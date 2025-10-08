Ein 50-jähriger, fast blinder Mann wurde in seiner Wohnung in Berlin mit mehreren Messerstichen getötet. Weder Täter noch Motiv sind klar. Doch es gibt eine Vermutung.

Yves Seigel wurde brutal erstochen in seiner Wohnung in Berlin-Reinickendorf gefunden. Quelle: Kripo Berlin

Am 23. Mai 2025 wurde Yves Seigel in seiner Wohnung in Berlin-Reinickendorf tot aufgefunden. Er wurde erstochen. Zum Zeitpunkt seiner Ermordung war er fast vollständig erblindet und aufgrund einer Sehbehinderung auf Hilfe angewiesen.

Acht Tage lag die Leiche des 50-Jährigen unentdeckt in seiner Wohnung. Ein ermittlungserschwerender Umstand, denn die Auswertung von Funkzellen ist so lange nach der Tat aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht mehr möglich.

Hinweise auf Beziehungstat

Auch das Mobiltelefon des Opfers ist verschwunden. Das LKA Berlin geht davon aus, dass der Täter es mitgenommen hat, um seine eigenen Spuren zu verwischen. Das Motiv ist noch nicht abschließend geklärt, allerdings spricht einiges für eine Beziehungstat.

Auch ein sexueller Hintergrund wird nicht ausgeschlossen. Yves Seigel war homosexuell, HIV-positiv und könnte in der Vergangenheit immer wieder Freier in seine Wohnung eingeladen haben.

Verschwundener Gegenstand

Yves Seigel besaß ein Nokia 100 Tastenhandy. Das Telefon ist seit der Tat verschwunden.

Ein solches Handy ist verschwunden, nachdem Yves Seigel erstochen wurde. Quelle: ZolHaj, CC BY-SA 3.0

Tatort

Der Tatort befindet sich in der Breitkopfstraße 92 in Berlin-Reinickendorf.

Fragen nach Zeugen

Wer weiß, was mit Yves Seigel nach seinem letzten Lebenszeichen am 15. Mai 2025 passiert ist? Wen hat er getroffen? Mit wem hat er sich möglicherweise bereits in der Vergangenheit gestritten oder zu sexuellen Verabredungen getroffen?

Wo wurde das Mobiltelefon von Yves Seigel nach dem 15. Mai gesehen oder möglicherweise entsorgt?

Zuständig LKA Berlin

Telefon: 030 / 46 64 911 666

Ab 9. Oktober: 030 / 46 64 0

