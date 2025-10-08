  3. Merkliste
Aktenzeichen XY: Internationaler Aktienbetrug mit neuer Masche

Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Aktienbetrug mit internationalem Ausmaß

|

"Pump and Dump" oder "Scalping" - so nennt sich eine neue Betrugsmasche, vor der das Bundeskriminalamt aktuell warnt. Ein Fall aus Deutschland war besonders skrupellos.

Ein junger Mann, der gesucht wird. Links: am Tisch sitzend. Ihm wird etwas auf einem Smartphone gezeigt. Vor ihm liegen Geldbündel; rechts: der Mann mit einem Koffer vor einer Palette Pflastersteine

Der junge Mann hatte das Bargeld abgeholt. Kennt ihn jemand?

Quelle: BKA

Durch aggressives Werben bringen die Betrüger andere dazu, viel Geld in bestimmte Aktien zu investieren. Oft täuschen sie dabei hohen Zeitdruck vor. Dabei geben sie sich häufig als prominente Finanzberater aus oder geben vor, internationale Investmenthäuser zu vertreten.

Der Trick dabei: Die Betrüger halten selbst Aktien. Durch die gezielte Manipulation des Marktes steigt dann kurzfristig der Wert. Mit jedem Käufer, den sie angeln, gewinnt die Aktie an Wert.

Dann schlagen sie zu: In dem Moment, in dem der Kurs hoch ist, verkaufen die Täter ihre Bestände - der Kurs bricht ein. Während die Täter hohe Gewinne verzeichnen, müssen die restlichen Anleger hohe Verluste erleiden.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 08. Oktober 2025": Moderator Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Die aktuelle Sendung behandelt neben der Aktien-Betrugsmasche auch den Cold Case eines ermordeten 12-Jährigen. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise.

08.10.2025

BKA ermittelt in neuem Aktienbetrug in Oberbayern

Ein aktueller Fall aus Oberbayern zeigte, wie skrupellos die Täter vorgingen: Neben Überweisungen hoher Geldsummen konnten die Täter einen Mann in Siegsdorf sogar dazu bringen, 50.000 Euro in bar einzureichen. Am 4. Juli 2025 kam es zur Abholung des Geldes. Der Abholer wurde dabei heimlich fotografiert.

Wenn Sie selbst Opfer von Marktmanipulation geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei - auch wenn es bei einem Versuch geblieben ist. Informieren Sie außerdem umgehend Ihre Bank, damit weitere Transaktionen gestoppt werden können.

Täterbeschreibung

Der Mann war etwa Mitte 20, kleiner als 1,63 Meter, trug eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und einen schwarzen Blouson.

Er sprach nur gebrochenes Englisch und kein Deutsch. Eine Verständigung war nur mithilfe des Google Translators möglich. In sein Handy hat der Mann chinesische Schriftzeichen eingetippt.

Frage nach Zeugen

  • Wer kennt den Mann?
  • Wer weiß, wo er Mitte Juli möglicherweise übernachtet hat oder wo er sich aktuell aufhält?

BKA Wiesbaden
Telefon: 0611 / 55 32 200

