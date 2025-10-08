  3. Merkliste
Aktenzeichen XY: Raubüberfall auf Villa in Oberursel

Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Raubüberfall auf Villa in Oberursel

|

In einer Villa in Oberursel in Hessen kam es zu einem brutalen Raubüberfall. Kurz zuvor hatten die beiden Täter das Anwesen observiert und dann zugeschlagen.

Nachgestellte Szene: Zwei unbekannte Männer beobachteten die junge Haushälterin, bevor sie einstiegen.

XY-Szenenfoto: Der Haushälterin kamen die beiden unbekannten Männer vor dem Haus seltsam vor. Dann wurde sie überfallen.

Quelle: ZDF

Am Dienstag, dem 19. September 2023, gegen 12 Uhr, stiegen zwei Männer über einen Zaun einer Villa im gehobenen Wohnviertel von Oberursel im Taunus. Sie verschafften sich über eine offenstehende Terrassentür Zugang in das Innere des Gebäudes und überfielen die allein anwesende Haushaltshilfe. Dann durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 08. Oktober 2025": Moderator Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Die aktuelle Sendung behandelte unter anderem den Cold Case eines ermordeten 12-Jährigen. Alle Informationen zu diesem Fall und den weiteren Fällen finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de.

08.10.2025 | 91:39 min

Heimkehr mit Schrecken

Gegen 13:15 Uhr kam die Eigentümerin der Villa von einem Zahnarztbesuch nach Hause. Die Täter überwältigten sie an der Haustür und fesselten sie mit Kabelbindern. Anschließend zwangen sie die Frau, den Tresor im Haus zu öffnen.

Mit einer Beute im Wert von insgesamt etwa 60.000 Euro traten sie kurz darauf die Flucht an. Insgesamt hielten sich die beiden Männer knapp anderthalb Stunden in der Villa auf.

Aufnahme von zwei Männern in Jogginghosen vor einer Villa in Oberursel

Vor der Tat hielten sich die beiden Gesuchten auffällig oft in der Nähe des Hauses auf.

Quelle: Kripo Oberursel (Taunus)

Überwachungskamera filmt Täter

Was die Gesuchten vermutlich nicht ahnten: Am Haus gegenüber gibt es eine Überwachungskamera, die die Männer auf der Straße filmte. Bereits um kurz nach 11 Uhr wurde aufgezeichnet, wie das Duo um das Haus schlich und immer wieder vor dem Grundstück stehenblieb. Diese Kameraaufzeichnungen sind heute der wichtigste Ansatzpunkt in diesem Fall.

Geraubte Schmuckstücke

  • Herrenarmbanduhr von Tag Heuer, mit braunem Lederarmband, Modell Monza
  • Auffälliger Ring

Links: Herrenarmbanduhr von Tag Heuer, Modell Monza; rechts: auffälliger Ring

Das Raubgut: Armbanduhr Tag Heuer, Modell Monza (l.) und Brillantring (r.)

Quelle: Kripo Oberursel (Taunus)

Fragen nach Zeugen

  • Wer kennt die Männer auf den Bildern der Überwachungskamera und weiß, wo sie sich heute aufhalten?
  • Wer hat am 19. September 2023 um die Mittagszeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Es geht um die Bereiche der Weingärtenstraße und Oberhöchstadter Straße, nahe der Weingärtenumgehung und dem Naherholungsgebiet Käsbachtal in Oberursel.
  • Wo sind die geraubten Schmuckstücke zum Kauf angeboten?

Eine Google-Earth-Karte von Oberursel und den markierten Straßen Oberhochstädter Straße und Weingärtenstraße.

Die Kripo sucht Zeugen, die um die Mittagszeit des 19. September 2023 im markierten Bereich in Oberursel auffällige Beobachtungen gemacht haben.

Quelle: Google Earth / ZDF

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Bad Homburg
Telefon: 06172 / 12 00

Rudi Cerne vor ameras im Studio

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage-Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise.

06.10.2025 | 29:58 min
Quelle: ZDF
Thema
Aktenzeichen XY

