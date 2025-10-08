Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Raubüberfall auf Villa in Oberursel
In einer Villa in Oberursel in Hessen kam es zu einem brutalen Raubüberfall. Kurz zuvor hatten die beiden Täter das Anwesen observiert und dann zugeschlagen.
Am Dienstag, dem 19. September 2023, gegen 12 Uhr, stiegen zwei Männer über einen Zaun einer Villa im gehobenen Wohnviertel von Oberursel im Taunus. Sie verschafften sich über eine offenstehende Terrassentür Zugang in das Innere des Gebäudes und überfielen die allein anwesende Haushaltshilfe. Dann durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen.
Heimkehr mit Schrecken
Gegen 13:15 Uhr kam die Eigentümerin der Villa von einem Zahnarztbesuch nach Hause. Die Täter überwältigten sie an der Haustür und fesselten sie mit Kabelbindern. Anschließend zwangen sie die Frau, den Tresor im Haus zu öffnen.
Mit einer Beute im Wert von insgesamt etwa 60.000 Euro traten sie kurz darauf die Flucht an. Insgesamt hielten sich die beiden Männer knapp anderthalb Stunden in der Villa auf.
Überwachungskamera filmt Täter
Was die Gesuchten vermutlich nicht ahnten: Am Haus gegenüber gibt es eine Überwachungskamera, die die Männer auf der Straße filmte. Bereits um kurz nach 11 Uhr wurde aufgezeichnet, wie das Duo um das Haus schlich und immer wieder vor dem Grundstück stehenblieb. Diese Kameraaufzeichnungen sind heute der wichtigste Ansatzpunkt in diesem Fall.
Geraubte Schmuckstücke
- Herrenarmbanduhr von Tag Heuer, mit braunem Lederarmband, Modell Monza
- Auffälliger Ring
Fragen nach Zeugen
- Wer kennt die Männer auf den Bildern der Überwachungskamera und weiß, wo sie sich heute aufhalten?
- Wer hat am 19. September 2023 um die Mittagszeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Es geht um die Bereiche der Weingärtenstraße und Oberhöchstadter Straße, nahe der Weingärtenumgehung und dem Naherholungsgebiet Käsbachtal in Oberursel.
- Wo sind die geraubten Schmuckstücke zum Kauf angeboten?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Bad Homburg
Telefon: 06172 / 12 00
