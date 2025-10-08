Der zwölfjährige Reiner Koch wurde 1973 in Berlin auf dem Nachhauseweg vom Fußballtraining umgebracht. Der Mord blieb unaufgeklärt. Nun gibt es neue Ermittlungsansätze.

Der 16. Januar 1973 begann für Reiner Koch in Berlin-Neukölln wie jeder andere Dienstag: Frühstück, Schule, danach das Fußballtraining. Um 18 Uhr verließ er die Sporthalle und ging über den sogenannten Thomaspark. Zwei Tage später wurde seine Leiche am Straßenrand in der Nähe des Berliner Olympiastadions entdeckt.

Zufälliger Fund der Leiche

Als der Junge nach dem Fußballtraining nicht nach Hause kam, erstatteten die Eltern eine Vermisstenanzeige. Die Polizei setzte Suchhunde ein und startete eine Öffentlichkeitsfahndung. Aber niemand hatte den Jungen gesehen. In der Nacht zum 18. Januar fand ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter Reiners unbekleidete Leiche am Straßenrand in der Nähe des Olympiastadions.

In der folgenden Nacht wurde auch die Kleidung des Opfers gefunden, in Plastiktüten gestopft und ebenfalls am Rand einer Straße platziert. An einer der Plastiktüten konnte eine Fingerspur gesichert werden. Der Vergleich mit den Fingerabdrücken von bekannten Sexualtätern verlief negativ. Hinweise aus der Bevölkerung führten nicht weiter. Der Mord an Reiner Koch blieb unaufgeklärt.

DNA-Spur bei neuer Untersuchung der Kleidung entdeckt

2022 veranlasste die Abteilung Cold Cases des Landeskriminalamts Berlin eine neue Untersuchung der asservierten Kleidung des Opfers. An mehreren Stellen konnten DNA-Spuren gefunden werden, die wahrscheinlich vom Täter stammten. Eine operative Fallanalyse im Herbst 2024 führte außerdem zu neuen Ermittlungsansätzen.

Fragen nach Zeugen

Wer hat Reiner Koch am 16. Januar 1973 nach 18 Uhr in Berlin gesehen? Kleidung: glatter dunkelblauer Nylon-Anorak, darunter ein hellblauer Winterpullover mit rot-weißem Strickmuster, dunkelgrüner Rollkragenpullover, dunkelbraune Cordhose, braune Halbschuhe mit Schnallenverschluss.

Wer hat die folgenden beiden Plastiktüten in seinem Besitz gehabt: 1. mit dem Aufdruck "Boutique Susanne" und "Westerland/Sylt, Kurzentrum". Diese Boutique existierte bis Oktober 1970. Etwa 500 dieser Plastiktüten gelangten später nach Berlin und wurden in einer Reinigung an Kunden ausgegeben. 2. mit dem Aufdruck "überall beliebt - feh - Taschentücher, Toilettenpapier, Servietten" und auf der Rückseite ein Aufdruck der Firma UHU. Diese Tasche wurde in einer Auflage von 100.000 Stück in Österreich verbreitet, nicht aber in Berlin.

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig LKA Berlin

Telefon: 030 / 4664 911 911

Ab 9. Oktober: 030 / 4664 17 25 00

