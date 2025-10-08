  3. Merkliste
Aktenzeichen XY: Überfall auf Supermarkt in Hamm

Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Überfall auf Supermarkt in Hamm

Die beiden Kassiererinnen eines Lebensmittelmarktes im westfälischen Hamm wollten gerade schließen. Doch dann überfiel ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann den Supermarkt.

Nachgestellte Szene: Ein maskierter Mann mit Lederjacke richtet seine Pistole auf eine Angestellte eines Supermarktes.

XY-Szenenfoto: Gerade als sie die Ladentüren des Supermarktes in Hamm schließen wollte, drang der Räuber ein.

Quelle: ZDF

Dienstagabend, 27. Juni 2023: Wenige Minuten vor 22 Uhr verließ der letzte Kunde einen Supermarkt in Hamm in Nordrhein-Westfalen. Eine der Angestellten wollte hinter ihm schon die Eingangstür abschließen, da zwängte sich noch ein Mann herein - maskiert mit einer Sturmhaube, bewaffnet mit einer Pistole. Eine Überwachungskamera konnte das alles aufnehmen.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 08. Oktober 2025": Moderator Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Die aktuelle Sendung behandelt unter anderem den Cold Case eines ermordeten 12-Jährigen. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise.

08.10.2025

Gefesselt und eingeschlossen

Der unbekannte Mann zwang die junge Kassiererin, ihm die Geldlade aus der Registrierkasse samt Inhalt zu übergeben. Anschließend steckte er die Lade in einen Einkaufsbeutel. Dann zwang er die beiden Frauen in das Marktleiter-Büro am Ende des Ladens.

Dort fand er weitere Geldladen, die er ebenfalls in den Einkaufsbeutel leerte. Auch aus dem offenstehenden Tresor holte er Bargeld. Danach floh er in unbekannte Richtung.

Eine Google-Earth-Karte zeigt den überfallenen Supermarkt im Hammer Stadtteil Bockum-Hövel.

Der überfallene Supermarkt befindet sich im Stadtteil Bockum-Hövel in Hamm.

Quelle: Google Earth

Mehrere Leute auf dem Supermarktparkplatz

Wie die Kripo später anhand von Aufzeichnungen aus der Überwachungsanlage feststellte, waren auf dem Parkplatz vor dem Geschäft zur Tatzeit mehrere Leute unterwegs. Wegen der einsetzenden Dunkelheit waren die wegfahrenden Autos und die Nummernschilder auf dem Video jedoch kaum zu erkennen. Die Kripo hofft nun potenzielle Zeugen zu finden, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Supermarktes aufhielten.

Personenbeschreibung

Der Gesuchte war 1,75 bis 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine rotbraune Lederjacke, ein weißes T-Shirt, dunkle Jeans und schwarze Sneaker, Lederhandschuhe und eine Sturmhaube.

Der mutmaßliche Täter beim Betreten und Verlassen des Supermarkts

Der Tatverdächtige wurde während des Überfalls in Hamm gefilmt.

Quelle: Kripo Hamm

Bei dem Einkaufsbeutel, den der Verdächtige umgehängt hatte, handelte es sich um einen grauen Jute-Beutel. Darauf waren ein großes weißes Herz aufgedruckt sowie ein Schriftzug - entweder eine Werbeaussage oder der Firmenname des Discounters "TEDI". Von dort stammte der Beutel.

Geraubter Gegenstand

In dem Einkaufsbeutel verstaute der Täter seine Beute: eine schwarze Kassenlade der Marke "Anker" mit den Maßen 45 x 10 x 15 Zentimeter.

Eine Kassenlade, wie sie in Supermärkten verwendet wird.

Markante Beute: eine typische Kassenlade, die in Supermärkten zum Einsatz kommt.

Quelle: Kripo Hamm

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat sich am Dienstag, dem 27. Juni 2023, gegen und kurz nach 22 Uhr in der Nähe des REWE-Einkaufsmarkts in Hamm-Bockum-Hövel aufgehalten und dort einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung zutrifft?
  • Wer hat zur Tatzeit den Parkplatz vor dem REWE-Markt verlassen - in einem schwarzen 3er BMW oder in einem hellen Fiat? Welche Jugendlichen haben den Platz zur fraglichen Zeit auf einem Damenfahrrad und zu Fuß überquert?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Hamm
Telefon: 02381 / 916 43 21
Ab 9. Oktober: 02381 / 916 0

Rudi Cerne vor ameras im Studio

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage-Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise.

06.10.2025 | 29:58 min
Quelle: ZDF
