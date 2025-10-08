Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Überfall auf Supermarkt in Hamm
Die beiden Kassiererinnen eines Lebensmittelmarktes im westfälischen Hamm wollten gerade schließen. Doch dann überfiel ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann den Supermarkt.
Dienstagabend, 27. Juni 2023: Wenige Minuten vor 22 Uhr verließ der letzte Kunde einen Supermarkt in Hamm in Nordrhein-Westfalen. Eine der Angestellten wollte hinter ihm schon die Eingangstür abschließen, da zwängte sich noch ein Mann herein - maskiert mit einer Sturmhaube, bewaffnet mit einer Pistole. Eine Überwachungskamera konnte das alles aufnehmen.
Gefesselt und eingeschlossen
Der unbekannte Mann zwang die junge Kassiererin, ihm die Geldlade aus der Registrierkasse samt Inhalt zu übergeben. Anschließend steckte er die Lade in einen Einkaufsbeutel. Dann zwang er die beiden Frauen in das Marktleiter-Büro am Ende des Ladens.
Dort fand er weitere Geldladen, die er ebenfalls in den Einkaufsbeutel leerte. Auch aus dem offenstehenden Tresor holte er Bargeld. Danach floh er in unbekannte Richtung.
Mehrere Leute auf dem Supermarktparkplatz
Wie die Kripo später anhand von Aufzeichnungen aus der Überwachungsanlage feststellte, waren auf dem Parkplatz vor dem Geschäft zur Tatzeit mehrere Leute unterwegs. Wegen der einsetzenden Dunkelheit waren die wegfahrenden Autos und die Nummernschilder auf dem Video jedoch kaum zu erkennen. Die Kripo hofft nun potenzielle Zeugen zu finden, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Supermarktes aufhielten.
Personenbeschreibung
Der Gesuchte war 1,75 bis 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine rotbraune Lederjacke, ein weißes T-Shirt, dunkle Jeans und schwarze Sneaker, Lederhandschuhe und eine Sturmhaube.
Bei dem Einkaufsbeutel, den der Verdächtige umgehängt hatte, handelte es sich um einen grauen Jute-Beutel. Darauf waren ein großes weißes Herz aufgedruckt sowie ein Schriftzug - entweder eine Werbeaussage oder der Firmenname des Discounters "TEDI". Von dort stammte der Beutel.
Geraubter Gegenstand
In dem Einkaufsbeutel verstaute der Täter seine Beute: eine schwarze Kassenlade der Marke "Anker" mit den Maßen 45 x 10 x 15 Zentimeter.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat sich am Dienstag, dem 27. Juni 2023, gegen und kurz nach 22 Uhr in der Nähe des REWE-Einkaufsmarkts in Hamm-Bockum-Hövel aufgehalten und dort einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung zutrifft?
- Wer hat zur Tatzeit den Parkplatz vor dem REWE-Markt verlassen - in einem schwarzen 3er BMW oder in einem hellen Fiat? Welche Jugendlichen haben den Platz zur fraglichen Zeit auf einem Damenfahrrad und zu Fuß überquert?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Hamm
Telefon: 02381 / 916 43 21
Ab 9. Oktober: 02381 / 916 0
Mehr zu Aktenzeichen XY
Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Mord an Zwölfjährigem vor 52 Jahren in Berlinmit Video
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Raubüberfall auf Villa in Oberurselmit Video
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Brutaler Mord an Yves Seigel in Berlinmit Video
Gesellschaft | Aktenzeichen XY… Ungelöst:Nominiert für den XY-Preis 20254:15 min
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Versuchter Mord: Suche nach Bartosz Kwiecinskimit Video
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Überfall auf Supermarkt in Hammmit Video
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Totes Neugeborenes auf Wanderparkplatz gefundenmit Video