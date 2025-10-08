Aktenzeichen XY vom 8. Oktober:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen
Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.
Zwei Kindermorde und sexueller Missbrauch - Themen, die unter die Haut gehen. Gerade wenn Verbrechen Kinder treffen, bleibt Fassungslosigkeit. Die aktuelle Sendung hat viele Zuschauerinnen und Zuschauer betroffen und nachdenklich zurückgelassen. Währenddessen ist die Hoffnung der Ermittler groß, in den Fällen endlich ein Stück weiterzukommen.
Ermordeter Säugling: Neuer Hinweis und DNA-Abgleich
Ein neugeborenes Kind wurde kurz nach der Geburt schwer misshandelt und auf einem Parkplatz bei Ruhpolding tot gefunden. Ein Hinweis während der Sendung führt nun zu einem ähnlichen Fall in Österreich - ein DNA-Abgleich soll Klarheit bringen.
Cold Case Reiner Koch: Vielversprechende Hinweise
Der zwölfjährige Reiner Koch wurde 1973 nach dem Fußballtraining ermordet - sein Körper lag nackt am Straßenrand. Neue Hinweise machen den Ermittlern Hoffnung, doch die Polizei hält sich mit Details noch bedeckt.
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Mord an Zwölfjährigem vor 52 Jahren in Berlin
Fahndung nach Barotsz Kwiecinski: Hinweis zum Auto des Gesuchten
Der 20-jährige Barotsz Kwiecinski soll im September 2025 in Kinderbeuern einen Bekannten fast getötet haben und ist seitdem auf der Flucht. Ein Zuschauer meldete sich, der den schwarzen Ford Fiesta des Gesuchten gesehen haben will.
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Versuchter Mord: Suche nach Bartosz Kwiecinski
Mordfall Yves Seigel: Handy des Opfers gefunden
Der fast vollständig erblindete Yves Seigel aus Berlin wurde im Mai 2025 in seiner Küche erstochen. Ein Zuschauer fand möglicherweise das Handy des Opfers, welches der Täter nach dem Mord mitgenommen hatte. Vermutlich, um seine Spuren zu verwischen - ein entscheidender Hinweis für die Ermittler.
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Brutaler Mord an Yves Seigel in Berlin
