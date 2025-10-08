Aktenzeichen XY vom 8.10.2025:Totes Neugeborenes auf Wanderparkplatz gefunden
Nur 30 Minuten durfte ein kleiner Junge leben, nachdem er völlig gesund geboren wurde. Wer legte das Neugeborene an einem Wanderparkplatz bei Ruhpolding ab - und warum?
Sonntag, 4. Dezember 2022, gegen 12:20 Uhr: Um die Mittagszeit kontrollierte ein Mitarbeiter der örtlichen Verkehrsüberwachung Fahrzeuge am Wanderparkplatz "Seekopf" in Ruhpolding. Er hatte seine elfjährige Tochter dabei, die währenddessen durch den angrenzenden Wald streifte. Dabei entdeckte sie eine nackte Babyleiche, die hinter einem Erdwall lag.
Obduktion enthüllt schwere Misshandlung
Die Obduktion stellte fest, dass der neugeborene Junge kurz nach der Geburt extremer Gewalt ausgesetzt war. Die Untersuchungsergebnisse deuteten darauf hin, dass das Kind durch Strangulation mit der eigenen Nabelschnur starb. Es könnte aber auch noch lebend abgelegt und infolge einer Unterkühlung gestorben sein.
Die Auffindesituation des Kindes legt nahe, dass die Mutter vermutlich nicht aus der Gegend kommt. Möglicherweise könnte sie aus den südosteuropäischen Ländern stammen. Der Polizei liegen die DNA von Kind und Mutter vor. Doch ein Abgleich der polizeilichen Datenbank brachte bis heute keinen Treffer.
Fundort des Säuglings
Das Kind wurde beim Wanderparkplatz Seekopf an der B 305 bei Ruhpolding gefunden.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat zwischen dem 3. Dezember 2022 morgens und dem 4. Dezember 2022 mittags verdächtige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht und diese noch nicht der Polizei mitgeteilt?
- Wer hat an Autobahnraststätten oder Tankstellen in der erweiterten Umgebung ein Pärchen gesehen, das sich auffällig gestritten hat?
- Wer hat unter Umständen ein Fahrzeug mit Blutanhaftungen zur Reinigung bekommen?
- Wer hat im relevanten Zeitraum in der erweiterten Umgebung ein Hotelzimmer, eine Ferienwohnung oder Ähnliches an eine hochschwangere Frau und möglicherweise begleitende Personen vermietet?
- Wer kennt generell eine Frau, die etwa zwischen Februar und Dezember 2022 schwanger war und danach kein Kind hatte?
- Wem hat sich eine Frau mit einer solchen Geschichte offenbart?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Traunstein
Telefon: 0800 / 87 88 396
Ab 9. Oktober: 0861 9873 405
