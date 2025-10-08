Nur 30 Minuten durfte ein kleiner Junge leben, nachdem er völlig gesund geboren wurde. Wer legte das Neugeborene an einem Wanderparkplatz bei Ruhpolding ab - und warum?

XY-Szenenfoto: Ein Mädchen machte beim Spielen im Wald eine furchtbare Entdeckung. Quelle: ZDF

Sonntag, 4. Dezember 2022, gegen 12:20 Uhr: Um die Mittagszeit kontrollierte ein Mitarbeiter der örtlichen Verkehrsüberwachung Fahrzeuge am Wanderparkplatz "Seekopf" in Ruhpolding. Er hatte seine elfjährige Tochter dabei, die währenddessen durch den angrenzenden Wald streifte. Dabei entdeckte sie eine nackte Babyleiche, die hinter einem Erdwall lag.

Die aktuelle Sendung behandelt unter anderem den Cold Case eines ermordeten 12-Jährigen. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf Hinweise. 08.10.2025

Obduktion enthüllt schwere Misshandlung

Die Obduktion stellte fest, dass der neugeborene Junge kurz nach der Geburt extremer Gewalt ausgesetzt war. Die Untersuchungsergebnisse deuteten darauf hin, dass das Kind durch Strangulation mit der eigenen Nabelschnur starb. Es könnte aber auch noch lebend abgelegt und infolge einer Unterkühlung gestorben sein.

Die Auffindesituation des Kindes legt nahe, dass die Mutter vermutlich nicht aus der Gegend kommt. Möglicherweise könnte sie aus den südosteuropäischen Ländern stammen. Der Polizei liegen die DNA von Kind und Mutter vor. Doch ein Abgleich der polizeilichen Datenbank brachte bis heute keinen Treffer.

Der Wanderparkplatz "Seekopf" in Ruhpolding. Hier wurde das tote Baby abgelegt. Quelle: ZDF

Fundort des Säuglings

Das Kind wurde beim Wanderparkplatz Seekopf an der B 305 bei Ruhpolding gefunden.

Der Säugling wurde nahe der Bundesstraße B305 am Wanderparkplatz Seekopf bei Ruhpolding gefunden. Quelle: Google Earth / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer hat zwischen dem 3. Dezember 2022 morgens und dem 4. Dezember 2022 mittags verdächtige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht und diese noch nicht der Polizei mitgeteilt?

Wer hat an Autobahnraststätten oder Tankstellen in der erweiterten Umgebung ein Pärchen gesehen, das sich auffällig gestritten hat?

Wer hat unter Umständen ein Fahrzeug mit Blutanhaftungen zur Reinigung bekommen?

Wer hat im relevanten Zeitraum in der erweiterten Umgebung ein Hotelzimmer, eine Ferienwohnung oder Ähnliches an eine hochschwangere Frau und möglicherweise begleitende Personen vermietet?

Wer kennt generell eine Frau, die etwa zwischen Februar und Dezember 2022 schwanger war und danach kein Kind hatte?

Wem hat sich eine Frau mit einer solchen Geschichte offenbart?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Traunstein

Telefon: 0800 / 87 88 396

Ab 9. Oktober: 0861 9873 405

