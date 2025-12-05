  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Landtagswahl Sachsen-Anhalt - Nachrichten und Hintergründe

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

|
Am 6. September 2026 findet in Sachsen-Anhalt die nächste Landtagswahl statt. Derzeit wird das Bundesland von einer Koalition aus CDU, SPD und FDP regiert, mit Reiner Haseloff (CDU) als Ministerpräsident. Hintergründe, aktuelle Zahlen, Einordnungen und Analysen zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zur Wahl in Sachsen-Anhalt

  1. Heidi Reichinnek in Sachsen-Anhalt.

    Wahlkampf in Sachsen-Anhalt:Wie Heidi Reichinnek die Linke beflügeln soll

    von Lana Ulman
    mit Video10:13
  2. Sven Schulze und Reiner Haseloff

    Sachsen-Anhalt:Haseloff-Ära endet: Wer ist Sven Schulze?

    von Svetlana Ulman
    mit Video4:43
  3. AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla, Landesvorsitzender Martin Reichardt und AfD-Spitzenkandidat Oliver Kirchner nach einer Pressekonferenz.

    Nachrichten | heute journal:Was finden Junge an der AfD?

    von Annette Pöschel
    Video3:01
  4. Reiner Haseloff und Armin Laschet verlassen eine Pressekonferenz nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.

    Nachrichten | heute journal:Nach der Landtagswahl ist vor der Bundestagswahl

    von Andrea Maurer
    Video3:10
  5. Andrea Maurer ZDF

    Nachrichten | heute:"Für die SPD ist es ein Schocksignal"

    Video1:20

Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt

  1. Sven Schulze (CDU), Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten Sachsen-Anhalts, steht am 1. November 2025 mit einem Steuerrad auf der Bühne der CDU-Landesvertreterversammlung in Oschersleben.

    Zwischen Prinzip und Pragmatismus:Die CDU Sachsen-Anhalt im AfD-Dilemma

    von Andreas Postel
    mit Video1:39
  2. Reiner Haseloff am 05.08.2021 in Magdeburg

    Politik | Berlin direkt:Sachsen-Anhalt: Union und AfD im Machtkampf

    von Nicole Diekmann
    Video4:21
  3. Friedrich Merz bei der Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Praesidiumsklausur der CDU im Konrad-Adenauer-Haus.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:AfD ist bei Landtagswahlen "Hauptgegner"

    von Ines Trams
    Video2:16
  4. Heidi Reichinnek in Sachsen-Anhalt.

    Wahlkampf in Sachsen-Anhalt:Wie Heidi Reichinnek die Linke beflügeln soll

    von Lana Ulman
    mit Video10:13

Rückblick: Wahl 2021 in Sachsen-Anhalt

Wahlkreise Sachsen-Anhalt

Wie in den Wahlkreisen gewählt wurde

Landtagswahl
So hat Sachsen-Anhalt gewählt
Amtl. Ergebnis
Gewinne und Verluste
Sitzverteilung
Mögliche Koalitionen
Wahlen in Sachsen-Anhalt seit 1990
Wahlbeteiligung
Wen hätten Sie lieber als Ministerpräsidenten ...
Ministerpräsident Reiner Haseloff macht seine Sache eher ...
Bewertung von Regierung und Opposition
Haseloff hat eine politische Zusammenarbeit der CDU mit der AfD ausgeschlossen. Das finden ...
Eine Koalition aus ... finden ...
Die wichtigsten Probleme
Parteikompetenz im Bereich ...
Parteikompetenz im Bereich ...
Parteikompetenz im Bereich ...
Wie ist Sachsen-Anhalt auf die Zukunft vorbereitet, eher ...
Die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen finden ...
Corona: Mit dem Krisenmanagement von Bundes- bzw. Landesregierung sind eher ...
Wen wählten die ...
Wen wählten die ...
Wer wählte die CDU
Wer wählte die AfD
Wer wählte die Linke
Wer wählte die SPD
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die FDP
Wer wählte die Freien Wähler
Wer wählte die CDU
Wer wählte die AfD
Wer wählte die Linke
Wer wählte die SPD
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die FDP
Wer wählte die Freien Wähler
Wer wählte die CDU
Wer wählte die AfD
Wer wählte die Linke
Wer wählte die SPD
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die FDP
Wer wählte die Freien Wähler

Mehr zu Sachsen-Anhalt

Wahlkreise und Flagge von Sachsen-Anhalt
Doku

Nachrichten aus Sachsen-Anhalt

Weitere Landtagswahlen 2026

  1. Flagge von Baden-Württemberg

    Nachrichten | Thema:Landtagswahl in Baden-Württemberg

  2. Blick auf den Landtag von Rheinland-Pfalz

    Nachrichten | Thema:Landtagswahl Rheinland-Pfalz

  3. Schweriner Schloss mit Landtag

    Nachrichten | Thema:Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern