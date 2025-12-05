Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
Am 6. September 2026 findet in Sachsen-Anhalt die nächste Landtagswahl statt. Derzeit wird das Bundesland von einer Koalition aus CDU, SPD und FDP regiert, mit Reiner Haseloff (CDU) als Ministerpräsident. Hintergründe, aktuelle Zahlen, Einordnungen und Analysen zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zur Wahl in Sachsen-Anhalt
Wahlkampf in Sachsen-Anhalt:Wie Heidi Reichinnek die Linke beflügeln sollvon Lana Ulmanmit Video10:13
Sachsen-Anhalt:Haseloff-Ära endet: Wer ist Sven Schulze?von Svetlana Ulmanmit Video4:43
Nachrichten | heute journal:Was finden Junge an der AfD?von Annette PöschelVideo3:01
Nachrichten | heute journal:Nach der Landtagswahl ist vor der Bundestagswahlvon Andrea MaurerVideo3:10
Nachrichten | heute:"Für die SPD ist es ein Schocksignal"Video1:20
Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt
Zwischen Prinzip und Pragmatismus:Die CDU Sachsen-Anhalt im AfD-Dilemmavon Andreas Postelmit Video1:39
Politik | Berlin direkt:Sachsen-Anhalt: Union und AfD im Machtkampfvon Nicole DiekmannVideo4:21
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:AfD ist bei Landtagswahlen "Hauptgegner"von Ines TramsVideo2:16
Rückblick: Wahl 2021 in Sachsen-Anhalt
Mehr zu Sachsen-Anhalt
Weitere Landtagswahlen 2026
