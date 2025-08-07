Haseloff-Ära in Sachsen-Anhalt endet: Wer ist Sven Schulze?

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat seinen Wunsch-Nachfolger benannt. Es ist der amtierende Wirtschaftsminister Sven Schulze. Kann er die AfD aufhalten?

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze will Reiner Haseloff nachfolgen und bei der Wahl 2026 als CDU-Spitzenkandidat antreten. Schulze im ZDFheute journal update. 07.08.2025 | 4:43 min

Die überraschende Nachricht ist vor der offiziellen Bekanntgabe durchgesickert: Reiner Haseloff ( CDU ) übergibt den Staffelstab an Wirtschaftsminister Sven Schulze. Erst kürzlich hatte sich der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt der AfD gegenüber kämpferisch gezeigt und mancher dachte, der 71-Jährige strebe bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt das Amt ein viertes Mal an.

Zu AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sagte Haseloff im Juni: "Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dass Sie dieses Land regieren sollen, [...] wäre es ein Grund zu fragen, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe."

Haseloff: Schulze über die Jahre als Nachfolger aufgebaut

Alles Missinterpretationen, lässt Reiner Haseloff bei der Pressekonferenz auf der Dachterrasse der Landes-CDU durchblicken, er habe schon 2021 mit Hinweis auf sein Alter verkündet "es sei seine letzte Legislaturperiode".

Er habe Sven Schulze über die Jahre als Nachfolger aufgebaut, schon als er ihn als Europaabgeordneten der Landes-CDU von 2011 bis 2019 nach Brüssel schickte, "um Kontakte zu knüpfen", bis er ihn 2021 zurückholte. In dem Jahr wird Sven Schulze mit 84 Prozent der Stimmen zum neuen Landesvorsitzenden der CDU Sachsen-Anhalt gewählt und bekommt das Superministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten obendrauf.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt zur Landtagswahl 2026 nicht mehr an. Er macht damit den Weg frei: für seinen Nachfolger Sven Schulze. 07.08.2025 | 2:34 min

Kann Sven Schulze die AfD stoppen?

Der Wirtschaftsminister kann im Vergleich zum AfD-Spitzenkandidaten Ullrich Siegmund über zwei Jahrzehnte politische Erfahrung vorweisen: 1998 wurde er Mitglied der Jungen Union in der Gemeinde Heteborn und arbeitete sich über die Kommunalpolitik zur Landespolitik 2006 hoch. Der Wirtschaftsingenieur und Vater dreier Kinder gilt als fleißig und ehrgeizig, hat sich als Führungspersönlichkeit bewiesen.

Als Landwirtschaftsminister kennt er den ländlichen Raum sehr gut, hat gute Verbindungen im Agrarsektor.

Ich glaube, dass ich wie kein Zweiter auch dafür stehe, dass ich fast jedes Dorf und jede Stadt in Sachsen-Anhalt kenne. „ Sven Schulze, Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt

Er werde den Wahlkampf deswegen auch stark im ländlichen Raum führen. Ein sehr wichtiger Aspekt, denn die AfD gewinnt vor allem viele Wähler auf dem Land.

Schulze bei jungen Wählern wenig bekannt

Der 46-jährige CDU-Politiker ist hingegen bei jungen Menschen nicht bekannt. Ganz anders der 35-jährige Ullrich Siegmund: Er ist erst seit neun Jahren für die AfD Mitglied des Landtags, hat kaum politische Erfahrung, dafür aber eine überproportional hohe Followerschaft in den sozialen Medien, erreicht damit viele junge Menschen und Erstwähler. Sven Schulze will dem seine "5.000 Kontakte von Brüssel bis Berlin" entgegenhalten.

Rüdiger Maas vom Institut für Generationenforschung in Augsburg sieht für Sven Schulze dennoch gute Chancen bei den jungen Wählern. Als Mittvierziger traue ihm die junge Wählerschaft eher zu, "dass er performen wird, neuen Wind bringt. Dass er das Potenzial hat, was zu bewegen".

Politologe: Schulze nicht "sonderlich charismatisch"

Bei der Boomer-Generation müsse er sich noch beweisen. Denn ihm fehle noch die "Strahlkraft des Reiner Haseloff", sagt der Generationenforscher Maas. Politikwissenschaftler Volker Best von der Universität Halle-Wittenberg sieht darin "ein hohes Risiko, zumal Sven Schulze jetzt nicht sonderlich charismatisch ist".

Sven Schulze scheint sich positionieren zu wollen als ein Manager, ein Macher, der effizient Probleme löst. „ Volker Best, Politikwissenschaftler

Es sei der Versuch eines Generationenwechsels, wertet Best die Taktik der Landes-CDU.

Denn Sven Schulze verspricht vor allem: "Stabilität und keine Experimente. Ich will nicht, dass das Land von den Füßen auf den Kopf gestellt wird."

Das klingt erstmal wie eine Weiterführung des politischen Kurses Reiner Haseloffs. So sehr er den jetzigen Ministerpräsidenten im Wahlkampf als Zugpferd braucht, so klar muss sich Sven Schulze auch aus dem Schatten des langjährigen Amtsinhabers lösen, um eine echte Chance zu haben.