Sachsen-Anhalt: Büros von CDU, SPD und AfD durchsucht

Wegen des Verdachts der Auszahlung unberechtigter Zulagen haben Ermittler an diesem Dienstag Büros der Fraktionen von AfD CDU und SPD im Landtag von Sachsen-Anhalt durchsucht. Die Ermittlungen gingen auf eine Strafanzeige des Bundes der Steuerzahler zurück und würden wegen des Verdachts der Untreue geführt, sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Magdeburg.

Der Verdacht richte sich gegen ehemalige und aktuelle Fraktionsmitarbeiter. Der Einsatz, der am Dienstagvormittag startete, wurde demnach gemeinsam mit dem Landeskriminalamt auf Grundlage richterlicher Anordnungen durchgeführt.

Wurden Fraktionszulagen unrechtmäßig gezahlt?

Die betroffenen Landtagsfraktionen wollten sich zunächst nicht äußern. Die jeweiligen Sprecher von CDU, SPD und AfD teilten auf Anfrage mit, dass man derzeit noch keine Angaben machen könne. Nach dpa-Informationen trafen weitere Ermittler am Mittag mit einem Lastwagen am Landtag ein - mutmaßlich zur Sicherstellung größerer Mengen an Unterlagen.