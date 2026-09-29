CDU - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

CDU
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Die Geschichte der CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) ist eng verbunden mit ihren Bundeskanzlern Konrad Adenauer und Helmut Kohl sowie mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU bildet die CDU im Bundestag eine Fraktion. 2022 wurde Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden gewählt. Bei der Bundestagswahl 2025 gewann die CDU/CSU mit Friedrich Merz als Kanzlerkandidat die meisten Stimmen und setzte sich als stärkste Kraft durch. ZDFheute informiert über die CDU aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zur CDU
- FAQ
Koalition bei Reform uneins:Sparpläne für Pflegeversicherung: Worum geht es eigentlich?mit Video1:59
Umsetzung des Rentenpakets gefordert:"Die Regierung sollte diese Chance nicht verspielen"von Wulf Schmiesemit Video3:23
"Werden gemeinsame Initiative starten":Berlin: Unionsländer drohen bei Linksregierung mit Geldentzugmit Video3:52
Koalition debattiert über Pflegereform:SPD fordert Ausgleich durch private KassenVideo1:59
Nachrichten | heute journal update:Industrieller Fortschritt "made in Saarland"von C. Oberst / S. Freitag-CarteronVideo2:21
Nachrichten | heute journal update:"Allein mit Sparen sparen wir das System kaputt“Video3:31
- Analyse
Linnemann lehnt SPD-Vorschläge ab:Weiter Uneinigkeit bei der Pflegereform - und nun?von Johannes Liebermit Video1:59
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Reformen: "SPD will mehr sozialen Ausgleich"Video1:28
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:SPD will Nachbesserungen bei Pflegereformvon I. Trams / M. IhlauVideo1:53
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Warum es eine Pflegereform brauchtvon B. von Braunschweig / H. BehrensVideo1:12
Strandkorb im Kanzleramt:Philipp Amthor lässt Strandkorb abtransportierenVideo0:35
Nachrichten | heute:Pflegereform ja – aber wie?von I. Trams / M. IhlauVideo1:59
Nachrichten | heute:Reform der Pflegeversicherung dringend nötigvon B. von Braunschweig / H. BehrensVideo1:13
Nachrichten | heute:Kompromisslinien "momentan nicht zu erkennen"Video1:21
Kritik nach Fehlen in Sitzung:Jens Spahn verlässt den HaushaltsausschussVideo0:22
Spahn verzichtet auf Haushaltsausschuss:Zu früh für ein Comeback?von Dominik Rzepkamit Video0:22
Szene in ZDF-Doku löste Kritik aus:Amthors Strandkorb im Kanzleramt kehrt in den Norden zurückmit Video0:35
Nachrichten | heute - in Deutschland:Ärger in der Koalition?von Bernd BenthinVideo2:02
SPD: "Machen Kürzungspaket so nicht mit":Vor Kabinettsbeschluss: Schwarz-Rot streitet um Pflegereformmit Video1:53
Der Außen-Ministerpräsident:Wüst in der Türkei - als Gastgeber zur Deutschen Einheitvon Wulf Schmiesemit Video1:45
ZDF-Doku-Reihe
Wahlniederlagen der CDU
Nach Superwahljahr 2026:"Es geht für die CDU ums Ganze"von Steffen Haugmit Video35:29
Wie der Kanzler jetzt weitermachen will:"Ein Desaster": Merz reagiert auf das CDU-Wahlergebnismit Video4:38
CDU nach historischer Pleite:Wie sich die Parteibasis von Merz distanziertvon Jörg Brase, Sue Odenthal und Maximilian HübnerVideo7:37
- Interview
Experte zu CDU-Wahldesaster :Merz hat "Deutungshoheit über Kanzlerschaft längst verloren"mit Video9:22
Doku von ZDF Zeit
CDU: Projektionen im Politbarometer
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer:Zweifel an Fortsetzung des Reformkurses von Kanzler Merzmit Video5:48
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer Extra:Wahl in Berlin: Linke liegt knapp vor CDU
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer Extra:Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: SPD im Aufwindmit Video1:04
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer Extra:Kopf-an-Kopf-Rennen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommernmit Video2:31
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD deutlich stärker als CDUmit Video4:11
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD klar stärkste Partei vor CDUmit Video0:29
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer:Klare Mehrheit: Rente mit 63 soll bleibenmit Video1:24
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer:Regierungsumbildung: Keine Verbesserung der Arbeit erwartet
Friedrich Merz - CDU-Vorsitzender und Kanzler
CDU-Kanzler
Krisenkanzlerin:Angela Merkel
Kanzler der Einheit:Helmut KohlVideo59:15
"Wirtschaftswunder":Ludwig ErhardVideo3:32
Erster Kanzler :Konrad AdenauerVideo32:32