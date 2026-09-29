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CDU - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Eilmeldung
vor 13 Minuten
AfD-Wahlsieger Siegmund: Stelle mich im Dezember zur Wahl als Ministerpräsident

CDU

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Die Geschichte der CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) ist eng verbunden mit ihren Bundeskanzlern Konrad Adenauer und Helmut Kohl sowie mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU bildet die CDU im Bundestag eine Fraktion. 2022 wurde Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden gewählt. Bei der Bundestagswahl 2025 gewann die CDU/CSU mit Friedrich Merz als Kanzlerkandidat die meisten Stimmen und setzte sich als stärkste Kraft durch. ZDFheute informiert über die CDU aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zur CDU

  1. Eine Bewohnerin eines Pflegeheims wird von einer Pflegerin einen Gang entlang geschoben
    FAQ

    Koalition bei Reform uneins:Sparpläne für Pflegeversicherung: Worum geht es eigentlich?

    mit Video1:59
  2. Markus Söder (CSU, l-r), Ministerpräsident von Bayern und CSU Vorsitzender, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales, und Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, geben im Garten des Kanzleramtes eine Pressekonferenz nach der Sitzung des Koalitionsausschusses.

    Umsetzung des Rentenpakets gefordert:"Die Regierung sollte diese Chance nicht verspielen"

    von Wulf Schmiese
    mit Video3:23
  3. Berlin: Das Rotes Rathaus  der Amtssitz des Regierenden Bürgermeisters von Berlin und der Senatskanzlei. Archivbild

    "Werden gemeinsame Initiative starten":Berlin: Unionsländer drohen bei Linksregierung mit Geldentzug

    mit Video3:52
  4. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, r), sitzt mit Lars Klingenbeil (SPD, l) Bundesminister der Finanzen

    Koalition debattiert über Pflegereform:SPD fordert Ausgleich durch private Kassen

    Video1:59
  5. Vorstellung Projekte der Stahl-Holding Saar

    Nachrichten | heute journal update:Industrieller Fortschritt "made in Saarland"

    von C. Oberst / S. Freitag-Carteron
    Video2:21
  6. SGS HJU

    Nachrichten | heute journal update:"Allein mit Sparen sparen wir das System kaputt“

    Video3:31
  7. Bundestag
    Analyse

    Linnemann lehnt SPD-Vorschläge ab:Weiter Uneinigkeit bei der Pflegereform - und nun?

    von Johannes Lieber
    mit Video1:59
  8. Moderatorin im Schaltgespräch mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Reformen: "SPD will mehr sozialen Ausgleich"

    Video1:28
  9. SPD-Chef Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sitzen im Bundestag nebeneinander und sprechen miteinander.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:SPD will Nachbesserungen bei Pflegereform

    von I. Trams / M. Ihlau
    Video1:53
  10. Symbolbild: Pflegekraft hält die Hände einer Frau

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Warum es eine Pflegereform braucht

    von B. von Braunschweig / H. Behrens
    Video1:12
  11. Philipp Amthor im Strandkorb

    Strandkorb im Kanzleramt:Philipp Amthor lässt Strandkorb abtransportieren

    Video0:35
  12. Eine alte Dame schiebt ihren Rollator und wird von einer Pflegekraft begleitet.

    Nachrichten | heute:Pflegereform ja – aber wie?

    von I. Trams / M. Ihlau
    Video1:59
  13. Frau mit Rollator in einem Pflegeheim (Symbolbild)

    Nachrichten | heute:Reform der Pflegeversicherung dringend nötig

    von B. von Braunschweig / H. Behrens
    Video1:13
  14. Moderatorin im Schaltgespräch mit ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann

    Nachrichten | heute:Kompromisslinien "momentan nicht zu erkennen"

    Video1:21
  15. Jens Spahn (CDU) sitzt am 15.09.2026 auf dem Bezirksparteitag der CDU Münsterland, in Havixbeck, auf dem Podest.

    Kritik nach Fehlen in Sitzung:Jens Spahn verlässt den Haushaltsausschuss

    Video0:22
  16. Jens Spahn

    Spahn verzichtet auf Haushaltsausschuss:Zu früh für ein Comeback?

    von Dominik Rzepka
    mit Video0:22
  17. Philipp Amthor im Strandkorb

    Szene in ZDF-Doku löste Kritik aus:Amthors Strandkorb im Kanzleramt kehrt in den Norden zurück

    mit Video0:35
  18. Pflegerin macht Physiotherapie bei einer älteren Person

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Ärger in der Koalition?

    von Bernd Benthin
    Video2:02
  19. Bewohnerinnen einer Wohngemeinschaft fuer Demenz-Kranke. (Archiv)

    SPD: "Machen Kürzungspaket so nicht mit":Vor Kabinettsbeschluss: Schwarz-Rot streitet um Pflegereform

    mit Video1:53
  20. Bundesrat

    Der Außen-Ministerpräsident:Wüst in der Türkei - als Gastgeber zur Deutschen Einheit

    von Wulf Schmiese
    mit Video1:45

ZDF-Doku-Reihe

Im Vordergrund die CDU-Politikerinnen und -Politiker Catarina dos Santos-Wintz, Carsten Linnemann, Friedrich Merz, Christiane Schenderlein und Philipp Amthor, im Hintergrund die Parteizentrale der CDU, das Konrad-Adenauer-Haus.

inside CDU - Hinter den Kulissen

Wahlniederlagen der CDU

  1. Eine CDU-Flagge weht auf dem Dach des Konrad-Adenauer-Hauses am Abend.

    Nach Superwahljahr 2026:"Es geht für die CDU ums Ganze"

    von Steffen Haug
    mit Video35:29
  2. Friedrich Merz

    Wie der Kanzler jetzt weitermachen will:"Ein Desaster": Merz reagiert auf das CDU-Wahlergebnis

    mit Video4:38
  3. Abgeordnetenhaus-Wahl Berlin - Wahlparty CDU

    CDU nach historischer Pleite:Wie sich die Parteibasis von Merz distanziert

    von Jörg Brase, Sue Odenthal und Maximilian Hübner
    Video7:37
  4. Die Silhouette des Bundeskanzlers Friedrich Merz ist beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow, am 02.06.2026, zu sehen.
    Interview

    Experte zu CDU-Wahldesaster :Merz hat "Deutungshoheit über Kanzlerschaft längst verloren"

    mit Video9:22

Doku von ZDF Zeit

Alice Weidel und Ulrich Siegmund stehen Friedrich Merz und Philipp Amthor in einer Montage gegenüber.

Machtbeben: CDU im Abstiegskampf

CDU: Projektionen im Politbarometer

  1. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Zweifel an Fortsetzung des Reformkurses von Kanzler Merz

    mit Video5:48
  2. Wahlplakate in Berlin
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Wahl in Berlin: Linke liegt knapp vor CDU

  3. Leif-Erik Holm (2.v.l) , Ministerpräsidentenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und Landesvorsitzender der Partei in Mecklenburg-Vorpommern, spricht an einem Informationsstand der Partei mit Passanten. Im Vordergrund ist ein Wahlplakat der SPD zu sehen
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: SPD im Aufwind

    mit Video1:04
  4. Leif-Erik Holm (2.v.l) , Ministerpräsidentenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und Landesvorsitzender der Partei in Mecklenburg-Vorpommern, spricht an einem Informationsstand der Partei mit Passanten. Im Vordergrund ist ein Wahlplakat der SPD zu sehen.
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Kopf-an-Kopf-Rennen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

    mit Video2:31
  5. Wahlplakate für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, und Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD deutlich stärker als CDU

    mit Video4:11
  6. Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD klar stärkste Partei vor CDU

    mit Video0:29
  7. Thüringen, Erfurt: Seniorenpaar trägt Einkauf
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Klare Mehrheit: Rente mit 63 soll bleiben

    mit Video1:24
  8. Steffen Bilger, Frank-Walter Steinmeier und Friedrich Merz bei der Aushändigung von Entlassungs- und Ernennungsurkunden durch den Bundespräsidenten im Amtssitz am Spreebogen. Berlin
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Regierungsumbildung: Keine Verbesserung der Arbeit erwartet

Friedrich Merz - CDU-Vorsitzender und Kanzler

Friedrich Merz
Thema

Friedrich Merz

CDU-Kanzler

  1. Angela Merkel

    Krisenkanzlerin:Angela Merkel

  2. Portrait Helmut Kohl

    Kanzler der Einheit:Helmut Kohl

    Video59:15
  3. Ludwig Erhardt

    "Wirtschaftswunder":Ludwig Erhard

    Video3:32
  4. Konrad Adenauer

    Erster Kanzler :Konrad Adenauer

    Video32:32

Weitere Parteien in der Übersicht

Das Logo der CSU.

Nachrichten | Thema :CSU

SPD-Schriftzug

Nachrichten | Thema :SPD

Archiv: Das Logo der AfD

Nachrichten | Thema :AfD

FDP Logo

Nachrichten | Thema :FDP