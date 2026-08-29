Berlin wählt am 20. September ein neues Abgeordnetenhaus. Welche Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen, Linke und AfD treten in der Hauptstadt an? Ein Überblick.

Ende September wird in Berlin gewählt. Aktuelle Umfragen zeigen, dass es ein knappes Rennen zwischen den Linken und der CDU werden könnte. 15.08.2026 | 3:40 min

In Berlin dürfte nach wahlreichen Jahren so mancher Anwohner Schwierigkeiten haben den Überblick zu behalten. Die pannengeprägte Wahl 2021 musste anderthalb Jahre später wiederholt werden.

In einigen Wahlkreisen gab es zusätzlich noch eine Teilwiederholung der Bundestagswahl. Weil der alte Rhythmus aber bestehen bleibt, wird nun bereits dreieinhalb Jahre nach der Wiederholung erneut an die Wahl-Urne gebeten.

Ein Überblick über die Spitzenkandidaten der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien.

Stefan Evers, CDU

epa13188638 The Christian Democratic Union (CDU) party's top candidate for Berlin's state elections, Stefan Evers, visits a safety net installation marking Ukrainian Independence Day in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, 24 August 2026. The installation of an anti-drone net in Berlin reflects a reality that has become part of everyday life in many Ukrainian cities close to the front line, where such nets are used to protect against drone attacks. Ukrainians are marking the 35th anniversary of their independence from the Soviet Union in 1991. EPA/FILIP SINGER Quelle: epa

Das letzte halbe Jahr verlief für die Berliner CDU alles andere als optimal. Eigentlich war der Regierende Bürgermeister Kai Wegner fest gesetzt als Spitzenkandidat. Doch nach verkorkstem Krisenmanagement rund um den anschlagsbedingten Stromausfall im Januar verzichtete er wenige Monate vor der Wahl auf seine Kandidatur.

Erst im Juli übernahm Finanzsenator Evers. Der ist nach einer Förderaffäre und dem Rücktritt der Kultursenatorin seit dem Frühjahr auch für ihr Ressort verantwortlich. Zuletzt geriet noch die Justizsenatorin wegen Plagiatsvorwürfen in Bedrängnis.

Nach dem Rückzug von Kai Wegner als Spitzenkandidat der Berliner CDU soll Finanzsenator Stefan Evers ins Rennen gehen. Die Abgeordnetenhauswahl findet am 20. September statt. 10.07.2026 | 1:08 min

Kein leichter Einstieg für den 46-Jährigen. Er will sich als Vernunftpolitiker profilieren, der vor radikalen Kräften insbesondere bei den Linken warnt und somit auf Lagerwahlkampf setzt.

Steffen Krach, SPD

Für viele Beobachter dürfte die Kür des SPD-Spitzenkandidaten eine Überraschung gewesen sein. Steffen Krach war zwar bereits Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung in Berlin, lebte zuletzt aber fünf Jahre in Niedersachsen. Dort war er Präsident der Region Hannover. Jetzt ist er zurück in der Hauptstadt und medial in den vergangenen Wochen sehr präsent.

18.08.2026, Berlin: Steffen Krach, SPD-Spitzenkandidat bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2026, spricht während einer Diskussionsrunde des Bitkom für die Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa

Mit Vorschlägen, auf dem Tempelhofer Feld eine künstliche Surfwelle zu schaffen oder das Russische Haus in der Hauptstadt zu schließen, erhielt er Aufmerksamkeit. Zumeist aber zeigte sich der 47-jährige gebürtige Hannoveraner als hartnäckiger Kritiker des Koalitionspartners. Trotzdem schafft es seine Partei bislang nicht von Platz 5 in den Umfragen weiter nach vorn zu kommen.

Am 20. September wählen die Berliner ein neues Abgeordnetenhaus. Ein knappes Rennen zeichnet sich ab. Umfragen zufolge dürfte es wohl auf eine Dreierkoalition hinauslaufen. 08.08.2026 | 2:32 min

Werner Graf, Grüne

Der Spitzenkandidat der Grünen stemmt den Wahlkampf gemeinsam mit Bettina Jarasch. Sie war im letzten rot-grün-roten Senat Verkehrssenatorin und präsentiert sich auf den ersten Plakaten gemeinsam mit dem gebürtigen Oberpfälzer.

05.06.2026, Berlin: Werner Graf, Bürgermeisterkandidat Bündnis 90/Die Grünen für die Wahl zum Abgeordnetenhaus Berlin, und Bettina Jarasch, Co-Spitzenkandidatin für die Wahl zum Abgeordnetenhaus Berlin, halten während der Vorstellung der Kampagne zur Abgeordnetenhauswahl 2026 Plakate hoch. Die Wahl findet am 20. September 2026 statt. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa

Durch besonders aggressive Töne im Wahlkampf ist der Grünen-Fraktionschef bislang nicht aufgefallen. Der 45-Jährige wird dem linken Parteiflügel zugerechnet, ist aber kein Dogmatiker. Schwerpunkte will er auf Verkehrs- und Mietenpolitik aber auch aufs Klima legen. Beim Verkehr wirft er dem aktuellen CDU-SPD-Senat vor, Maßnahmen beim Fahrrad- und Fußverkehr zugunsten des Autos wieder zurückzudrehen.

Noch sieben Wochen bis zur Wahl: In Berlin startet der Endspurt. Für das Rote Rathaus deutet alles auf Dreierbündnisse hin. In Frage kommen ein Linksbündnis oder eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen. 04.08.2026 | 2:38 min

Elif Eralp, Die Linke

Elif Eralp könnte die erste Regierungschefin der Linken in der Hauptstadt werden. Eralp hat bislang wenig Erfahrung in Spitzenämtern. Die Tochter von aus der Türkei geflohenen Sozialisten ist stellvertretende Fraktionschefin im Abgeordnetenhaus.

27.08.2026, Berlin: Elif Eralp (Die Linke) spricht bei der Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus. Hauptthema der vorletzten Sitzung vor der Wahl des Berliner Landesparlaments ist die Situation an den Schulen der Hauptstadt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa

Nicht nur die guten Umfragezahlen, die zuletzt abwechselnd CDU und Linke vorn sahen, geben der 45-jährigen gebürtigen Münchnerin Auftrieb. Auch die vielen Neumitglieder sorgen für gute Stimmung.

Eralp steht für eine sofortige Umsetzung des Volksentscheids "Deutsche Wohnen & Co enteignen". Dabei könnten milliardenschwere Entschädigungen allerdings zum Knackpunkt für mögliche Koalitionen werden.

Unklar auch, wie sie mit den radikalen Anti-Israel-Stimmen in der Partei nach der Wahl umgehen wird. SPD und Grüne versichern immer wieder, Antisemitismus nicht zu akzeptieren.

Eine neue Umfrage sorgt einen Monat vor der Wahl in Berlin für Wirbel: Die Linke mit Spitzenkandidatin Elif Eralp steht plötzlich bei 22 Prozent - und liegt damit deutlich vorn. 23.08.2026 | 2:58 min

Kristin Brinker, AfD

Auch die AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker kann sich über stabil gute Umfragewerte freuen. Wobei die Oppositionsrolle bereits festzustehen scheint. Alle übrigen Parteien im Parlament schließen eine Zusammenarbeit aus.

29.06.2026, Berlin: Kristin Brinker, Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin der AfD Berlin, spricht während einer Kundgebung der AfD Berlin vor dem Roten Rathaus, die unter dem Motto Berlin.Stark.Machen steht. Foto: Elisa Schu/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa

Brinker ist in Bernburg (Saale) geboren und hat seit fünf Jahren den AfD-Fraktionsvorsitz im Abgeordnetenhaus inne. Die 54-Jährige zählt nicht zu den radikalen Kräften in der AfD. Große Kontroversen um Landesverband und Fraktion sind in der letzten Legislatur ausgeblieben. In der Aufarbeitung des Stromausfalls attackierte sie den Regierenden Bürgermeister Wegner scharf.

Roman Leskovar berichtet aus dem ZDF-Landesstudio Berlin.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.