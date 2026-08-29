Wahl zum Abgeordnetenhaus:Berlin-Wahl: Das sind die Spitzenkandidaten
von Roman Leskovar
Berlin wählt am 20. September ein neues Abgeordnetenhaus. Welche Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen, Linke und AfD treten in der Hauptstadt an? Ein Überblick.
In Berlin dürfte nach wahlreichen Jahren so mancher Anwohner Schwierigkeiten haben den Überblick zu behalten. Die pannengeprägte Wahl 2021 musste anderthalb Jahre später wiederholt werden.
In einigen Wahlkreisen gab es zusätzlich noch eine Teilwiederholung der Bundestagswahl. Weil der alte Rhythmus aber bestehen bleibt, wird nun bereits dreieinhalb Jahre nach der Wiederholung erneut an die Wahl-Urne gebeten.
Ein Überblick über die Spitzenkandidaten der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien.
Stefan Evers, CDU
Das letzte halbe Jahr verlief für die Berliner CDU alles andere als optimal. Eigentlich war der Regierende Bürgermeister Kai Wegner fest gesetzt als Spitzenkandidat. Doch nach verkorkstem Krisenmanagement rund um den anschlagsbedingten Stromausfall im Januar verzichtete er wenige Monate vor der Wahl auf seine Kandidatur.
Erst im Juli übernahm Finanzsenator Evers. Der ist nach einer Förderaffäre und dem Rücktritt der Kultursenatorin seit dem Frühjahr auch für ihr Ressort verantwortlich. Zuletzt geriet noch die Justizsenatorin wegen Plagiatsvorwürfen in Bedrängnis.
Kein leichter Einstieg für den 46-Jährigen. Er will sich als Vernunftpolitiker profilieren, der vor radikalen Kräften insbesondere bei den Linken warnt und somit auf Lagerwahlkampf setzt.
Steffen Krach, SPD
Für viele Beobachter dürfte die Kür des SPD-Spitzenkandidaten eine Überraschung gewesen sein. Steffen Krach war zwar bereits Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung in Berlin, lebte zuletzt aber fünf Jahre in Niedersachsen. Dort war er Präsident der Region Hannover. Jetzt ist er zurück in der Hauptstadt und medial in den vergangenen Wochen sehr präsent.
Mit Vorschlägen, auf dem Tempelhofer Feld eine künstliche Surfwelle zu schaffen oder das Russische Haus in der Hauptstadt zu schließen, erhielt er Aufmerksamkeit. Zumeist aber zeigte sich der 47-jährige gebürtige Hannoveraner als hartnäckiger Kritiker des Koalitionspartners. Trotzdem schafft es seine Partei bislang nicht von Platz 5 in den Umfragen weiter nach vorn zu kommen.
Werner Graf, Grüne
Der Spitzenkandidat der Grünen stemmt den Wahlkampf gemeinsam mit Bettina Jarasch. Sie war im letzten rot-grün-roten Senat Verkehrssenatorin und präsentiert sich auf den ersten Plakaten gemeinsam mit dem gebürtigen Oberpfälzer.
Durch besonders aggressive Töne im Wahlkampf ist der Grünen-Fraktionschef bislang nicht aufgefallen. Der 45-Jährige wird dem linken Parteiflügel zugerechnet, ist aber kein Dogmatiker. Schwerpunkte will er auf Verkehrs- und Mietenpolitik aber auch aufs Klima legen. Beim Verkehr wirft er dem aktuellen CDU-SPD-Senat vor, Maßnahmen beim Fahrrad- und Fußverkehr zugunsten des Autos wieder zurückzudrehen.
Elif Eralp, Die Linke
Elif Eralp könnte die erste Regierungschefin der Linken in der Hauptstadt werden. Eralp hat bislang wenig Erfahrung in Spitzenämtern. Die Tochter von aus der Türkei geflohenen Sozialisten ist stellvertretende Fraktionschefin im Abgeordnetenhaus.
Nicht nur die guten Umfragezahlen, die zuletzt abwechselnd CDU und Linke vorn sahen, geben der 45-jährigen gebürtigen Münchnerin Auftrieb. Auch die vielen Neumitglieder sorgen für gute Stimmung.
Eralp steht für eine sofortige Umsetzung des Volksentscheids "Deutsche Wohnen & Co enteignen". Dabei könnten milliardenschwere Entschädigungen allerdings zum Knackpunkt für mögliche Koalitionen werden.
Unklar auch, wie sie mit den radikalen Anti-Israel-Stimmen in der Partei nach der Wahl umgehen wird. SPD und Grüne versichern immer wieder, Antisemitismus nicht zu akzeptieren.
Kristin Brinker, AfD
Auch die AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker kann sich über stabil gute Umfragewerte freuen. Wobei die Oppositionsrolle bereits festzustehen scheint. Alle übrigen Parteien im Parlament schließen eine Zusammenarbeit aus.
Brinker ist in Bernburg (Saale) geboren und hat seit fünf Jahren den AfD-Fraktionsvorsitz im Abgeordnetenhaus inne. Die 54-Jährige zählt nicht zu den radikalen Kräften in der AfD. Große Kontroversen um Landesverband und Fraktion sind in der letzten Legislatur ausgeblieben. In der Aufarbeitung des Stromausfalls attackierte sie den Regierenden Bürgermeister Wegner scharf.
Roman Leskovar berichtet aus dem ZDF-Landesstudio Berlin.
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