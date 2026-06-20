Am 20. September wählt Berlin ein neues Abgeordnetenhaus. Nach aktuellen Umfragen wären nur Dreierbündnisse möglich. Wie sich die Parteien im Wahlkampf aufstellen - ein Überblick.

Berlins Bürgermeister Wegner muss um seine Wiederwahl bangen. In aktuellen Umfragen liegt seine CDU zwar vorne, doch es gibt keine Mehrheit mehr für seine schwarz-rote Koalition. 20.06.2026 | 4:02 min

"Ich will Regierender Bürgermeister bleiben. Was denn sonst und wer denn sonst, liebe Freundinnen und Freunde." Das sagte Kai Wegner auf dem Parteitag der Berliner CDU am 9. Juni, nachdem er mit knapp 93 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl gekürt wurde. Das Ergebnis stärkt ihn.

Und das, obwohl Wegner mit Pleiten und Pannen denkbar schlecht ins Wahljahr gestolpert ist. Da waren der Stromausfall, das Tennisgate, die missglückte Kommunikation, wochenlanges Glatteis-Chaos. Dazu kommt ein hoher Personalverschleiß. Zwei Kultursenatoren, eine Verkehrssenatorin sowie elf Staatssekretäre mussten gehen.

Der "Tagesspiegel" warf dem Berliner Bürgermeister Kai Wegner im März vor, den Umfang seiner Telefonate am ersten Tag des Stromausfalls im Südwesten von Berlin falsch dargestellt zu haben. 17.03.2026 | 0:41 min

Aber Wegner kann auch Erfolge vorweisen.

Jetzt funktionieren zum Beispiel die Bürgerämter. Wenn ich das vor drei Jahren gesagt hätte, hätte keiner dran geglaubt. „ Kai Wegner, Berlins Regierender Bürgermeister CDU

Das sagte Wegner bei der Eröffnung eines neuen Bürgeramtes im Bezirk Pankow. Und: "Wir haben eine Verwaltungsreform hinbekommen." Sie soll für klare Zuständigkeiten zwischen Senat und Bezirken sorgen und dem Behörden-Ping-Pong ein Ende bereiten. Polizei und Feuerwehr wurden finanziell und personell besser ausgestattet.

Hauptthema der Linken: Wohnen und Mieten

Wegner wird sich im Wahlkampf als Kraft der Mitte und des Pragmatismus inszenieren. Nur mit ihm im Rathaus sei gewährleistet, dass die extremen Parteien, also die Linke und die AfD, nicht an die Macht kämen. Er schließt jede Zusammenarbeit mit beiden Parteien aus und warnt vor einem Links-Bündnis unter der Führung der Linken. Für Wegner ein Schreckensszenario.

Diese Städte sind Spitzenreiter : Großstadt-Mieten in zehn Jahren um 44 Prozent gestiegen In deutschen Großstädten müssen Wohnungssuchende heute im Schnitt 44 Prozent mehr zahlen als vor zehn Jahren. Spitzenreiter ist Berlin - welche Städte sonst noch vorne liegen. mit Video 1:35

Tatsächlich belasten Antisemitismusvorwürfe Teile der Berliner Linken. Aber das Hauptthema der Linken ist Wohnen und Mieten. "Die aktuelle Regierung", so Spitzenkandidatin Elif Eralp beim Wahlkampf in Berlin Spandau, "rollt im Prinzip den Immobilienkonzernen den roten Teppich aus."

Sie tut nichts für bezahlbare Mieten und lässt die Menschen im Regen stehen. „ Elif Eralp, Spitzenkandidatin Die Linke Berlin

Eralp will große Wohnkonzerne vergesellschaften, mehr Sozialwohnungen bauen und gegen "Mietwucher" kämpfen. Darüber hinaus verspricht sie einen günstigen Nahverkehr, weniger Müll und die Rücknahme von Sozialabbau.

Berlins Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson hat um ihre Entlassung gebeten. Gegen sie gibt es Vorwürfe wegen einer Affäre um die rechtswidrige Vergabe von Fördermitteln für Projekte gegen Antisemitismus. 24.04.2026 | 2:02 min

SPD-Kandidat will gute Kitas und Schulen

SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach hält Kai Wegners Politik für "mutlos", das müsse geändert werden. Krach hat kein Amt im schwarz-roten Senat, kann also gegen die Landesregierung austeilen. Sein Ziel ist Platz eins. Davon ist die SPD in den meisten Umfragen allerdings weit entfernt.

Krach verspricht, wie so viele vorher auch schon, 20.000 neue Wohnungen im Jahr und einen Mietendeckel. Von Vergesellschaftung hält er nichts.

Wir brauchen eine positive wirtschaftliche Entwicklung für die Stadt, dafür stehe ich auch ganz persönlich. „ Steffen Krach, Spitzenkandidat SPD Berlin

Er will eine familienfreundliche Metropole mit guten Kitas und Schulen sowie saubere Spielplätze.

Schon im Oktober begann der Wahlkampf zur Abgeordnetenhauswahl. SPD, Linke und Grüne rechnen sich Chancen aus, in die Regierung zurückzukehren. Kann CDU-Amtsinhaber Wegner dagegenhalten? 04.10.2025 | 4:14 min

AfD setzt auf die Themen Sicherheit und Migration

Kristin Brinker, die Spitzenkandidatin der AfD in Berlin, kommt leicht ins Gespräch mit den Menschen in der Fußgängerzone in Tegel. Die Zeiten, als die Berliner einen großen Bogen um die Wahlkampfstände der Rechtsaußen-Partei machten, sind vorbei. "Der Regierende Bürgermeister hält seine Versprechen nicht", so Brinker.

Er galt ja als Law and Order Mann. Aber wir alle sehen, dass die Gewaltkriminalität in Berlin weiter ansteigt. „ Kristin Brinker, Spitzenkandidatin AfD Berlin

Die AfD setzt auf innere Sicherheit und Migration, will ein Amt für Remigration und mehr Polizisten. Bei der Wohnungsvergabe sollen die landeseigenen Gesellschaften Einheimische bevorzugen. Die AfD legt zu in den Umfragen, Platz zwei scheint greifbar. Doch einen Koalitionspartner wird die Partei in Berlin nicht finden.

Auch in Sachsen-Anhalt startete die Wahkampagne der AfD. Aktuell liegt sie in den Umfragen vorn. Für die CDU könnte eine Regierungsbildung schwierig werden. 06.06.2026 | 4:10 min

Grüne in Berlin in Umfragen auf Platz drei

Für Werner Graf, Spitzenkandidat von den Grünen, ist Berlin mit dem Wegner-Senat "im Rückwärtsgang". Eine klimagerechte Metropole ohne Verkehrstote versprechen die Grünen.

Wir wollen, dass Bus und Bahn wieder pünktlich kommen und dass die Mieten nicht explodieren. „ Werner Graf, Spitzenkandidat Grüne Berlin

Leere Büros sollen zu Wohnraum umgebaut werden. Für eine Vergesellschaftung von Wohnkonzernen sind die Grünen offen.

Verkehr ist ein vieldiskutiertes Thema in Berlin. Die Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) lehnt die Pläne zur Autofreiheit ab. 06.05.2026 | 1:45 min

Momentan liegen die Grünen in Berlin auf Platz drei. Das könnte Graf reichen, um Regierender Bürgermeister zu werden. Er will ein Linksbündnis mit SPD und Grünen anführen. Dieser Traum würde platzen, sollte die FDP am 20. September tatsächlich über die Fünf-Prozent-Hürde kommen. Dann bräuchte es die CDU, die in allen Umfragen bislang führt, um eine Koalition mit Mehrheit zu bilden.

Kai Wegner kann das Rote Rathaus nach jetzigem Stand nur mit einem Dreierbündnis verteidigen. Er braucht Grüne und SPD, um eine Mehrheit zu organisieren. Linksbündnis oder Schwarz-Grün-Rot? Bleibt es dabei, rückt Berlin nach links. Die Frage ist nur, wie weit?

Stephan Merseburger leitet das ZDF-Landesstudio in Berlin.

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