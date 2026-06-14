Bahnstrecke Berlin-Hamburg wieder freigegeben

Das Warten ist vorbei. Ab heute können Bahnfahrer die wichtige Direktverbindung zwischen Berlin und Hamburg wieder nutzen. Was nach der Sanierung zu beachten ist.

Lange wurde die Bahnstrecke Berlin-Hamburg saniert, nun wurde sie wieder freigegeben. Quelle: dpa

Rund zehneinhalb Monate Ersatzverkehr und Umleitungen haben ein Ende: Die Zugstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist wieder in Betrieb. "Die Strecke ist wieder freigegeben, zwischen Hamburg und Berlin rollen die ersten Züge", teilte ein Bahnsprecher am Sonntagmorgen mit. Was die Fahrgäste zur Wiederaufnahme der Strecke wissen müssen:

Was ändert sich nach der Sanierung für die Fahrgäste?

Die Fernzüge fahren von Sonntag an wieder im gewohnten Halbstundentakt, und die Regionalzüge verkehren wieder auf den üblichen Linien. Bis Ende des Monats müssen die Fernzüge abschnittsweise langsamer fahren, weil noch Technik getestet wird. Die Bahn erwartet, dass jede Sanierung das Gesamtnetz stabiler macht. "Das wirkt sich auf die Pünktlichkeit insgesamt aus." Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingestellt.

Was "über 30 Jahre liegen geblieben ist", könne man nicht in drei Jahren in Ordnung bringen, so Tarek Al-Wazir, B‘90/Grüne, Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Es brauche aber auch Neu- und Ausbau. 12.06.2026 | 6:51 min

Wichtige Zugstrecke Auf rund 280 Kilometern verkehren Fern-, Regional- und Güterzüge zwischen den bevölkerungsreichsten Städten des Landes. Im Fernverkehr gilt Berlin-Hamburg als wichtigste Direktverbindung zwischen zwei Städten. Rund 30.000 Fahrgäste waren vor der Generalsanierung täglich auf der Route im Fernverkehr unterwegs, darunter auch viele Pendler.

Stimmt es, dass sich die Fahrtzeit verlängert?

Die planmäßige Fahrtzeit der ICE soll sich nach Abschluss der Sanierung um zwei Minuten auf 107 Minuten verlängern. Die Änderung gilt allein für den diesjährigen Fahrplan. Eine Bahnsprecherin sagte, die Züge könnten zwar schneller fahren als geplant. Dass die Fahrzeit sich verlängert, hängt ihr zufolge damit zusammen, dass mehr Züge als zuvor unterwegs sind. Das sei wie auf der Straße. Wenn viele Autos unterwegs seien, werde langsamer gefahren.

Die Deutsche Bahn will im Regionalverkehr pünktlicher werden. Laut DB Regio-Chef Harmen van Zijderveld wird wieder eine Pünktlichkeitsquote von mehr als 90 Prozent angestrebt. 25.05.2026 | 0:34 min

Warum wurde die Strecke saniert?

Die Strecke war laut Bahn hochbelastet und deshalb stark abgenutzt. Vor der Sanierung befuhren am Tag im Schnitt rund 470 Züge die Trasse. Die Bahn bewertete den Zustand der Strecke vor Beginn der Generalsanierung mit der Note 3,7. Nach der Sanierung prognostizierte die DB damals die Note 2,3.

Wann begann die Generalsanierung?

Das Vorhaben begann am 1. August 2025. Der Plan war, die Sanierung bis zum 30. April 2026 abzuschließen. Dass die Sanierung rund eineinhalb Monate verspätet beendet wird, begründete die Bahn mit dem Frost zu Jahresbeginn. Arbeiter konnten keine Kabelschächte ausheben, Arbeiten an Oberleitungen wurden erschwert. Einen ersten Abschnitt gab die Bahn Mitte Mai wieder frei, seitdem fahren Züge wieder durchgehend zwischen Hamburg und Schwerin.

Seit dem 1. August 2025 wird die Strecke zwischen Berlin und Hamburg saniert - ursprünglich sollte bis zum 30. April 2026 alles fertig sein. Doch die Bahn kündigt an: Die Arbeiten dauern länger. 25.02.2026 | 5:44 min

Was wurde erneuert?

Die Bahn hat unter anderem Gleise, Weichen und Signale ausgetauscht sowie 28 Bahnhöfe modernisiert. Die Arbeiter erneuerten Toiletten und Wetterschutzhäuser und errichteten Fahrradständer. An mehreren Bahnhöfen wurden Bahnsteige verlängert, damit längere Züge sie anfahren können.

Was fehlt?

Die digitale Zugleittechnik ETCS, die nach Vorstellung der Europäischen Union Standard werden soll, kann auch nach der Sanierung nicht eingesetzt werden. Die Bahn hat allerdings Vorbereitungen für einen späteren Einsatz getroffen. "Eine Ausrüstung mit ETCS wird in den frühen 2030er-Jahren erfolgen", teilte die Bahn mit. ETCS ermöglicht, dass Züge dichter hintereinander auf einer Strecke fahren können. An der Entscheidung der Bahn, ETCS entgegen der ursprünglichen Planung nicht zu installieren, gab es Kritik.

Verspätungen prägen oft das Bild der Deutschen Bahn. Doch im ICE von München nach Frankfurt zeigt sich auch eine andere Seite. Mima-Reporter Kai Witvrouwen blickt hinter die Kulissen der Fahrt. 02.06.2026 | 5:52 min

Welche Auswirkungen gab es für Fahrgäste?

Im Fernverkehr wurden die Züge über Stendal und Uelzen umgeleitet. Es fuhren zudem weniger Züge, und die Fahrzeit verlängerte sich um rund 45 Minuten. Schwerer waren die Auswirkungen im Regionalverkehr: Züge entfielen oder sie fuhren nur Teilstrecken. Die Bahn setzte einen Ersatzverkehr mit mehr als 200 Bussen ein. Zeitweise gab es Streit zwischen dem Busanbieter Ecovista und der Bahn, weil Busse älter waren als vereinbart und es zu Ausfällen kam.

Welche Strecken sind als nächstes dran?

Dieses Jahr sollen nach Plan vier weitere Generalsanierungen abgeschlossen werden - und zwar auf den Strecken Hagen-Wuppertal-Köln, Nürnberg-Regensburg, Obertraubling-Passau und Troisdorf-Wiesbaden.

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Quelle: dpa