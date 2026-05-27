Deutsche Bahn: Zugausfälle zwischen Hamburg und Berlin

Bahnkunden zwischen Hamburg und Berlin sind einiges gewohnt. Lange wurde die Strecke saniert. Jetzt, kurz vor der endgültigen Freigabe, kommt ein Stellwerkausfall dazu.

Ein Stellwerksausfall nahe Lüneburg beeinträchtigt den Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin. Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. 27.05.2026 | 0:16 min

Der Ausfall eines Stellwerks an einer Bahnstrecke nahe Lüneburg in Niedersachsen beeinträchtigt auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) zwischen Hamburg und Berlin. Es komme bei den Zügen, die zwischen den beiden Städten fahren, zu Verspätungen und Ausfällen, teilte die Bahn mit.

Bahnen fahren eingeschränkt

ICE-Züge verkehren demnach auf der Strecke aktuell nur alle zwei Stunden. Die technische Störung werde voraussichtlich erst am Donnerstag behoben sein. "Wichtig ist zu wissen, dass weiterhin Züge auf der Strecke fahren. Aber es gibt ein eingeschränktes Angebot", sagte ein Bahnsprecher.

Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg wurde seit August 2025 generalsaniert und gesperrt. Seit dem 15. Mai ist ein Teil freigegeben, am 14. Juni soll die ganze Strecke wieder befahrbar sein.

Die Deutsche Bahn will im Regionalverkehr pünktlicher werden. Laut DB Regio-Chef Harmen van Zijderveld wird wieder eine Pünktlichkeitsquote von mehr als 90 Prozent angestrebt. 25.05.2026 | 0:34 min

Probleme gibt es auch im Regionalverkehr. Die Bahngesellschaft Metronom, die den Regionalverkehr mit den Linien RE3/RB31 zwischen Hamburg und Uelzen betreibt, teilte mit, durch den Stellwerksausfall in Deutsch Evern könne nur ein Zug pro Stunde und Richtung fahren. "Dadurch staut sich der Verkehr immer weiter auf." Es komme zu Verspätungen und Zugausfällen.

Fahrgäste sind auf Ersatzverkehr angewiesen

Fahrgäste sollten nach Möglichkeit auf den ohnehin fahrenden Schienenersatzverkehr ausweichen, hieß es. Wegen der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin fahren diese Züge derzeit über Lüneburg - auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover. Diese insgesamt 163 Kilometer lange Strecke saniert die Deutsche Bahn seit Anfang Mai - unter anderem werden Gleise, Weichen, Oberleitungen, Brücken und Bahnhöfe modernisiert.

Grafik: Deutsche ändern Verhalten wegen unpünktlicher Bahn ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Verbindung gehört zu den meistbefahrenen Bahntrassen in Deutschland. Da in mehreren Phasen gebaut wird, ist aktuell nur der Abschnitt zwischen Celle und Hannover gesperrt. Die Bahn empfiehlt Reisenden als Alternative derzeit trotzdem Verbindungen von Berlin und Hamburg über Hannover.

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