Deutsche Bahn: Zugausfälle zwischen Hamburg und Berlin

Stellwerkausfall legt Bahn lahm:Zugausfälle zwischen Hamburg und Berlin
Bahnkunden zwischen Hamburg und Berlin sind einiges gewohnt. Lange wurde die Strecke saniert. Jetzt, kurz vor der endgültigen Freigabe, kommt ein Stellwerkausfall dazu.
Der Ausfall eines Stellwerks an einer Bahnstrecke nahe Lüneburg in Niedersachsen beeinträchtigt auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) zwischen Hamburg und Berlin. Es komme bei den Zügen, die zwischen den beiden Städten fahren, zu Verspätungen und Ausfällen, teilte die Bahn mit.
Bahnen fahren eingeschränkt
ICE-Züge verkehren demnach auf der Strecke aktuell nur alle zwei Stunden. Die technische Störung werde voraussichtlich erst am Donnerstag behoben sein. "Wichtig ist zu wissen, dass weiterhin Züge auf der Strecke fahren. Aber es gibt ein eingeschränktes Angebot", sagte ein Bahnsprecher.
Die Strecke zwischen Berlin und Hamburg wurde seit August 2025 generalsaniert und gesperrt. Seit dem 15. Mai ist ein Teil freigegeben, am 14. Juni soll die ganze Strecke wieder befahrbar sein.
Probleme gibt es auch im Regionalverkehr. Die Bahngesellschaft Metronom, die den Regionalverkehr mit den Linien RE3/RB31 zwischen Hamburg und Uelzen betreibt, teilte mit, durch den Stellwerksausfall in Deutsch Evern könne nur ein Zug pro Stunde und Richtung fahren. "Dadurch staut sich der Verkehr immer weiter auf." Es komme zu Verspätungen und Zugausfällen.
Fahrgäste sind auf Ersatzverkehr angewiesen
Fahrgäste sollten nach Möglichkeit auf den ohnehin fahrenden Schienenersatzverkehr ausweichen, hieß es. Wegen der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin fahren diese Züge derzeit über Lüneburg - auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover. Diese insgesamt 163 Kilometer lange Strecke saniert die Deutsche Bahn seit Anfang Mai - unter anderem werden Gleise, Weichen, Oberleitungen, Brücken und Bahnhöfe modernisiert.
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Die Verbindung gehört zu den meistbefahrenen Bahntrassen in Deutschland. Da in mehreren Phasen gebaut wird, ist aktuell nur der Abschnitt zwischen Celle und Hannover gesperrt. Die Bahn empfiehlt Reisenden als Alternative derzeit trotzdem Verbindungen von Berlin und Hamburg über Hannover.
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