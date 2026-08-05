Deutsche Bahn
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Die Deutsche Bahn (DB) gilt als wichtiger Baustein der Verkehrswende und soll mit klimafreundlichem Schienenverkehr zur Begrenzung des Klimawandels beitragen. Das Unternehmen ist als Aktiengesellschaft organisiert, die vollständig in Besitz des Bundes ist. Verspätungen, Störungen, ein marodes Schienennetz, Streiks und Diskussionen um das Deutschlandticket und Stuttgart 21 prägen die Berichterstattung rund um die Bahn. Aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zur Deutschen Bahn im Schwerpunkt bei ZDFheute.
Aktuelle Nachrichten zur Deutschen Bahn
Vergütung von Managern:Deutsche Bahn: Niedrige Hürden für hohe Bonivon Anne Höhn, Markus Reichert, Michael Strompenmit Video43:30
Deutsche Bahn:Palla bemängelt Unpünktlichkeit und Leistung im Managementmit Video1:39
Ganztagsbetreuung für Erstklässler:Schiene, Straße, PV-Anlagen - was sich im August verändertmit Video0:44
Nachrichten | heute journal:"Erstmals wieder etwas Geld verdient"Video1:53
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Bahn schreibt schwarze Zahlenvon Hansjürgen PielVideo1:39
heute journal - der Podcast:Deutsche Bahn: Hoffnungslos kaputt?Video41:18
Nachrichten | heute:Bahn schreibt schwarze Zahlenvon Hansjürgen PielVideo1:39
Nachrichten | heute - in Deutschland:Halbjahresbilanz Deutsche Bahnvon Hansjürgen PielVideo1:58
Erstmals seit 2019:Deutsche Bahn schreibt wieder schwarze Zahlenmit Video1:58
Medienberichte:Deutsche Bahn macht GewinnVideo0:20
- Interview
Neuer Verkehrsminister :Bilger: "Ich kann keine Wunder versprechen"mit Video6:38
Bahnkrise, marode Brücken, Schienenmaut:Diese Baustellen muss der neue Verkehrsminister angehenmit Video0:22
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Bahnkosten: Streit um FinanzierungVideo6:31
Nachrichten | heute in Europa:Europa: Alkoholverbot an Bahnhöfenvon Jasmin Astaki-Bardeh, Natalie Suzanne Steger, Thomas WaldeVideo3:08
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Polizei: "Alkoholverbot grundsätzlich richtig"Video4:56
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Bundesweites Alkoholverbot an BahnhöfenVideo2:30
Deutsche Bahn und Verspätungen
Deutsche Bahn:Palla bemängelt Unpünktlichkeit und Leistung im Managementmit Video1:39
Zeitplan bleibt offen:DB Regio-Chef: Peilen Pünktlichkeit von 90 Prozent anmit Video0:34
Studie zu Mobilität in Deutschland:Unzufriedenheit über Bahn und Co. wächstvon Manuela Christ und Christian Hausermit Video0:40
Entschädigung von Kunden:Bahn zahlte 2025 Millionen wegen Verspätungen und Ausfällenmit Video0:25
Deutsche Bahn: Verkehrspolitik und aktuelle Entwicklungen
- Interview
Neuer Verkehrsminister :Bilger: "Ich kann keine Wunder versprechen"mit Video6:38
Bahnkrise, marode Brücken, Schienenmaut:Diese Baustellen muss der neue Verkehrsminister angehenmit Video0:22
Bundesnetzagentur gibt grünes Licht:Italo will der Bahn im Fernverkehr Konkurrenz machen
- Interview
Gewerkschaft der Polizei:Poitz: Alkoholverbot in Zügen "muss jetzt folgen"mit Video4:56
Ab Mitte Oktober:Deutsche Bahn will Alkohol an allen Bahnhöfen verbietenmit Video1:34
Beschlussentwurf der Bundesnetzagentur:Bahn muss mehr Platz für Konkurrenz im Fernverkehr schaffenmit Video2:39
- FAQ
Nahverkehr:EuGH kippt deutsche Preisbremse für Schienennutzungmit Video0:32
Gewalt gegen Bahnmitarbeiter: Herausforderungen für die Sicherheit
Streit nach Ticketkontrolle:Angriff auf Bahnmitarbeiter: Kein Haftbefehl gegen Fahrgastmit Video0:22
Strecke von Offenburg nach Karlsruhe:Sicherheitsmann der Bahn stürzt bei Streit aus fahrendem Zugmit Video0:22
Urteil des Landgerichts Zweibrücken:Tödliche Attacke auf Zugbegleiter: Zehn Jahre Haftmit Video1:19
Sicherheitsgipfel der Bahn:Tod von Serkan C.: Was Zugbegleiter schützen sollvon Gregor Burkhardt, Andrea Meuser, Hansjürgen Pielmit Video1:21
Sicherheitsgipfel der Bahn:Gewalt gegen Zugbegleiter: Was ein Mitarbeiter erzähltvon Peter Böhmermit Video1:21
Gipfel nach Attacke auf Zugbegleiter:Bahn will Sicherheit erhöhen - Bodycams für Zugpersonalmit Video1:45
Gewalt in Zügen und an Bahnhöfen:Jeden Tag fünf Angriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahnmit Video0:22
Sanierung der Deutschen Bahn: Herausforderungen und Probleme
Blick hinter die Generalsanierung:"Absurd": Was bei der Bahn-Modernisierung schiefläuftvon Sebastian Bellwinkelmit Video43:30
- FAQ
Schienennetz in der Krise:Deutsche Bahn-Netz bleibt marode: Wann kommt die Wende?mit Video0:22
Infrastruktur und Gleisnetz:Bahnchefin: Sanierung der Schienen wird zehn Jahre dauernmit Video1:30
Verkehrsminister Schnieder:Zustand der Bahn geht in "demokratiegefährdende Richtung"mit Video0:17
Witterung verzögert Arbeiten:Sanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin dauert längermit Video0:18
Einigung bei Tarifverhandlungen
Stuttgart 21: Entwicklungen zum Bahnprojekt
Bahn verschiebt Eröffnung auf 2031:Stuttgart 21 wird noch mal drei Milliarden Euro teurermit Video2:41
Erneute Verzögerung:Özdemir: Stuttgart 21 wird langsam "zur Lachplatte"mit Video0:40
Bahnprojekt wohl weiter verzögert:Stuttgart 21 könnte erst 2031 fertig werdenmit Video0:31
Krisensitzung:Bahnprojekt Stuttgart 21: So geht’s weitervon Max Schwarz und Jakob Schelbergermit Video1:48
Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Deutschlandticket
Nachrichten | heute - in Deutschland:Deutschlandticket für 9 Euro in Dormagenvon Cengiz ÜnalVideo1:45
Wegen hoher Spritpreise:EVG fordert günstigere BahnticketsVideo0:18
Verkehrsministerkonferenz:Bahn, D-Ticket und Führerschein: Das sind die Beschlüssemit Video2:45
Sicherheit von Zugbegleitern:Schweitzer fordert Passfotos auf Deutschlandticketsmit Video0:23
Sicherheit für Zugpersonal:Schweitzer will D-Ticket mit FotoVideo0:23
Nachrichten | heute - in Deutschland:Verkehrsunternehmen ziehen Bilanzvon Lothar BeckerVideo1:47
Bürgergeld, Wehrdienst, D-Ticket und Co.:Das ändert sich 2026von Tim Webermit Video2:00
Änderungen im neuen Jahr:Was 2026 teurer oder günstiger wirdVideo2:00