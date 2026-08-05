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Deutsche Bahn - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Deutsche Bahn

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Die Deutsche Bahn (DB) gilt als wichtiger Baustein der Verkehrswende und soll mit klimafreundlichem Schienenverkehr zur Begrenzung des Klimawandels beitragen. Das Unternehmen ist als Aktiengesellschaft organisiert, die vollständig in Besitz des Bundes ist. Verspätungen, Störungen, ein marodes Schienennetz, Streiks und Diskussionen um das Deutschlandticket und Stuttgart 21 prägen die Berichterstattung rund um die Bahn. Aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe zur Deutschen Bahn im Schwerpunkt bei ZDFheute. 

Aktuelle Nachrichten zur Deutschen Bahn

  1. Ein Gebäude mit dem Logo der Deutschen Bahn spiegelt sich in einem Bürogebäude am Berliner Hauptbahnhof.

    Vergütung von Managern:Deutsche Bahn: Niedrige Hürden für hohe Boni

    von Anne Höhn, Markus Reichert, Michael Strompen
    mit Video43:30
  2. Bahnchefin Evelyn Palla

    Deutsche Bahn:Palla bemängelt Unpünktlichkeit und Leistung im Management

    mit Video1:39
  3. Symbolbild: DB-Logo an der Deutsche Bahn Zentrale in Berlin

    Ganztagsbetreuung für Erstklässler:Schiene, Straße, PV-Anlagen - was sich im August verändert

    mit Video0:44
  4. SGS Barett Gause

    Nachrichten | heute journal:"Erstmals wieder etwas Geld verdient"

    Video1:53
  5. Zum ersten Mal seit sieben Jahren schreibt die Deutsche Bahn schwarze Zahlen und verzeichnet einen Geinn im dreistelligen Millionenbereich.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Bahn schreibt schwarze Zahlen

    von Hansjürgen Piel
    Video1:39
  6. heute journal - der Podcast mit Helene Reiner und Christian Sievers

    heute journal - der Podcast:Deutsche Bahn: Hoffnungslos kaputt?

    Video41:18
  7. Zum ersten Mal seit sieben Jahren schreibt die Deutsche Bahn schwarze Zahlen und verzeichnet einen Geinn im dreistelligen Millionenbereich.

    Nachrichten | heute:Bahn schreibt schwarze Zahlen

    von Hansjürgen Piel
    Video1:39
  8. Ein ICE von vorne im Bahnhof.

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Halbjahresbilanz Deutsche Bahn

    von Hansjürgen Piel
    Video1:58
  9. Symbolbild: Menschen sind in Frankfurt am Main im Hauptbahnhof unterwegs.

    Erstmals seit 2019:Deutsche Bahn schreibt wieder schwarze Zahlen

    mit Video1:58
  10. 30.07.2026, Hessen, Frankfurt am Main: Bahnkunden sind im Hauptbahnhof unterwegs.

    Medienberichte:Deutsche Bahn macht Gewinn

    Video0:20
  11. Steffen Bilger
    Interview

    Neuer Verkehrsminister :Bilger: "Ich kann keine Wunder versprechen"

    mit Video6:38
  12. Steffen Bilger (CDU), der designierte Bundesminister für Verkehr, am 22.07.2026 im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin.

    Bahnkrise, marode Brücken, Schienenmaut:Diese Baustellen muss der neue Verkehrsminister angehen

    mit Video0:22
  13. Robert Crumbach SPD | Minister für Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Bahnkosten: Streit um Finanzierung

    Video6:31
  14. Ein Alkoholverbotsschild an einem Bahnhof.

    Nachrichten | heute in Europa:Europa: Alkoholverbot an Bahnhöfen

    von Jasmin Astaki-Bardeh, Natalie Suzanne Steger, Thomas Walde
    Video3:08
  15. Alexander Poitz, stellv. Bundesvorsitzender Gewerkschaft der Polizei

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Polizei: "Alkoholverbot grundsätzlich richtig"

    Video4:56
  16. Alkoholverbot an Bahnhöfen

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Bundesweites Alkoholverbot an Bahnhöfen

    Video2:30

Deutsche Bahn und Verspätungen

  1. Bahnchefin Evelyn Palla

    Deutsche Bahn:Palla bemängelt Unpünktlichkeit und Leistung im Management

    mit Video1:39
  2. Ein ICE fährt in den Hauptbahnhof Berlin ein.

    Zeitplan bleibt offen:DB Regio-Chef: Peilen Pünktlichkeit von 90 Prozent an

    mit Video0:34
  3. Ein ICE steht auf einem Gleis im Berliner Hauptbahnhof. Der Bahnsteig dahinter ist gefüllt mit Reisenden.

    Studie zu Mobilität in Deutschland:Unzufriedenheit über Bahn und Co. wächst

    von Manuela Christ und Christian Hauser
    mit Video0:40
  4. Menschen warten auf einem Bahnsteig

    Entschädigung von Kunden:Bahn zahlte 2025 Millionen wegen Verspätungen und Ausfällen

    mit Video0:25

Deutsche Bahn: Verkehrspolitik und aktuelle Entwicklungen

  1. Steffen Bilger
    Interview

    Neuer Verkehrsminister :Bilger: "Ich kann keine Wunder versprechen"

    mit Video6:38
  2. Steffen Bilger (CDU), der designierte Bundesminister für Verkehr, am 22.07.2026 im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin.

    Bahnkrise, marode Brücken, Schienenmaut:Diese Baustellen muss der neue Verkehrsminister angehen

    mit Video0:22
  3. Archiv: Ein Italo-Hochgeschwindigkeitszug steht am 2. Juni im Bahnhof Firenze Campo di Marte in Florenz, Toskana, Italien.

    Bundesnetzagentur gibt grünes Licht:Italo will der Bahn im Fernverkehr Konkurrenz machen

  4. Berliner Hauptbahnhof
    Interview

    Gewerkschaft der Polizei:Poitz: Alkoholverbot in Zügen "muss jetzt folgen"

    mit Video4:56
  5. Ein Mann hält in Hannover (Niedersachsen) an einer Haltestelle der Hannoveraner Verkehrsbetriebe ÜSTRA ein Bier in der Hand.

    Ab Mitte Oktober:Deutsche Bahn will Alkohol an allen Bahnhöfen verbieten

    mit Video1:34
  6. Hamburg: Der "Flixtrain" fährt in den Hamburger Hauptbahnhof ein.

    Beschlussentwurf der Bundesnetzagentur:Bahn muss mehr Platz für Konkurrenz im Fernverkehr schaffen

    mit Video2:39
  7. Eine Regionalbahn der Linie RE4 fährt von Pasewalk Richtung Strasburg. (Archiv)
    FAQ

    Nahverkehr:EuGH kippt deutsche Preisbremse für Schienennutzung

    mit Video0:32

Gewalt gegen Bahnmitarbeiter: Herausforderungen für die Sicherheit

  1. Regionalbahn auf der Strecke zwischen Baden-Baden und Karlsruhe.

    Streit nach Ticketkontrolle:Angriff auf Bahnmitarbeiter: Kein Haftbefehl gegen Fahrgast

    mit Video0:22
  2. Ein Mitarbeiter der DB-Sicherheit steht in einem Zug.

    Strecke von Offenburg nach Karlsruhe:Sicherheitsmann der Bahn stürzt bei Streit aus fahrendem Zug

    mit Video0:22
  3. Archiv: Gedenken an getöteten Zugbegleiter am Bahnhof Landstuhl

    Urteil des Landgerichts Zweibrücken:Tödliche Attacke auf Zugbegleiter: Zehn Jahre Haft

    mit Video1:19
  4. Bundesverkehrsminister Schnieder und Bahn-Chefin Palla

    Sicherheitsgipfel der Bahn:Tod von Serkan C.: Was Zugbegleiter schützen soll

    von Gregor Burkhardt, Andrea Meuser, Hansjürgen Piel
    mit Video1:21
  5. Ein Zugbegleiter kontrolliert Reisende in einer Bahn.

    Sicherheitsgipfel der Bahn:Gewalt gegen Zugbegleiter: Was ein Mitarbeiter erzählt

    von Peter Böhmer
    mit Video1:21
  6. Patrick Schnieder (CDU, r), Bundesminister für Verkehr, und Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, sprechen bei einer Pressekonferenz nach dem Sicherheitsgipfel bei der Deutschen Bahn.

    Gipfel nach Attacke auf Zugbegleiter:Bahn will Sicherheit erhöhen - Bodycams für Zugpersonal

    mit Video1:45
  7. Sicherheitsmitarbeiter der Deutsche Bahn im Zug.

    Gewalt in Zügen und an Bahnhöfen:Jeden Tag fünf Angriffe auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn

    mit Video0:22

Sanierung der Deutschen Bahn: Herausforderungen und Probleme

  1. Bauarbeiten bei der Bahn

    Blick hinter die Generalsanierung:"Absurd": Was bei der Bahn-Modernisierung schiefläuft

    von Sebastian Bellwinkel
    mit Video43:30
  2. Ein ICE der Deutschen Bahn fährt an einem vollen Bahnsteig im Hauptbahnhof Leipzig ein. (Archiv)
    FAQ

    Schienennetz in der Krise:Deutsche Bahn-Netz bleibt marode: Wann kommt die Wende?

    mit Video0:22
  3. Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, spricht am Podium bei einem Pressetermin am Berliner Hauptbahnhof am 20.02.2026-..

    Infrastruktur und Gleisnetz:Bahnchefin: Sanierung der Schienen wird zehn Jahre dauern

    mit Video1:30
  4. Patrick Schnieder (CDU) stellt das Sofortprogramm für mehr Komfort im Fernverkehr im ICE Betriebswerk Berlin-Rummelsburg vor. (Archiv)

    Verkehrsminister Schnieder:Zustand der Bahn geht in "demokratiegefährdende Richtung"

    mit Video0:17
  5. Bahnmitarbeiter arbeiten in Hamburg an einer Weiche, Archivbild

    Witterung verzögert Arbeiten:Sanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin dauert länger

    mit Video0:18

Einigung bei Tarifverhandlungen

ICE der Bahn am Hauptbahnhof in Muenchen.

Bahn und GDL erzielen Einigung bei Tarifverhandlungen

Gewerkschaften und Streiks

Stuttgart 21: Entwicklungen zum Bahnprojekt

  1. Archiv: Bauarbeiten finden am zukünftigen Stuttgarter Hauptbahnhof statt.

    Bahn verschiebt Eröffnung auf 2031:Stuttgart 21 wird noch mal drei Milliarden Euro teurer

    mit Video2:41
  2. Cem Özdemir (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg

    Erneute Verzögerung:Özdemir: Stuttgart 21 wird langsam "zur Lachplatte"

    mit Video0:40
  3. Stuttgart: Baustelle des neuen Hauptbahnhofs "Stuttgart 21"

    Bahnprojekt wohl weiter verzögert:Stuttgart 21 könnte erst 2031 fertig werden

    mit Video0:31
  4. Construction site of Stuttgart 21 main train Station in Stuttgart

    Krisensitzung:Bahnprojekt Stuttgart 21: So geht’s weiter

    von Max Schwarz und Jakob Schelberger
    mit Video1:48

Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Deutschlandticket

  1. Ehrenamtliche Helfer

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Deutschlandticket für 9 Euro in Dormagen

    von Cengiz Ünal
    Video1:45
  2. Bahn ICE

    Wegen hoher Spritpreise:EVG fordert günstigere Bahntickets

    Video0:18
  3. Reisende steigen in einen ICE am Kölner Hauptbahnhof. (Archiv)

    Verkehrsministerkonferenz:Bahn, D-Ticket und Führerschein: Das sind die Beschlüsse

    mit Video2:45
  4. Ein Deutschlandticket der Hamburger Vermehrsverbunds HVV.

    Sicherheit von Zugbegleitern:Schweitzer fordert Passfotos auf Deutschlandtickets

    mit Video0:23
  5. Der rheinand-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

    Sicherheit für Zugpersonal:Schweitzer will D-Ticket mit Foto

    Video0:23
  6. ÖPNV zieht Bilanz

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Verkehrsunternehmen ziehen Bilanz

    von Lothar Becker
    Video1:47
  7. Kalenderblatt für das Jahr 2026 mit einem Stift daneben.

    Bürgergeld, Wehrdienst, D-Ticket und Co.:Das ändert sich 2026

    von Tim Weber
    mit Video2:00
  8. Der Schriftzug "Happy New Year" (Frohes Neues Jahr) aus Buchstabenwürfeln hängt vor dem Foto eines Feuerwerks auf einem Computerbildschirm.

    Änderungen im neuen Jahr:Was 2026 teurer oder günstiger wird

    Video2:00

Mehr zur Verkehrswende

Auf der Illustration sieht man zwei Gleise. Auf dem unteren fährt ein Zug, das obere Gleis ist eine Baustelle.

Verkehrswende: Zukunft der Mobilität