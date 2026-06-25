Bahn bietet erstmals kostenlose Stornierung wegen Hitze an

Angesichts der erwarteten Extremtemperaturen können Reisende ihre Fernverkehrstickets erstmals kostenfrei stornieren. Die Sonderregelung gilt für Fahrten bis Ende Juni.

Wegen extremer Hitze können Bahntickets bis Dienstag kostenlos storniert werden, Asphalt schmilzt, Flüsse führen Niedrigwasser. Die Hitze trifft Bus, Bahn und Schifffahrt gleichermaßen. 25.06.2026 | 1:04 min

Wer angesichts der erwarteten Hitze in der zweiten Wochenhälfte eine geplante Bahnreise nicht antreten will, kann diese nun kostenfrei stornieren. Die Deutsche Bahn bietet erstmals eine sogenannte Hitze-Sonderkulanz an, wie der Konzern mitteilte. Wer seine Reise bei dieser Extrem-Wetterlage nicht antreten möchte, bekommt also sein Geld zurück.

Die Möglichkeit gilt der Mitteilung zufolge für Tickets für eine Fernverkehrsreise bis einschließlich 30. Juni, die bis zum 23. Juni gekauft wurden. Das umfasse auch Spar- und Supersparpreis-Tickets.

Hier warnt der DWD vor Hitze ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Fahrgäste mit digitaler Fahrkarte können diese den Angaben der Bahn zufolge online stornieren. Wer mit analogem Ticket unterwegs ist, kann sich an eine DB-Verkaufsstelle vor Ort wenden. "Wir empfehlen dringend, bei der Reiseplanung die amtlichen Hitze-Warnungen zu beachten", teilte die Bahn weiter mit.

Allen, die in dieser extremen Wetterlage auf ihre Fahrt verzichten können, legen wir die Sonderregelung zur Stornierung nahe. „ Mitteilung der Bahn

Bahn befürchtet wetterbedingte Störungen

Die hohen Temperaturen sind auch für die Bahn eine Belastung. Zwar sind die Zeiten vorbei, in denen die Klimaanlagen in den Fernzügen bei großer Hitze öfter ausfielen. Die Technik in der deutlich verjüngten Flotte funktioniert inzwischen auch bei großer Hitze.

Probleme im konzerneigenen Digitalfunksystem GSM-R: Damit begründete die Deutsche Bahn den bundesweiten Stillstand des Personen- und Güterverkehrs in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ist das System veraltet? 24.06.2026 | 2:08 min

Anfälliger ist dafür die Infrastruktur der Bahn. Weichen sowie Leit- und Sicherheitstechnik können bei den hohen Temperaturen und stundenlanger direkter Sonneneinstrahlung Schaden nehmen. Das kann zu weiteren Problemen auf dem ohnehin stark störanfälligen Netz der Bahn führen.

Zudem steigt das Risiko für Böschungsbrände, die ebenfalls Schaden anrichten können. Außerdem können Starkregen, Gewitter und Sturmböen ebenfalls zu Problemen führen.

Schon im Sommer des vergangenen Jahres kam es bei großer Hitze im Juni und im Juli zu Weichendefekten und in der Folge zu Zugausfällen und Verspätungen. Erneute Einschränkungen aufgrund der Hitze sind nicht auszuschließen.

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