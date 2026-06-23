Bahn stellt Zugverkehr bundesweit ein

In Deutschland stehen die Züge still. Wegen einer Funkstörung musste die Bahn den Betrieb bundesweit einstellen.

Quelle: dpa

Die Züge stehen an den Bahnhöfen, Reisende sitzen fest: Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt. Das meldete das Unternehmen am Abend. Vorläufig werden alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten.

Demnach ist der digitale Bahnfunk GSMR gestört. "Unsere Techniker sind mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben", hieß es weiter.

Ähnliche Meldungen hatte es zuvor von der Bahn in Bayern und Baden-Württemberg gegeben. Die Züge würden an geeigneten Stellen vorübergehend zurückgehalten, bis eine sichere Weiterfahrt gewährleistet werden könne, hieß es. Es komme zu Verspätungen und Ausfällen.



Augenzeugen zufolge standen zudem auch in Berlin der gesamte S-Bahn-Verkehr still und in München fahre die S-Bahn auch nicht.

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