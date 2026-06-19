Norddeutschland: Unwetter bremsen Bahn im Pendlerverkehr aus

Verspätungen, Umleitungen und Ausfälle: Nach Unwettern war die Bahn im Norden zeitweise eingeschränkt. Betroffen waren Hamburg, Bremen und Hannover, ausgerechnet im Pendlerverkehr.

Unwetter sorgen für Zugausfälle und Verspätungen bei der Bahn. Quelle: dpa

Aufgrund von Unwetterschäden sind auf den Bahnstrecken Hamburg - Hannover und Hamburg - Bremen am Morgen mehrere Züge ausgefallen. Eine Stellwerksstörung zwischen Hamburg und Bremen beeinträchtigte den Zugverkehr im Norden, sagte eine Bahnsprecherin. Deshalb waren zudem viele Züge deutlich langsamer unterwegs.

Fahrgäste des Fern- und Nahverkehrs mussten auf der Strecke mit teils massiven Verspätungen und Zugausfällen rechnen, wie Deutsche Bahn und die Metronom Eisenbahngesellschaft am Morgen mitteilten. Mittlerweile sollen die Störungen behoben sein, heißt es von der Bahn. Eine Bahnsprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg:

Die Strecke ist seit kurz nach 9:00 Uhr wieder voll befahrbar. „ Sprecherin der Deutschen Bahn

Es könne jedoch ein bisschen dauern, bis der Verkehr sich wieder eingependelt hat.

Verspätungen prägen oft das Bild der Deutschen Bahn. Doch im ICE von München nach Frankfurt zeigt sich auch eine andere Seite. 02.06.2026 | 5:52 min

Deutsche Bahn: Fernzüge teils umgeleitet

Im Fernverkehr fielen am Morgen den Angaben zufolge fast alle ICE-Züge zwischen Hamburg und Hannover beziehungsweise Hamburg und Bremen aus. Die Fernzüge Hamburg - Hannover - Kassel - Frankfurt(M) - Karlsruhe - Schweiz werden demnach zwischen Hamburg und Hannover umgeleitet und verspäteten sich um etwa 90 Minuten.

Was "über 30 Jahre liegen geblieben ist", könne man nicht in drei Jahren in Ordnung bringen, so Tarek Al-Wazir (Grüne) über die Bahn. 12.06.2026 | 6:51 min

Einzelne kräftige Gewitter zum Wochenende

Am Freitag sowie am Wochenende ist neben der Hitze auch mit Gewittern zu rechnen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) weitete seine Hitzewarnungen auf alle Bundesländer aus - ausgenommen sind einige Gebiete an der Ostsee. In einigen Landesteilen könnte es ab den Mittagsstunden ungemütlich und mitunter auch gefährlich werden.

Bis in den Abend und in die Nacht zum Samstag hinein drohen laut Vorhersage von den Mittelgebirgen ausgehend einzelne kräftige Gewitter. Lokal können Starkregen, Hagel, Sturmböen und Unwetter auftreten.

Vor allem in Südbaden und Schwaben seien bei einzelnen Gewittern auch schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen.

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Quelle: dpa