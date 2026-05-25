Bahn: Regionalchef peilt Pünktlichkeit von 90 Prozent an

DB Regio-Chef Harmen van Zijderveld setzt sich ein klares Ziel: Mehr als 90 Prozent Pünktlichkeit im Regionalverkehr - doch wann das erreicht werden soll, lässt er offen.

Die Bundesländer fordern eine Aufstockung der Finanzmittel für den Nahverkehr der Bahn. Wie viel Geld fehlt, und was das für Pendler bedeuten könnte. 22.05.2026 | 0:52 min

Die Deutsche Bahn will im Regionalverkehr wieder eine Pünktlichkeitsquote von mehr als 90 Prozent erreichen - einen genauen Zeitplan gibt es dafür aber nicht.

"Die Herausforderung ist, den Abwärtstrend schnell zu stoppen. Da müssen wir gemeinsam im Systemverbund neue Lösungen finden", sagte der Chef der DB-Regionalverkehrstochter, Harmen van Zijderveld, der Deutschen Presse-Agentur.

Ich hoffe, dass das laufende Jahr mit vielen wichtigen Bauvorhaben weitere spürbare Verbesserungen auch auf der Infrastrukturseite bringen wird. „ Harmen van Zijderveld, Chef von DB Regio

Die Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo hat für das laufende Jahr rund 28.000 Baustellen geplant.

Günstige Bahntickets in letzter Minute: Die Deutsche Bahn will leere Plätze füllen und lockt dafür mit einem neuen Sparangebot. Wann die Tickets gebucht werden können und für wen es sich lohnt. 07.05.2026 | 0:35 min

Pünktlichkeit seit mehr als einem Jahr unter 90 Prozent

Eine Pünktlichkeitsquote von mehr als 90 Prozent gab es im Nahverkehr zuletzt im März 2025. Im April 2026 waren es 89,1 Prozent. "Unser Ziel ist, wieder stabil über das Niveau von 90 Prozent bei der Pünktlichkeit zu kommen", sagte van Zijderveld.

Die Pünktlichkeit im Nahverkehr ist deutlich höher als im Fernverkehr. Das liegt unter anderem an den kürzeren Fahrwegen der Züge. Zudem gibt es im Nahverkehr deutlich mehr Fahrten - unpünktliche Fahrten fallen also nicht gleich so stark ins Gewicht.

Vor drei Monaten wurde ein Zugbegleiter tödlich angegriffen. Jetzt starten das Bundesverkehrsministerium und die Deutsche Bahn eine Kampagne für mehr Respekt gegenüber dem Bahnpersonal. 05.05.2026 | 2:11 min

Marode Infrastruktur bremst Züge aus

Als Hauptgrund für die Unpünktlichkeit gilt bei der Bahn allgemein der schlechte Zustand der Infrastruktur. Das Streckennetz ist an vielen Stellen marode. Im vergangenen Jahr konnte mit 26.000 Baustellen für rund 19,9 Milliarden Euro lediglich ein weiterer Verfall verhindert werden, die Zustandsnote verbesserte sich aber nicht.

Im laufenden Jahr stehen rund 23 Milliarden Euro zur Verfügung. Ein weiterer Grund für Verspätungen sind überlastete Knoten, dazu gehören etwa die großen Städte.

"Wir sehen, dass wir in manchen Situationen einen Fahrplan haben, der bei der Belastung der Infrastruktur so nicht mehr sinnvoll ist", sagte van Zijderveld. Kleine Probleme wirken sich dann schnell auf viele Züge aus, weil diese in enger Taktung hintereinanderfahren.

Um für Rollstuhlfahrer den Einstieg in die U-Bahn zu erleichtern, entwickelten zwei Jugendliche eine feste, flache Rampe. Sie überbrückt die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig. Für sie geht es um bessere Teilhabe im Alltag. 05.05.2026 | 1:38 min

Wie können die Knoten entlastet werden?

Eine Möglichkeit wäre wohl, weniger Züge fahren zu lassen - politisch gilt das aber als letzter Weg, wenn alle anderen Ideen gescheitert sind. Das Signal, dass Zugverkehr abbestellt wird, möchte niemand gerne senden.

Es sei gut, dass auf politischer Ebene Diskussionen zur Optimierung des Fahrplans geführt werden. Hier könne man bereits mit "minimalinvasiven Eingriffen" große Effekte erzielen, sagte van Zijderveld. Eine vom Bundesverkehrsministerium initiierte "Taskforce zuverlässige Bahn" schlug im März in ihrem Bericht unter anderem sogenannte Jokergleise und mehr Puffer im Fahrplan vor.

Jokergleise meint Gleise in Bahnhöfen, die freigehalten werden, um auf Störungen flexibler reagieren zu können. Zusätzliche Gleise könnten kurzfristig Engpässe entschärfen. Auch über "Flex-Abfahrten" wurde zuletzt diskutiert: Züge könnten zum Beispiel eine Minute vor der offiziell angegebenen Zeit abgefertigt werden, um pünktlicher loszufahren.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa