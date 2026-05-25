Bahn: Regionalchef peilt Pünktlichkeit von 90 Prozent an

Zeitplan bleibt offen:DB Regio-Chef: Peilen Pünktlichkeit von 90 Prozent an
DB Regio-Chef Harmen van Zijderveld setzt sich ein klares Ziel: Mehr als 90 Prozent Pünktlichkeit im Regionalverkehr - doch wann das erreicht werden soll, lässt er offen.
Die Deutsche Bahn will im Regionalverkehr wieder eine Pünktlichkeitsquote von mehr als 90 Prozent erreichen - einen genauen Zeitplan gibt es dafür aber nicht.
"Die Herausforderung ist, den Abwärtstrend schnell zu stoppen. Da müssen wir gemeinsam im Systemverbund neue Lösungen finden", sagte der Chef der DB-Regionalverkehrstochter, Harmen van Zijderveld, der Deutschen Presse-Agentur.
Die Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo hat für das laufende Jahr rund 28.000 Baustellen geplant.
Pünktlichkeit seit mehr als einem Jahr unter 90 Prozent
Eine Pünktlichkeitsquote von mehr als 90 Prozent gab es im Nahverkehr zuletzt im März 2025. Im April 2026 waren es 89,1 Prozent. "Unser Ziel ist, wieder stabil über das Niveau von 90 Prozent bei der Pünktlichkeit zu kommen", sagte van Zijderveld.
Die Pünktlichkeit im Nahverkehr ist deutlich höher als im Fernverkehr. Das liegt unter anderem an den kürzeren Fahrwegen der Züge. Zudem gibt es im Nahverkehr deutlich mehr Fahrten - unpünktliche Fahrten fallen also nicht gleich so stark ins Gewicht.
Marode Infrastruktur bremst Züge aus
Als Hauptgrund für die Unpünktlichkeit gilt bei der Bahn allgemein der schlechte Zustand der Infrastruktur. Das Streckennetz ist an vielen Stellen marode. Im vergangenen Jahr konnte mit 26.000 Baustellen für rund 19,9 Milliarden Euro lediglich ein weiterer Verfall verhindert werden, die Zustandsnote verbesserte sich aber nicht.
Im laufenden Jahr stehen rund 23 Milliarden Euro zur Verfügung. Ein weiterer Grund für Verspätungen sind überlastete Knoten, dazu gehören etwa die großen Städte.
"Wir sehen, dass wir in manchen Situationen einen Fahrplan haben, der bei der Belastung der Infrastruktur so nicht mehr sinnvoll ist", sagte van Zijderveld. Kleine Probleme wirken sich dann schnell auf viele Züge aus, weil diese in enger Taktung hintereinanderfahren.
Wie können die Knoten entlastet werden?
Eine Möglichkeit wäre wohl, weniger Züge fahren zu lassen - politisch gilt das aber als letzter Weg, wenn alle anderen Ideen gescheitert sind. Das Signal, dass Zugverkehr abbestellt wird, möchte niemand gerne senden.
Es sei gut, dass auf politischer Ebene Diskussionen zur Optimierung des Fahrplans geführt werden. Hier könne man bereits mit "minimalinvasiven Eingriffen" große Effekte erzielen, sagte van Zijderveld. Eine vom Bundesverkehrsministerium initiierte "Taskforce zuverlässige Bahn" schlug im März in ihrem Bericht unter anderem sogenannte Jokergleise und mehr Puffer im Fahrplan vor.
Jokergleise meint Gleise in Bahnhöfen, die freigehalten werden, um auf Störungen flexibler reagieren zu können. Zusätzliche Gleise könnten kurzfristig Engpässe entschärfen. Auch über "Flex-Abfahrten" wurde zuletzt diskutiert: Züge könnten zum Beispiel eine Minute vor der offiziell angegebenen Zeit abgefertigt werden, um pünktlicher loszufahren.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur Deutschen Bahn
DB-Konkurrent beschwert sich:Zuganbieter Italo wirft Deutsche Bahn "Abschottung" vorvon A. Höhn, M. Strompen und M. Reichertmit Video2:39
Schienennahverkehr fehlen 14 Milliarden:Regionalzüge: "In allen Bundesländern liegen Streichlisten"von Klaus Ottmit Video0:52
Steigende Kundenzahlen:Europaverkehr boomt: Deutsche Bahn erweitert Angebotmit Video0:22
- FAQ
Schienennetz in der Krise:Deutsche Bahn-Netz bleibt marode: Wann kommt die Wende?mit Video0:22