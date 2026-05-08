Europaverkehr boomt: Deutsche Bahn baut Angebot deutlich aus

Verbindungen nach Paris, Zürich und Brüssel legen deutlich zu. Die Deutsche Bahn reagiert auf die steigende Nachfrage mit zusätzlichen Europa-Strecken und neuen Direktverbindungen.

Trotz steigender Energiekosten soll es bei der Deutschen Bahn in den nächsten zwölf Monaten keine Preiserhöhungen für Tickets im Fernverkehr geben. Das sagte Konzern-Chefin Palla. 26.04.2026 | 0:22 min

Die Deutsche Bahn verzeichnet im internationalen Fernverkehr deutlich steigende Fahrgastzahlen und will nun mit neuen Verbindungen zusätzliche Kundinnen und Kunden gewinnen.

"Im vergangenen Jahr waren von rund 140 Millionen Reisenden im Fernverkehr etwa 25 Millionen grenzüberschreitend unterwegs - das sind 30 Prozent mehr als 2019", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt:

Für dieses Jahr erwarten wir erneut einen leichten Anstieg. In den kommenden Jahren soll die Zahl mit zusätzlichen Europaverbindungen deutlich wachsen. „ Michael Peterson, Fernverkehrsvorstand

Mehr Reisen nach Zürich, Paris und Brüssel

Nach Angaben der Bahn sind die Passagierzahlen 2025 auf mehreren Strecken stark gestiegen, darunter München - Zürich mit 27 Prozent zum Vorjahr.

Auch die Verbindungen von Frankfurt nach Paris (plus 22 Prozent) und von Köln nach Brüssel (plus 16 Prozent) legten zu. "Der internationale Verkehr mit der Bahn ist für viele Menschen attraktiver geworden", sagte Peterson:

Sie schätzen, dass die Züge bei Fernreisen direkt in die Innenstädte fahren, während man bei Flugreisen oft weit außerhalb der Zentren landet. „ Michael Peterson, Fernverkehrsvorstand

Außerdem sei die Toleranz für die Dauer von Fernreisen per Bahn deutlich gestiegen. "Vor Corona lag sie noch bei vier bis fünf Stunden, heute sind es sechs bis acht Stunden."

Bahn plant mehr Direktverbindungen

Im internationalen Verkehr sieht die Bahn Wachstumschancen - und Wachstum wird dringend benötigt: Der Konzern schrieb 2025 einen Milliardenverlust. Auch bei DB Fernverkehr ist die Lage angespannt, dort wird ein Sanierungsprogramm erarbeitet.

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Auf die steigende Nachfrage nach Europareisen reagiert die Bahn. Ab Mitte Juni wird die Direktverbindung zwischen Kopenhagen und Prag über Hamburg und Berlin auf zwei tägliche Zugpaare ausgebaut.

Von Juni bis Ende August soll zudem die ICE-Verbindung zwischen Köln und Brüssel an Wochenenden bis Gent, Brügge und an die belgische Küste reichen.

Deutsche Bahn baut Europaverbindungen aus - erste Verbindungen ab Juni 2026.

Im Juli und August bietet die Bahn ferner samstags eine Direktverbindung zwischen Frankfurt und Bordeaux. Ab dem 7. September sollen dann vier tägliche ICEs zwischen Köln und Antwerpen fahren, erstmals mit Stopp am Flughafen Brüssel.

Angesichts einer hohen Nachfrage prüft die Bahn zudem, auf der Strecke zwischen Berlin und Paris ein zweites Zugpaar einzusetzen. "Das Interesse für einen Ausbau der Verbindung gibt es auf beiden Seiten, in Deutschland wie in Frankreich," sagte Peterson.

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Palla: Bahnpreise im Fernverkehr bleiben vorerst stabil

Um die Attraktivität des Fernverkehrs weiter zu steigern, will die Deutsche Bahn ihre Kundinnen und Kunden zudem vorerst von höheren Ticketpreisen verschonen. Trotz steigender Energiekosten soll es in den kommenden zwölf Monaten keine Preiserhöhungen im Fernverkehr geben, kündigte Konzern-Chefin Palla Ende April an.

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Quelle: dpa