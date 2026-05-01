ICE-Tickets in letzter Minute ab 6,99 Euro? Das will die Deutsche Bahn ab 9. Mai ermöglichen. Wie andere Sparpreise haben jedoch auch die Last-Minute-Preise ein Kontingent.

Die Deutsche Bahn will ab dem 9. Mai Last-Minute-Tickets einführen. Eine ICE-Fahrkarte könnte dann laut Konzern ab 6,99 Euro erhältlich sein. Quelle: dpa/Carsten Koall

Die Deutsche Bahn führt im Fernverkehr Last-Minute-Tickets ein: Samstags und sonntags können die Fahrten in Zügen der jeweils kommenden Woche gebucht werden. "Ab dem 9. Mai können unsere Kunden erstmals Last-Minute-Preise buchen", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Angebot gilt demnach zunächst für ein halbes Jahr mit der Option auf Verlängerung.

Die Tickets werden zu Preisen ab 6,99 Euro angeboten. Obendrauf kommt gegebenenfalls der Bahncard-Rabatt. Kinder fahren kostenlos mit.

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Bahn will mit Angebot neue Zielgruppen ansprechen

Peterson sprach von einem "komplett neuen Angebot für die Züge des Fernverkehrs". Damit werde "Sicherheit und bezahlbare Mobilität" geboten.

Wir möchten mit dieser Aktion auch neue Kundengruppen ansprechen, die zunächst gar nicht an die Bahn denken und in ihrer Reiseplanung flexibler sind. „ Michael Peterson, Fernverkehrsvorstand Deutsche Bahn

Wie andere Sparpreise seien auch die Last-Minute-Preise kontingentierte Angebote, erklärte Peterson. Damit werde sichergestellt, dass das Angebot nur auf Zügen buchbar ist, die auch noch freie Sitzplätze haben.

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Die Wahrscheinlichkeit, ein Schnäppchen zu ergattern, ist Peterson zufolge daher abseits der Hauptreisezeiten besonders hoch. Mit diesem Angebot komme die Bahn auch einem bestehenden Wunsch der Reisenden nach. Allen, die länger im Voraus planen können, rät das Unternehmen weiterhin zur frühen Buchung ihrer Tickets.

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Quelle: AFP