Im Fernverkehr:Deutsche Bahn führt Last-Minute-Tickets ein
ICE-Tickets in letzter Minute ab 6,99 Euro? Das will die Deutsche Bahn ab 9. Mai ermöglichen. Wie andere Sparpreise haben jedoch auch die Last-Minute-Preise ein Kontingent.
Die Deutsche Bahn führt im Fernverkehr Last-Minute-Tickets ein: Samstags und sonntags können die Fahrten in Zügen der jeweils kommenden Woche gebucht werden. "Ab dem 9. Mai können unsere Kunden erstmals Last-Minute-Preise buchen", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Angebot gilt demnach zunächst für ein halbes Jahr mit der Option auf Verlängerung.
Die Tickets werden zu Preisen ab 6,99 Euro angeboten. Obendrauf kommt gegebenenfalls der Bahncard-Rabatt. Kinder fahren kostenlos mit.
Bahn will mit Angebot neue Zielgruppen ansprechen
Peterson sprach von einem "komplett neuen Angebot für die Züge des Fernverkehrs". Damit werde "Sicherheit und bezahlbare Mobilität" geboten.
Wie andere Sparpreise seien auch die Last-Minute-Preise kontingentierte Angebote, erklärte Peterson. Damit werde sichergestellt, dass das Angebot nur auf Zügen buchbar ist, die auch noch freie Sitzplätze haben.
Die Wahrscheinlichkeit, ein Schnäppchen zu ergattern, ist Peterson zufolge daher abseits der Hauptreisezeiten besonders hoch. Mit diesem Angebot komme die Bahn auch einem bestehenden Wunsch der Reisenden nach. Allen, die länger im Voraus planen können, rät das Unternehmen weiterhin zur frühen Buchung ihrer Tickets.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit der ZDFheute als hinterlegte Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur Deutschen Bahn
Bahnchefin Evelyn Palla:Deutsche Bahn: ICE-Preise werden ein Jahr lang nicht erhöhtmit Video0:22
Studie zu Mobilität in Deutschland:Unzufriedenheit über Bahn und Co. wächstvon Manuela Christ und Christian Hausermit Video0:40
Wegen hoher Spritpreise:EVG fordert günstigere BahnticketsVideo0:18