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Wirtschaft

ICE ab 6,99 Euro: Deutsche Bahn führt Last-Minute-Tickets ein

Im Fernverkehr:Deutsche Bahn führt Last-Minute-Tickets ein

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ICE-Tickets in letzter Minute ab 6,99 Euro? Das will die Deutsche Bahn ab 9. Mai ermöglichen. Wie andere Sparpreise haben jedoch auch die Last-Minute-Preise ein Kontingent.

13.02.2026, Berlin: Passagiere betreten im Hauptbahnhof einen ICE.

Die Deutsche Bahn will ab dem 9. Mai Last-Minute-Tickets einführen. Eine ICE-Fahrkarte könnte dann laut Konzern ab 6,99 Euro erhältlich sein.

Quelle: dpa/Carsten Koall

Die Deutsche Bahn führt im Fernverkehr Last-Minute-Tickets ein: Samstags und sonntags können die Fahrten in Zügen der jeweils kommenden Woche gebucht werden. "Ab dem 9. Mai können unsere Kunden erstmals Last-Minute-Preise buchen", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Angebot gilt demnach zunächst für ein halbes Jahr mit der Option auf Verlängerung.

Die Tickets werden zu Preisen ab 6,99 Euro angeboten. Obendrauf kommt gegebenenfalls der Bahncard-Rabatt. Kinder fahren kostenlos mit.

Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, spricht am Podium bei einem Pressetermin am Berliner Hauptbahnhof am 20.02.2026-..

Trotz steigender Energiekosten soll es bei der Deutschen Bahn in den nächsten zwölf Monaten keine Preiserhöhungen für Tickets im Fernverkehr geben. Das sagte Konzern-Chefin Palla.

26.04.2026 | 0:22 min

Bahn will mit Angebot neue Zielgruppen ansprechen

Peterson sprach von einem "komplett neuen Angebot für die Züge des Fernverkehrs". Damit werde "Sicherheit und bezahlbare Mobilität" geboten.

Wir möchten mit dieser Aktion auch neue Kundengruppen ansprechen, die zunächst gar nicht an die Bahn denken und in ihrer Reiseplanung flexibler sind.

Michael Peterson, Fernverkehrsvorstand Deutsche Bahn

Wie andere Sparpreise seien auch die Last-Minute-Preise kontingentierte Angebote, erklärte Peterson. Damit werde sichergestellt, dass das Angebot nur auf Zügen buchbar ist, die auch noch freie Sitzplätze haben.

Bahn ICE

Der Osterreiseverkehr läuft auf Hochtouren. Wegen der hohen Spritpreise steigen viele vom Auto auf die Bahn um. Die sagt, sie sei vorbereitet und setze längere Züge ein.

03.04.2026 | 0:11 min

Die Wahrscheinlichkeit, ein Schnäppchen zu ergattern, ist Peterson zufolge daher abseits der Hauptreisezeiten besonders hoch. Mit diesem Angebot komme die Bahn auch einem bestehenden Wunsch der Reisenden nach. Allen, die länger im Voraus planen können, rät das Unternehmen weiterhin zur frühen Buchung ihrer Tickets.

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Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 26.04.2026 ab 11:50 Uhr.
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