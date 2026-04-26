Die Preise im Fernverkehr sollen laut Bahnchefin Palla erstmal stabil bleiben. Dem Fahrgastverband "Pro Bahn" geht die Entscheidung nicht weit genug. Er fordert günstigere Tickets.

Deutsche Bahn: ICE-Preise werden ein Jahr lang nicht erhöht

Trotz steigender Energiekosten soll es bei der Deutschen Bahn in den nächsten zwölf Monaten keine Preiserhöhungen für Tickets im Fernverkehr geben. Das sagte Konzern-Chefin Palla. 26.04.2026 | 0:22 min

Fahrgäste der Deutschen Bahn bleiben in den nächsten zwölf Monaten von Preiserhöhungen im Fernverkehr verschont - trotz steigender Energiepreise. Das kündigte Bahnchefin Evelyn Palla in der "Bild am Sonntag" an.

Vom 1. Mai an halten wir die Preise für ICE-Tickets ein Jahr lang stabil. „ Evelyn Palla, Bahnchefin

"Wir geben Sicherheit und Stabilität. Für alle, die mobil bleiben wollen und müssen", sagte Palla. Die oberste Priorität habe "Fahren, Fahren, Fahren und dafür sorgen, dass die Menschen in Deutschland sich das Reisen weiter leisten können".

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Erneut keine Preiserhöhung bei der Bahn

Bereits im vergangenen Jahr war die übliche Fahrpreiserhöhung im Dezember ausgefallen.

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestages, Tarek Al-Wazir (Grüne), begrüßte die Ankündigung Pallas. "Stabile Preise machen Bahnfahren gerade jetzt attraktiv, weil aufgrund der gestiegenen Sprit- und Kerosinpreise Autofahren und Fliegen teurer wird."

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"Pro Bahn": Stabile Preise reichen nicht

Aus Sicht des Fahrgastverbandes "Pro Bahn" reicht das nicht aus. "Die Bahn muss die Preise senken. Zumindest für einen bestimmten Zeitraum", sagte der Ehrenvorsitzende Detlef Neuß der "Rheinischen Post". Wenn die Bahn fast immer zu spät komme und so viele Züge ausfielen, sei die Ankündigung, die Preise nicht erhöhen zu wollen, zu wenig.

Eine Preiserhöhung ist in der gegenwärtigen Situation ohnehin nicht zu vermitteln. „ Detlef Neuß, "Pro Bahn"

Hinzu komme, dass im Fernverkehr die Tickets je nach Strecke und Auslastung schwanken. "Wir haben da keine Fixpreise", sagte Neuß. "Inwieweit sich darauf der Verzicht auf eine Preiserhöhung auswirken wird, bleibt offen."

Bahn erhöhte Preise in der Vergangenheit regelmäßig

Die Bahn steht wegen zahlreicher Zugverspätungen immer wieder in der Kritik. Palla kündigte vor einem halben Jahr einen Neustart bei der Bahn an. "Neustart bei der Deutschen Bahn heißt mehr Verantwortung übernehmen und neue Prioritäten setzen", sagte die Vorstandschefin.

In den vergangenen Jahren hatte die Bahn ihre Preise im Fernverkehr regelmäßig zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember angehoben und das vor allem mit den steigenden Personal- und Energiekosten begründet. Zuletzt wurden die sogenannten Flexpreise Ende 2024 durchschnittlich um 5,9 Prozent erhöht.

So (un)pünktlich ist die Deutsche Bahn ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Viele Regionalbahnen und Deutschlandticket teurer

Den Fernverkehr mit ICE, Intercity und Eurocity betreibt die Bahn auf eigene Rechnung. Die Preise für Fahrten in Regionalzügen werden zumeist von den Verkehrsverbünden festgelegt.

Viele von ihnen erhöhten zum Jahreswechsel ihre Preise für Einzel-, Mehrfahrten- und Zeitkarten deutlich. Auch das bundesweit gültige Deutschlandticket für den Nah- und Regionalverkehr wurde teurer.

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Quelle: AFP, dpa