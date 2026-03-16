Entschädigung: Deutsche Bahn zahlte Millionen wegen Verspätungen

Entschädigung von Kunden:Bahn zahlte 2025 Millionen wegen Verspätungen und Ausfällen
Im vergangenen Jahr musste die Bahn mehrere Millionen Euro an Entschädigung an ihre Kunden zahlen. Der Fernverkehrsvorstand spricht von einer großen finanziellen Belastung.
Die Deutsche Bahn musste ihren Kunden im vergangenen Jahr gut 156 Millionen Euro Entschädigung für Verspätungen und Zugausfälle zahlen. Dies sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson der "Süddeutschen Zeitung".
Die Summe entspreche einer Verdreifachung gegenüber 2019 - im Vergleich zu 2024 aber einem Rückgang in Höhe von knapp 41 Millionen Euro.
Weniger Entschädigungszahlungen wegen weniger Streiks
"Wir gehen davon aus, dass das auch daran liegt, dass es im vergangenen Jahr keine großen Sonderereignisse wie Streiks gab", sagte Peterson zum Rückgang der Zahlungen im Vergleich zum Vorjahr.
Der Fernverkehrsvorstand sprach zudem die finanziellen Belastungen durch die "vielen Baustellen und Störungen" an.
Weniger Fahrgäste im Fernverkehr wegen Deutschlandticket
Zudem habe die Sparte DB Fernverkehr fast 300 Millionen Euro mehr für die Nutzung der Schienen zahlen müssen.
Das Deutschlandticket habe die Lage verschärft. "Das hat uns 15 Millionen Fahrgäste aus den Zügen gezogen", sagte der Manager. Die Auslastung der Fernzüge sei 2025 auf 48 Prozent gesunken. "Vor Corona waren wir bei 56 Prozent, und ja, da wollen wir wieder hinkommen", fügte Peterson hinzu.
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