Bombendrohungen in Augsburg und Bremen

Nach einer Bombendrohung am Bremer Hauptbahnhof ist die Situation wieder beruhigt - es bestehe keine Gefahr mehr, so die Polizei. Züge fuhren vorerst mit deutlichen Verspätungen.

Die wegen einer Bombendrohung vorrübergehend gesperrten Bahnhöfe in Bremen und Augsburg sind wieder freigegeben worden. Laut einer Sprecherin der Polizei, bestehe keine Gefahr. 04.03.2026 | 0:37 min

An zwei Bahnhöfen in Deutschland galt an diesem Mittwoch Bombenalarm: in Bremen und in Augsburg.

Zuerst wurde der Bremer Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung geräumt und abgesperrt. Inzwischen ist er wieder freigegeben worden. Der Einsatz sei beendet, teilte die Polizei mit. Es bestehe keine Gefahr, sagte eine Sprecherin. Das Gebäude sei wieder ohne Einschränkungen zugänglich.

Zuvor hatte ein spezieller Roboter der Bundespolizei einen Gegenstand auf einem Gleis untersucht und geröntgt. Nun versuchen die Beamten zu klären, wer für die Bombendrohung verantwortlich ist.

Was ist passiert?

Ein Anrufer hatte zuvor über den Zentralruf der Polizei mitgeteilt, Sprengstoff sei im Bremer Hauptbahnhof abgelegt worden. Nach dem Anruf am frühen Nachmittag wurde der Hauptbahnhof geräumt. Hunderte Menschen mit Gepäck warteten vor dem Gebäude, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Demnach war die Stimmung bei den Reisenden überwiegend ruhig und unaufgeregt. Polizei, Bundespolizei und Feuerwehr waren mit Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort. Mindestens ein Polizeihund war zu sehen. Spezialkräfte untersuchten das Gebäude, Sprengmittel wurden nicht gefunden.

Verspätungen im Zugverkehr

Die Bombendrohung und Sperrung sorgten bei der Bahn für Verzögerungen und Verspätungen. Züge konnten den Bremer Bahnhof vorübergehend nicht anfahren und verlassen. Auch nach der Freigabe gab es zunächst deutliche Verspätungen von teilweise rund zwei Stunden.

Drohung am Augsburger Hauptbahnhof

Auch der Augsburger Hauptbahnhof war am frühen Nachmittag wegen einer Drohung gesperrt und später wieder freigegeben worden. Die Polizei in Bayern teilte auf X mit, der Bahnhof sei geräumt und mit Polizeihunden abgesucht worden. Nach etwas mehr als einer Stunde gaben die Beamten Entwarnung:

Kurze Zeit später wurde der Augsburger Bahnhof wieder freigegeben.

Die Bahn teilte auf ihrem Störungsportal mit, Züge von und nach Augsburg seien wegen des Einsatzes vorerst zurückgehalten worden. Nach dem Ende der Absuche rechnete eine Bahnsprecherin damit, dass sich der Zugverkehr "zeitnah wieder normalisieren" werde.

Hängen die Bombendrohungen zusammen?

Auf die Frage nach einem möglichen Zusammenhang der beiden Vorfälle wollte sich ein Polizeisprecher in Augsburg zunächst nicht äußern. Die Polizei ermittle zu den Hintergründen, hieß es. Auch die Polizei in Bremen teilte mit, dass geprüft werde, ob es einen Zusammenhang gibt.

