ÖPNV stellt Pender mit Verspätungen weiterhin auf Geduldsprobe

Wer mit Bus oder Bahn pünktlich ankommen will, fährt lieber zwei Verbindungen früher. An Bahnsteigen und Haltestellen herrscht eine Mischung aus Hoffnung und Frust.

Wenn Bus und Bahn zur Geduldsprobe werden

Trotz Preiserhöhung des Deutschlandtickets erzielen die Verkehrsunternehmen Verluste. 27.01.2026 | 1:47 min

Die Ticket-Preise in Deutschland steigen derzeit: zwischen vier und sechs Prozent sind bei den meisten Verbünden normal. Das Deutschlandticket wird sogar acht Prozent teurer, von 58 Euro auf 63 Euro im Monat. Preiserhöhungen gehören zum Fahrgastalltag.

Pendler enttäuscht von Verspätungen und Ausfällen

"Es wird regelmäßig teurer", sagt Nanuk Schmitz in Wuppertal. Er pendelt zur Arbeit - sein Zug hat heute 15 Minuten Verspätung. Schmitz ist frustriert vom öffentlichen Nahverkehr:

Die Services werden sehr viel schlechter. Gerade im letzten Jahr habe ich jetzt erlebt, dass es so unpünktlich ist wie noch nie und ich pendle schon mein ganzes Leben. „ Nanuk Schmitz, Pendler

Deutschlandticket: Kündigungen nach Preiserhöhung

Tatsächlich haben knapp sechs Prozent der Deutschlandticket-Abonnenten zum Jahreswechsel ihr Ticket gekündigt. Das sei keine Kündigungswelle, sondern "im normalem Rahmen", so der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Ingo Wortmann, bei der heutigen Vorstellung der Jahreszahlen.

Mit neuer Chefin und abgeschwächten Pünktlichkeitszielen will Verkehrsminister Patrick Schnieder die Krise der Deutschen Bahn angehen. „Die Latte wir ausdrücklich niedriger gelegt, weil man an das Grundproblem nicht angeht“, so Tarek Al-Wazir (Grüne). 22.09.2025 | 4:20 min

Insgesamt verzeichnet der VDV einen leichten Zuwachs bei den Fahrgastzahlen von 0,8 Prozent. Zum Jahresende nutzten demnach rund 14,6 Millionen Menschen das Deutschlandticket. Dessen Preis stieg zum 1. Januar auf 63 Euro pro Monat.

Mit dem Sanierungsstau der letzten Jahre, Verbindungsausfällen und regelmäßigen Verspätungen, geht die Schere zwischen Leistung und Preis beim ÖPNV weiter auseinander. Das dürfte nicht für mehr Zuspruch bei Pendlern sorgen.

Nach Millioneninvestitionen: Wuppertaler Schwebebahn fit für nächsten 100 Jahre

Auch Pendler Reinhold Nöthen kritisiert die Bahn, weil sie ständig zu spät komme oder ausfalle. In Wuppertal hingegen sagt er "geben sie sich wirklich viel Mühe, die Busse und Bahnen pünktlich zu halten".

Züge der Deutschen Bahn haben häufig Verspätung, werden umgeleitet oder entfallen. Im August kamen nur 59,6 Prozent der Fernzüge nach Plan an. Evelyn Palla soll den schwierigen Job der Bahnchefin übernehmen. 22.09.2025 | 3:31 min

Nöthen meint damit die Wuppertaler Stadtwerke. Ihnen ist es gelungen, rechtzeitig zum 125-jährigen Jubiläum des deutschlandweit einzigartigen ÖPNV, die gesamte Strecke zu modernisieren, zu reparieren und zu erneuern - oft im laufenden Betrieb.

Gleichzeitig soll die Taktung von knapp vier auf gut zwei Minuten gesenkt werden. Nach Millioneninvestitionen ist die Wuppertaler Schwebebahn größtenteils fit für die nächsten 100 Jahre.

NRW-Verkehrsminister kritisiert versäumte Mobilitätswende

Anderswo wurde zu lange von der Substanz gelebt, kritisiert NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) im ZDF-Interview.

Die Länder berieten im Oktober über die Zukunft der Mobilität in Deutschland. Im Zentrum der Gespräche stehen Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, den ÖPNV und das Deutschlandticket. 29.10.2025 | 2:49 min

Daraus ergeben sich die heutigen Probleme mit Weichen und Oberleitungen, so Krischer. Aber auch nicht "ansehnliche" und barriere-lastige Bahnhöfe seien eine Schwierigkeit. Weiter bemängelt Krischer:

Wir haben teilweise Fahrzeuge im Betrieb, die auch nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen. „ Oliver Krischer, NRW-Verkehrsminister (Grüne)

Doch diese Versäumnisse der Vergangenheit aufzuholen werde dauern, führt der Grünen-Politiker fort.

Sollte Fahren ohne Fahrschein weiterhin ein Straftatbestand sein? Alexander Möller, VDV-Geschäftsführer ÖPNV, sagt ja. Arne Semsrott vom Projekt Freiheitsfond positioniert sich dagegen. 27.11.2025 | 11:46 min

S-Bahnstrecke Neuss - Kaarst: Neue Züge aber fehlende Oberleitungen

Auf der S-Bahnstrecke zwischen Neuss und Kaarst im Rheinland sind Oberleitungen zwar seit Jahren geplant, aber immer noch nicht errichtet worden.

Zwar wurden Züge schon angeschafft, doch fahren konnten sie bislang nie. Auch eine angekündigte und eine seit 2016 in Planung befindliche S-Bahn-Haltestelle in der Nähe eines Krankhauses wurde nie gebaut.

Heinrich Thiel, SPD Vorsitzender in Neuss, erklärte dem ZDF, dass die Stadt bereits 160.000 Euro für den Bau der Haltestelle bereitgestellt hatte - doch es gab ein Problem:

Leider konnte das Geld nicht abgerufen werden, da die Planungen verschoben werden mussten, weil die Elektrifizierung ja noch nicht erfolgt war. „ Heinrich Thiel, SPD Vorsitzender in Neuss

SPD Vorsitzender Thiel: ÖPNV zu "komplex" organisert

Für Thiel liegt der Fehler im komplexen System des ÖPNV. Dieser müsse sich mit dem Verkehrsverbund, der Regiobahn, der Kommune und mit dem gesamten Rheinkreis Neuss organisieren. Entsprechend lange dauere so ein Prozess, wenn sich alle Gewerke miteinander abstimmen müssen.

Zwar laufen inzwischen die Bauarbeiten zur Elektrifizierung Strecke, doch nach über zehn Jahren warten die Neusser noch immer auf ihre versprochene S-Bahn Haltestelle.

Die Absicht, den ÖPNV auszubauen, ist Teil den letzten beiden Koalitionsverträge. Die Mittel sind da, dennoch scheinen es viele kommunale Verkehrsbetriebe nicht wirklich eilig zu haben einen attraktiven ÖPNV aufzugleisen.

Lothar Becker ist Korrespondent im ZDF-Studio in Düsseldorf.