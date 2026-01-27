ÖPNV stellt Pender mit Verspätungen weiterhin auf Geduldsprobe

Endgegner ÖPNV:Wenn Bus und Bahn zur Geduldsprobe werden
von Lothar Becker
Wer mit Bus oder Bahn pünktlich ankommen will, fährt lieber zwei Verbindungen früher. An Bahnsteigen und Haltestellen herrscht eine Mischung aus Hoffnung und Frust.
Die Ticket-Preise in Deutschland steigen derzeit: zwischen vier und sechs Prozent sind bei den meisten Verbünden normal. Das Deutschlandticket wird sogar acht Prozent teurer, von 58 Euro auf 63 Euro im Monat. Preiserhöhungen gehören zum Fahrgastalltag.
Pendler enttäuscht von Verspätungen und Ausfällen
"Es wird regelmäßig teurer", sagt Nanuk Schmitz in Wuppertal. Er pendelt zur Arbeit - sein Zug hat heute 15 Minuten Verspätung. Schmitz ist frustriert vom öffentlichen Nahverkehr:
Deutschlandticket: Kündigungen nach Preiserhöhung
Tatsächlich haben knapp sechs Prozent der Deutschlandticket-Abonnenten zum Jahreswechsel ihr Ticket gekündigt. Das sei keine Kündigungswelle, sondern "im normalem Rahmen", so der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Ingo Wortmann, bei der heutigen Vorstellung der Jahreszahlen.
Insgesamt verzeichnet der VDV einen leichten Zuwachs bei den Fahrgastzahlen von 0,8 Prozent. Zum Jahresende nutzten demnach rund 14,6 Millionen Menschen das Deutschlandticket. Dessen Preis stieg zum 1. Januar auf 63 Euro pro Monat.
Mit dem Sanierungsstau der letzten Jahre, Verbindungsausfällen und regelmäßigen Verspätungen, geht die Schere zwischen Leistung und Preis beim ÖPNV weiter auseinander. Das dürfte nicht für mehr Zuspruch bei Pendlern sorgen.
Nach Millioneninvestitionen: Wuppertaler Schwebebahn fit für nächsten 100 Jahre
Auch Pendler Reinhold Nöthen kritisiert die Bahn, weil sie ständig zu spät komme oder ausfalle. In Wuppertal hingegen sagt er "geben sie sich wirklich viel Mühe, die Busse und Bahnen pünktlich zu halten".
Nöthen meint damit die Wuppertaler Stadtwerke. Ihnen ist es gelungen, rechtzeitig zum 125-jährigen Jubiläum des deutschlandweit einzigartigen ÖPNV, die gesamte Strecke zu modernisieren, zu reparieren und zu erneuern - oft im laufenden Betrieb.
Gleichzeitig soll die Taktung von knapp vier auf gut zwei Minuten gesenkt werden. Nach Millioneninvestitionen ist die Wuppertaler Schwebebahn größtenteils fit für die nächsten 100 Jahre.
NRW-Verkehrsminister kritisiert versäumte Mobilitätswende
Anderswo wurde zu lange von der Substanz gelebt, kritisiert NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) im ZDF-Interview.
Daraus ergeben sich die heutigen Probleme mit Weichen und Oberleitungen, so Krischer. Aber auch nicht "ansehnliche" und barriere-lastige Bahnhöfe seien eine Schwierigkeit. Weiter bemängelt Krischer:
Doch diese Versäumnisse der Vergangenheit aufzuholen werde dauern, führt der Grünen-Politiker fort.
S-Bahnstrecke Neuss - Kaarst: Neue Züge aber fehlende Oberleitungen
Auf der S-Bahnstrecke zwischen Neuss und Kaarst im Rheinland sind Oberleitungen zwar seit Jahren geplant, aber immer noch nicht errichtet worden.
Zwar wurden Züge schon angeschafft, doch fahren konnten sie bislang nie. Auch eine angekündigte und eine seit 2016 in Planung befindliche S-Bahn-Haltestelle in der Nähe eines Krankhauses wurde nie gebaut.
Heinrich Thiel, SPD Vorsitzender in Neuss, erklärte dem ZDF, dass die Stadt bereits 160.000 Euro für den Bau der Haltestelle bereitgestellt hatte - doch es gab ein Problem:
SPD Vorsitzender Thiel: ÖPNV zu "komplex" organisert
Für Thiel liegt der Fehler im komplexen System des ÖPNV. Dieser müsse sich mit dem Verkehrsverbund, der Regiobahn, der Kommune und mit dem gesamten Rheinkreis Neuss organisieren. Entsprechend lange dauere so ein Prozess, wenn sich alle Gewerke miteinander abstimmen müssen.
Zwar laufen inzwischen die Bauarbeiten zur Elektrifizierung Strecke, doch nach über zehn Jahren warten die Neusser noch immer auf ihre versprochene S-Bahn Haltestelle.
Die Absicht, den ÖPNV auszubauen, ist Teil den letzten beiden Koalitionsverträge. Die Mittel sind da, dennoch scheinen es viele kommunale Verkehrsbetriebe nicht wirklich eilig zu haben einen attraktiven ÖPNV aufzugleisen.
