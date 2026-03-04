  3. Merkliste
Torpedo trifft Kriegsschiff: USA versenken iranische Fregatte

|

Sie war ein modernes Kriegsschiff mit schweren Geschützen an Bord. Ein US-Torpedo hat die iranische Fregatte "Iris Dena" vor Sri Lanka versenkt. Viele Menschen starben.

Dieses Bild das vom US-Amerikanischen Kriegsministerium zur Verfügung gestellt wurde zeigt ein Iranisches Kriegsschiff im Indischen Ozean von einem Amerikansichen U-Boot angegriffen wird.

Die iranische Fregatte "Iris Dena" wird von einem US-Torpedo versenkt.

Quelle: action press

Die USA haben nach Angaben von Verteidigungsminister Pete Hegseth in internationalen Gewässern ein iranisches Kriegsschiff mit einem Torpedo versenkt. Der Torpedo sei von einem U-Boot abgefeuert worden, erklärte der Pentagonchef am Mittwoch. Bei einer Pressekonferenz sagte Hegseth, der nächtliche Angriff sei der erste dieser Art auf einen Feind seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen.

Die Kämpfe im Iran weiten sich zunehmend auf die Golfregion aus.

Die USA wollen ihren Einsatz gegen Iran ausweiten und versenken auch ein iranisches Kriegsschiff vor Sri Lanka. Iran attackiert erneut US-Stützpunkte in der Golfregion.

04.03.2026 | 1:58 min

"Von Torpedo versenkt"

"Ein amerikanisches U-Boot versenkte ein iranisches Kriegsschiff, das sich in internationalen Gewässern in Sicherheit wähnte", sagte Hegseth. "Stattdessen wurde es von einem Torpedo versenkt." Hegseth nannte den Namen des Schiffes nicht. Aber nur kurz zuvor war ein iranisches Kriegsschiff, die Fregatte "Iris Dena", mit 180 Menschen an Bord vor der Küste Sri Lankas gesunken, wie die Marine des südasiatischen Inselstaats mitteilte.

Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD) spricht während der Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag über die Lage in Iran.

Die Lage in Iran und dem Nahen Osten wurde heute auch im Bundestag diskutiert. Heftige Kritik an der Bundesregierung kam von der Linkspartei.

04.03.2026 | 1:45 min

Die sri-lankische Marine bestätigte, die Fregatte sei von einem amerikanischen U-Boot versenkt worden. Am Ort des Untergangs seien 87 Tote aus dem Wasser geborgen worden, 32 Menschen hätten lebend gerettet werden können. Ein Vertreter des sri-lankischen Gesundheitsministeriums, Anil Jasinghe, teilte mit, der Zustand einer Person sei kritisch, sieben Menschen seien auf eine Notfallbehandlung angewiesen.

Sri Lanka startete Rettungseinsatz

Im Krankenhaus von Galle trafen die Leichen der Seeleute in Lastwagen ein und wurden in eine provisorische Leichenhalle gebracht. Polizei- und Marineangehörige sicherten die Klinik. Sri Lankas Außenminister Vijitha Herath sagte dem Parlament, die Marine sei darüber informiert worden, die "Iris Dena" sei in Seenot geraten und sinke. Der Inselstaat habe daraufhin Schiffe und Flugzeuge der Luftwaffe zu einer Rettungsmission entsandt.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson spricht auf einer Pressekonferenz über die Lage im Iran.

Der Kongress hat über die US-amerikanischen Angriffe auf Iran diskutiert. Von den US-Demokraten und auch einigen Republikanern kommt Kritik.

04.03.2026 | 1:48 min

Marinesprecher Buddhika Sampath erklärte, als die Schiffe den Unglücksort erreichten, habe es keine Spur mehr vom Schiff gegeben. "Es gab nur noch einige Ölflecken und Rettungsflöße. Wir fanden Menschen, die im Wasser trieben."

Bereits viele andere Schiffe aus der Luft zerstört

Die "Iris Dena" ist eines der modernsten Kriegsschiffe der Islamischen Republik. Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten hatte zuvor erklärt, es habe im Zuge seiner Luftangriffe auf das iranische Militär bereits 17 iranische Schiffe zerstört und verfolge das Ziel, "die gesamte Marine" Irans zu versenken.

Modschtaba Chamenei, Sohn von Ali Chamenei, soll neues Staatsoberhaupt werden. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht.

Mehrere iranische Exilmedien berichten, dass Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ali Chamenei, neues Staatsoberhaupt werden soll. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

04.03.2026 | 2:00 min

Die "Iris Dena" ist mit schweren Geschützen, Boden-Luft-Raketen, Schiffsabwehrraketen und Torpedos bewaffnet und verfügt über einen Hubschrauber-Landeplatz. Das Schiff war 2023 von den USA mit Sanktionen belegt worden.

Quelle: AP
