Israel greift Iran an: Aktuelles und Hintergründe im Liveblog

Israel und USA starten Angriff gegen Iran
Israel und die USA haben Iran angegriffen, aus Teheran werden Explosionen gemeldet. Verteidigungsminister Katz sprach von einem "Präventivschlag". Auch in Israel wurde Luftalarm ausgelöst.
Israel und die USA greifen Iran. Aus Teheran und anderen Landesteilen werden Explosionen gemeldet. Alle Entwicklungen im Liveblog.
Iranische Staatsmedien haben Explosionen am Rande der Stadt Isfahan gemeldet. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Südöstlich von Isfahan liegt ein wichtiges Nuklearzentrum, das bereits im vergangenen Jahr bombardiert wurde.
Die deutsche Botschaft in Tel Aviv fordert die Deutschen in Israel auf, sich dringend an die Anweisungen der Sicherheitsbehörden zu halten. "Bleiben Sie vor allem nah an geeigneten Schutzräumen", schreibt der deutsche Botschafter Steffen Seibert auf X.
ZDF-Korrespondent Thomas Reichart berichtet von Explosionen der israelischen Luftabwehr über Tel Aviv. Israels Raketenabwehrsystem scheine gerade Raketen des Iran abzufangen. Zudem gebe es einen neuen Alarm - weitere Raketen seien auf dem Weg.
Wie ist gerade die Lage in Teheran? Viele Menschen in Iran scheinen laut Bericht von ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa in ZDFheute live nach Hause kommen oder die Hauptstadt Teheran verlassen zu wollen. Die Straßen im Iran würden sich mit Autos füllen, Menschen versuchen, Benzin zu kaufen. Es gab offenbar keine Vorwarnung für die Bevölkerung. "Das Internet funktioniert nur phasenweise." Es habe auch digitale Angriffe auf staatliche Medien und Nachrichtenagenturen gegeben.
Laut Analyse des ZDF-Washington-Korrespondenten Elmar Theveßen wollen die USA einen Regimewechsel in Iran. Das sei die klare Ansage von Donald Trump in seiner Ansprache gewesen sein, sagt Theveßen bei ZDFheute live.
Thomas Reichart, Leiter des ZDF-Studios in Israel, berichtet in ZDFheute live von Luftalarm kurz nach acht Uhr Ortszeit in Tel Aviv. "Die Sirenen haben gedröhnt."
Außerdem werde das Leben in Israel heruntergefahren. So werden die Schulen morgen zum Beispiel nicht öffnen, Krankenhäuser sollen ihre Tätigkeiten in Tiefgaragen verlegen - weil man einen Gegenschlag des Iran erwartet. "Das wird vermutlich ein Tag sein, in dem Israel, besonders hier in Tel Aviv, einen guten Teil in den Schutzräumen verbringen wird."
Noch während der Live-Sendung warnte das Handy des Korrespondenten vor einem iranischen Raketenangriff.
Das israelische Militär teilte auf der Plattform X mit, dass man den Start iranischer Raketen auf Israel beobachtet habe. Gegenmaßnahmen würden unternommen. Die israelische Bevölkerung werde per Handymitteilung über weitere Schritte informiert.
Die US-israelischen Angriffe auf Iran richten sich ersten lokalen Meldungen zufolge sowohl gegen militärische Ziele als auch gegen offizielle Gebäude in Großstädten wie Teheran. Bislang gibt es keine Berichte über eine militärische Reaktion der iranischen Streitkräfte oder mit ihnen verbündeten Milizen in der Region.
Bei der letzten militärischen Konfrontation im Juni 2025 hatten Israel und die USA innerhalb kürzester Zeit militärische Lufthoheit über dem Iran, ohne dass die iranischen Streitkräfte sich effektiv zur Wehr setzen konnten.
In seiner Ansprache rief Trump die iranische Bevölkerung zum Aufstand gegen ihre Staatsführung auf. "Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen", so Trump. Die Menschen sollten in Sicherheit bleiben und ihre Häuser nicht verlassen. Bomben würden fallen. "Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung."
Außerdem sollen Militär und Revolutionsgarden des Iran die Waffen niederlegen. Er versprach ihnen dafür "komplette Immunität".
Beim Angriff auf den Iran werden womöglich auch US-Soldaten sterben, sagt Donald Trump auf Truth Social. "Wir könnten Verluste haben." Das passiere oft im Krieg. Aber man mache das alles für die Zukunft. "Es ist eine noble Mission."
Donald Trump auf Truth Social weiter: "Wir werden sicherstellen, dass Iran keine Atombombe bekommen wird."
"Wir werden ihre Raketen zerstören und ihre Raketenindustrie dem Boden gleichmachen", sagt US-Präsident Donald Trump im Video auf der Plattform Truth Social. "Wir werden ihre Marine auslöschen."
Der Luftraum über Israel wurde laut Behörden des Landes bis auf weiteres geschlossen. Grund sei die Sicherheitslage.
Die USA haben laut Aussage von Präsident Donald Trump Kampfhandlungen in Iran begonnen. Das sagte er in einem auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichten Video.
"Unser Ziel ist, das amerikanische Volk zu beschützen, indem wir unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime ausschalten."
Das für die Sicherheit der Bevölkerung in Israel zuständige Home Front Command der israelischen Streitkräfte (IDF) hat am Samstag neue Richtlinien herausgegeben. Sämtliche Bildungseinrichtungen und öffentliche Versammlungen wurden vorerst untersagt. Arbeitnehmer wurden angewiesen daheim zu bleiben, sofern sie nicht in "essenziellen Sektoren" tätig seien. Weitere Updates dieser Richtlinien würden folgen, schrieben die Streitkräfte.
Nach Iran hat auch der benachbarte Irak schließt seinen Luftraum für zivile Flugzeuge geschlossen. Dies meldet die staatliche Nachrichtenagentur am Samstag unter Berufung auf das Verkehrsministerium. Zum Zeitpunkt des israelischen Angriffs befanden sich noch zahlreiche Maschinen internationaler Fluggesellschaften über dem Irak. Sie machten nun kehrt oder werden über Saudi-Arabien umgeleitet, wie die Flugzeug-Tracking-Webseite Flightradar24 zeigt.
Die USA beteiligen sich einem Medienbericht zufolge am israelischen Militärschlag gegen den Iran. Das berichtete die New York Times am Samstag unter Berufung auf US-Regierungsvertreter.