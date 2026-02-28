Israel greift Iran an: Aktuelles und Hintergründe im Liveblog

Thomas Reichart, Leiter des ZDF-Studios in Israel, berichtet in ZDFheute live von Luftalarm kurz nach acht Uhr Ortszeit in Tel Aviv. "Die Sirenen haben gedröhnt."

Außerdem werde das Leben in Israel heruntergefahren. So werden die Schulen morgen zum Beispiel nicht öffnen, Krankenhäuser sollen ihre Tätigkeiten in Tiefgaragen verlegen - weil man einen Gegenschlag des Iran erwartet. "Das wird vermutlich ein Tag sein, in dem Israel, besonders hier in Tel Aviv, einen guten Teil in den Schutzräumen verbringen wird."

Noch während der Live-Sendung warnte das Handy des Korrespondenten vor einem iranischen Raketenangriff.