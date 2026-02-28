  3. Merkliste
Iran:Explosionen in Teheran - Israel: "Präventiver" Angriff

Aus Teheran werden mehrere Explosionen gemeldet. Israels Verteidigungsministerium spricht von einem "präventiven Angriff".

Rauch über Teheran: Mehrere Explosionen gemeldet

Quelle: AP

Israel hat eigenen Angaben zufolge einen Angriff gegen Iran gestartet. Das teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit. Er sprach von einem "Präventivschlag", um "Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen".

Wie die "New York Times" und die Agentur AP melden, sollen die USA an dem Militärschlag beteiligt sein. Die Agentur Reuters berichtet unter Berufung auf israelische Verteidigungskreise, das Vorgehen sei mit dem Verbündeten abgestimmt und monatelang vorbereitet worden.

Explosionen im Stadtzentrum von Teheran

Iranische Medien und Augenzeugen berichten von mehreren Explosionen in der Hauptstadt Teheran - darunter auch im Stadtzentrum. Dichter Rauch sei aufgestiegen, Menschen seien in Panik davongerannt.

Mit Blick auf mögliche Gegenschläge gilt in Israel vorsorglich Luftalarm. Er habe einen sofortigen Ausnahmezustand im gesamten Land ausgerufen, teilte Katz mit. Dem Militär zufolge seien Bildungseinrichtungen geschlossen und Versammlungen untersagt. Der israelische Luftraum wurde für den zivilen Luftverkehr geschlossen. Er werde wieder freigegeben, "sobald es die Sicherheitslage erlaubt", teilte die Flughafenbehörde mit.

Quelle: Reuters, AP, AFP, dpa
Über dieses Thema berichtet ZDFheute Xpess in Kürze
