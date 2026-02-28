Iran:Explosionen in Teheran - Israel: "Präventiver" Angriff
Aus Teheran werden mehrere Explosionen gemeldet. Israels Verteidigungsministerium spricht von einem "präventiven Angriff".
Israel hat eigenen Angaben zufolge einen Angriff gegen Iran gestartet. Das teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit. Er sprach von einem "Präventivschlag", um "Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen".
Wie die "New York Times" und die Agentur AP melden, sollen die USA an dem Militärschlag beteiligt sein. Die Agentur Reuters berichtet unter Berufung auf israelische Verteidigungskreise, das Vorgehen sei mit dem Verbündeten abgestimmt und monatelang vorbereitet worden.
Explosionen im Stadtzentrum von Teheran
Iranische Medien und Augenzeugen berichten von mehreren Explosionen in der Hauptstadt Teheran - darunter auch im Stadtzentrum. Dichter Rauch sei aufgestiegen, Menschen seien in Panik davongerannt.
Mit Blick auf mögliche Gegenschläge gilt in Israel vorsorglich Luftalarm. Er habe einen sofortigen Ausnahmezustand im gesamten Land ausgerufen, teilte Katz mit. Dem Militär zufolge seien Bildungseinrichtungen geschlossen und Versammlungen untersagt. Der israelische Luftraum wurde für den zivilen Luftverkehr geschlossen. Er werde wieder freigegeben, "sobald es die Sicherheitslage erlaubt", teilte die Flughafenbehörde mit.
Mehr zu den Verhandlungen über das Atomprogramm
Spannungen zwischen Iran und USA:Auswärtiges Amt rät "dringend" von Reisen nach Israel abmit Video0:23
- Interview
Verhandlungen um Atomprogramm:Warum USA, Israel und Golfstaaten Iran als Bedrohung sehenmit Video19:29
US-Militäreinsatz weiter offen :Iran-Gespräche: Trump "nicht glücklich", Oman zuversichtlicher
Nachrichten | heute journal update:Iran-Verhandlungen: "Keinesfalls Durchbruch"Video2:14