Iran-Krieg: Nato fängt ballistische Rakete vor der Türkei ab

Nahe dem türkischen Luftraum hat die Nato eine Rakete abgefangen, die offenbar von Iran abgefeuert wurde. Die Führung in Ankara warnte vor einer Ausweitung des Kriegs.

Die Luftabwehr der Nato hat nach Angaben der Türkei eine von Iran abgefeuerte ballistische Rakete im Mittelmeerraum abgefangen. Das Geschoss sei gestoppt worden, ehe es den türkischen Luftraum erreicht habe, hieß es vom türkischen Verteidigungsministerium.

Ein türkischer Regierungsvertreter teilte mit, die Rakete habe offenbar nicht das Nato-Mitglied Türkei zum Ziel gehabt, sondern eine Militärbasis auf Zypern. Die Rakete sei aber wohl "vom Kurs abgekommen".

Außenministerium: keine Verletzten

Das türkische Außenministerium hatte zuvor im Onlinedienst X mitgeteilt, dass sich die ballistische Rakete aus Iran dem türkischen Luftraum genähert habe, nachdem sie den Irak und Syrien überflogen habe. Es habe "weder Opfer noch Verletzte" gegeben. Ein Teil der Abwehrrakete fiel demnach in der Grenzprovinz Hatay auf eine freie Fläche.

Nato verurteilt Vorfall

Die Nato geht laut einer Sprecherin davon aus, dass Iran die Rakete absichtlich auf das Bündnismitglied Türkei abgefeuert hat.

Wir verurteilen, dass der Iran die Türkei ins Visier nimmt. „ Nato-Sprecherin Allison Hart

Sie betonte, die Nato stehe fest an der Seite aller Bündnispartner, und verwies auf die Unterstützung im Bereich der Luftverteidigung und Raketenabwehr.

Im Süden der Türkei befindet sich unter anderem der US-Luftwaffenstützpunkt Incirlik mit rund 1.500 Militärangehörigen. Der Stützpunkt gilt als wichtiges Drehkreuz für die Nato in der Region.

Nato-Bündnisfall unwahrscheinlich

Dass die Nato zur Konfliktpartei wird, gilt trotz des Raketenbeschusses der Türkei als äußerst unwahrscheinlich. Generalsekretär Mark Rutte hatte am Dienstag in einem Interview des ARD-Studios Brüssel zur Frage nach einer möglichen Bündnisbeteiligung an dem Krieg gesagt, es gebe absolut niemanden, der glaube, dass die Nato daran beteiligt werde. Hinzu kommt, dass alle Mitgliedstaaten einem Bündniseinsatz zustimmen müssten.

Türkei warnt Iran vor Ausweitung des Kriegs

Ankara warnte die Führung in Iran vor einer Ausweitung des Kriegs. Das türkische Präsidialamt erklärte auf X, "jede feindselige Handlung" werde im Rahmen des Völkerrechts "angemessen beantwortet". Die Türkei teilt mit Iran eine rund 500 Kilometer lange Grenze.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich am Wochenende besorgt über die amerikanisch-israelischen Angriffe auf Iran gezeigt und alle Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. Er warnte, der Nahe Osten könnte zu einem "Feuerring" werden, sollte der Konflikt nicht eingedämmt werden. Im Iran-Krieg verhält sich die Türkei neutral.

Die USA und Israel hatten am Samstag massive Luftangriffe auf Iran begonnen. Dabei wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Als Reaktion greift Iran seit Samstag Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an.

