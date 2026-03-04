  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Iran-Krieg: Nato fängt ballistische Rakete vor der Türkei ab

Iran-Krieg:Nato fängt ballistische Rakete vor der Türkei ab

|

Nahe dem türkischen Luftraum hat die Nato eine Rakete abgefangen, die offenbar von Iran abgefeuert wurde. Die Führung in Ankara warnte vor einer Ausweitung des Kriegs.

APTOPIX Lebanon Israel Iran

Tag 4 des Krieges im Nahen und Mittleren Osten: US-Präsident Trump schließt Bodentruppen nicht aus. Während die Gefechte andauern, erreicht eine iranische Drohne Zypern.

03.03.2026 | 2:09 min

Die Luftabwehr der Nato hat nach Angaben der Türkei eine von Iran abgefeuerte ballistische Rakete im Mittelmeerraum abgefangen. Das Geschoss sei gestoppt worden, ehe es den türkischen Luftraum erreicht habe, hieß es vom türkischen Verteidigungsministerium.

Ein türkischer Regierungsvertreter teilte mit, die Rakete habe offenbar nicht das Nato-Mitglied Türkei zum Ziel gehabt, sondern eine Militärbasis auf Zypern. Die Rakete sei aber wohl "vom Kurs abgekommen".

Außenministerium: keine Verletzten

Das türkische Außenministerium hatte zuvor im Onlinedienst X mitgeteilt, dass sich die ballistische Rakete aus Iran dem türkischen Luftraum genähert habe, nachdem sie den Irak und Syrien überflogen habe. Es habe "weder Opfer noch Verletzte" gegeben. Ein Teil der Abwehrrakete fiel demnach in der Grenzprovinz Hatay auf eine freie Fläche.

Ein beschädigtes Gebäude im Zentrum von Teheran, Iran, 4. März 2026. Eine gemeinsame Militäroperation Israels und der USA richtet sich weiterhin gegen mehrere Ziele im gesamten Iran.

Israel und USA fliegen weiter Luftangriffe auf Iran. Iran antwortet mit Gegenangriffen auf Israel und greift wieder US-Stützpunkte in Golfstaaten an.

04.03.2026 | 1:53 min

Nato verurteilt Vorfall

Die Nato geht laut einer Sprecherin davon aus, dass Iran die Rakete absichtlich auf das Bündnismitglied Türkei abgefeuert hat.

Wir verurteilen, dass der Iran die Türkei ins Visier nimmt.

Nato-Sprecherin Allison Hart

Sie betonte, die Nato stehe fest an der Seite aller Bündnispartner, und verwies auf die Unterstützung im Bereich der Luftverteidigung und Raketenabwehr.

Der Mond geht über dem britischen Stützpunkt Akrotiri auf, der von einer Drohne getroffen wurde.

Zuvor wurden bereits über dem britischen Luftwaffenstützpunkt auf Zypern zwei Drohnen abgefangen. Griechenland sagte direkt militärische Unterstützung zu, auch Großbritannien und Frankreich helfen.

04.03.2026 | 1:42 min

Im Süden der Türkei befindet sich unter anderem der US-Luftwaffenstützpunkt Incirlik mit rund 1.500 Militärangehörigen. Der Stützpunkt gilt als wichtiges Drehkreuz für die Nato in der Region.

Nato-Bündnisfall unwahrscheinlich

Dass die Nato zur Konfliktpartei wird, gilt trotz des Raketenbeschusses der Türkei als äußerst unwahrscheinlich. Generalsekretär Mark Rutte hatte am Dienstag in einem Interview des ARD-Studios Brüssel zur Frage nach einer möglichen Bündnisbeteiligung an dem Krieg gesagt, es gebe absolut niemanden, der glaube, dass die Nato daran beteiligt werde. Hinzu kommt, dass alle Mitgliedstaaten einem Bündniseinsatz zustimmen müssten.

Eine Karte von Europa und dem mittleren Osten, in blau sind die Länder der EU markiert, gelb der Iran.

Die USA und Israel kämpfen weiter gegen Iran. Wie Europa auf den Krieg reagiert, analysierte Politikwissenschaftler Maximilian Terhalle bei ZDFheute live.

02.03.2026 | 19:01 min

Türkei warnt Iran vor Ausweitung des Kriegs

Ankara warnte die Führung in Iran vor einer Ausweitung des Kriegs. Das türkische Präsidialamt erklärte auf X, "jede feindselige Handlung" werde im Rahmen des Völkerrechts "angemessen beantwortet". Die Türkei teilt mit Iran eine rund 500 Kilometer lange Grenze.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich am Wochenende besorgt über die amerikanisch-israelischen Angriffe auf Iran gezeigt und alle Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. Er warnte, der Nahe Osten könnte zu einem "Feuerring" werden, sollte der Konflikt nicht eingedämmt werden. Im Iran-Krieg verhält sich die Türkei neutral.

Nahost-Korrespondentin Isabelle Tümena in Istanbul

Die Menschen in Teheran seien den amerikanisch-israelischen Angriffen ausgeliefert, so ZDF-Reporterin Tümena. Unterdessen bestimme das Regime in Iran seinen neuen Anführer.

04.03.2026 | 5:32 min

Die USA und Israel hatten am Samstag massive Luftangriffe auf Iran begonnen. Dabei wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Als Reaktion greift Iran seit Samstag Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Angriff von Israel und USA auf Iran und den Folgen im Liveblog:

Quelle: AFP, AP, dpa
Über den Iran-Krieg berichteten mehrere Sendungen im ZDF, etwa heute am 04.03.2026 ab 17:00 Uhr.

Mehr zum Iran-Krieg

  1. Die Teilnehmer einer Kundgebung schwenkten iranische Flaggen, aufgenommen am 28.02.2026

    Machtkämpfe über Nachfolge Chamenei:Hardliner oder Reformer - wer führt künftig Iran?

    mit Video2:42
  2. Alexander Dobrindt, aufgenommen am 12.01.2026 in Berlin

    Iran-Krieg:Dobrindt sieht derzeit keine erhöhte Bedrohungslage

    mit Video4:47
  3. Irak, Bagdad: Mitglieder einer irakischen schiitischen militanten Gruppe nehmen an der Beerdigung eines Kämpfers der Hisbollah teil, der bei einem US-Luftangriff getötet wurde.
    Analyse

    Was den weiteren Kriegsverlauf bestimmt:Wird der Iran-Konflikt zum vierten Golfkrieg?

    von Nils Metzger
    mit Video2:37
  4. Wie geht es im Iran weiter, nachdem Ajatollah Ali Chamenei getötet wurde?
    FAQ

    Szenarien:Nach Chameneis Tod: Wie geht es in Iran jetzt weiter?

    mit Video1:46