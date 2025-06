Nato - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Nato wurde 1949 als westliches Militärbündnis mit Hauptquartier in Brüssel gegründet. Viele Nato-Staaten unterstützen die Ukraine im Krieg gegen Russlands Angriffe mit Waffen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg übergab sein Amt zum 1. Oktober an Mark Rutte . Stoltenberg forderte, diese Hilfen nun über die Nato zu koordinieren. Das hatte die Nato bisher abgelehnt, um von Moskau nicht als Kriegsgegner angesehen zu werden. Die Nato hatte sich nach der Auflösung des östlichen Militärbündnisses, dem Warschauer Pakt, von einem Verteidigungsbündnis zum Militärakteur gewandelt, der auch ohne Verteidigungsfall eingreift. Russland wertet das als Provokation und ist gegen eine Nato-Osterweiterung. Aktuelle News zur Nato in der Übersicht.