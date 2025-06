Baltops-Manöver: Bundeswehr übt - unter russischer Beobachtung 

Einerseits ist das Baltops-Manöver Routine, denn seit Jahrzehnten übt Deutschland in diesem Rahmen mit Verbündeten. Doch die Spannungen mit Russland machen sich in diesem Jahr schnell bemerkbar.

Ab Freitagmorgen klemmt sich ein russisches Beobachtungsschiff, die über 90 Meter lange "Vasiliy Tatishchev", an den Manöververband. Von der Brücke der deutschen Fregatte "Bayern" aus ist das Boot mit seinen Antennen klar am Horizont zu erkennen. Wann immer die übenden Schiffe auf einen neuen Kurs einlenken, zieht das russische Schiff nach, bleibt aber in einigen Seemeilen Entfernung.

"Das ist ein Aufklärungsfahrzeug der russischen Marine, das heute Morgen in unserem Bereich aufgetaucht ist. Es hält sich jetzt in unserer Nähe auf, sehr wahrscheinlich, um Aufklärungsarbeit durchzuführen, also das elektromagnetische Spektrum abzutasten, etwa Radarfrequenzen auszuhorchen, die wir benutzen. Und wahrscheinlich auch um Verfahren, was den Flugbetrieb angeht, in Erfahrung zu bringen", schildert Korvettenkapitän S., erster Offizier der "Bayern", die mögliche Intention des rund drei Seemeilen entfernten russischen Schiffes.