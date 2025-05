Interne Papiere: Bundeswehr hat massive Probleme bei Reservisten

Aktuell sind rund 51.000 Reservisten beordert, also für einen Dienst in der aktiven Truppe vorgesehen. Generalinspekteur Carsten Breuer verwies kürzlich in einem Interview auf einen künftigen Bedarf von 260.000 Reservisten, ohne genaue Anforderungen zu nennen. Der Präsident des Reservistenverbands, Patrick Sensburg, fordert gegenüber ZDF frontal gar eine Million Reservisten - so viele wie im Kalten Krieg.