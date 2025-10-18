  3. Merkliste
Rund 229.000 Soldatinnen und Soldaten dienen derzeit in der Bundeswehr, die als Parlamentsarmee nur mit Zustimmung des Bundestages in Einsätze geht. Die Befehls- und Kommandogewalt liegt bei Verteidigungsminister Boris Pistorius, im Verteidigungsfall jedoch bei der Kanzlerin oder dem Kanzler. Diskutiert wird über Wehrpflicht, Ausbildung und Karriere in den Streitkräften. ZDFheute informiert aktuell zur Bundeswehr: News, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelles zur Bundeswehr

  1. Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind im Goehtepark in Burg angetreten

    Waffenruhe in Gaza:Bundeswehr schickt drei Soldaten nach Israel

    mit Video
  2. Soldatinnen und Soldaten des Wachbataillons der Bundeswehr treten an zu einem Empfang im Bendlerblock in Berlin am 10.02.2025.

    Junge zum "Wehrdienst per Los":"Gerade wird über unsere Köpfe hinweg entschieden"

    von Stefanie Reulmann und Dominik Rzepka
    mit Video
  3. Alexander Dobrindt

    Innenminister bei "maybrit illner":Dobrindt: Einigkeit bei der Drohnenabwehr

    von Torben Schröder
    mit Video
  4. Junge Bewerber fuer eine Unteroffiziers- oder Feldwebellaufbahn in der Bundeswehr beim Medizinischen Test
    FAQ

    Stärkung der Bundeswehr:Wehrdienst: Das ist geplant - das ist noch strittig

    mit Video
  5. Soldaten in der Grundausbildung

    Diskussion im Bundestag:Pistorius begrüßt "leidenschaftliche" Wehrdienst-Debatte

    mit Video
  6. André Wüstner
    Interview

    Wehrpflicht:Ist das Losverfahren gerecht, Herr Wüstner?

  7. Friedrich Merz
    Analyse

    Trotz Streit in der Koalition:Kanzler Merz im Bundestag: Kein Wort zum Wehrdienst

    von Britta Buchholz
    mit Video
  8. Schaltgespräch zwischen Marietta Slomka und Thomas Wiegold

    Nachrichten | heute journal:"Diesen Überblick hat die Bundeswehr nicht"

    5:31 min
  9. Diskussion um Losverfahren bei der neuen Wehrpflicht - Symbolbild

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Streit um neue Wehrpflicht

    von Henriette de Maizière
    1:38 min
  10. Diana Zimmermann im Schaltgespräch mit der heute

    Nachrichten | heute:"Sie können und müssen sich einigen"

    1:15 min
  11. Hand hält Los mit Aufschrift Wehrpflicht vor Bundeswehrabzeichen und Losen

    Rekruten für die Bundeswehr:Per Los zum Wehrdienst: Woher kommt die Idee?

    von J. Schneider und J. Henrich
    mit Video
  12. Britta Haßelmann am 07.10.2025
    Interview

    Wehrdienst-Debatte:Grünen-Fraktionschefin: "Bundeswehr ist doch keine Losbude"

    mit Video
  13. Markus Lanz, Carsten Linnemann

    Wehrdienst-Streit:Linnemann bei "Lanz": SPD hat Fehler gemacht

    von Felix Rappsilber
    mit Video
  14. Soldaten der Bundeswehr stehen auf dem Appellplatz.
    Interview

    CDU-Politiker Röwekamp:"Verteidigungsfähigkeit muss an erster Stelle stehen"

    mit Video
  15. Schaltgespräch mit Thomas Röwekamp

    Nachrichten | heute journal update:„Müssen eine vernünftige Lösung finden“

    3:57 min
  16. 29.09.2025, Litauen, Rukla: Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, nimmt an der Eröffnung der Permanent Logistics Support Area (PLSA), einem Logistikzentrum der Bundeswehr zur Unterstützung der NATO eFP Battle Group, teil.

    Streit über Wehrdienst:"Nicht destruktiv": Pistorius wehrt sich gegen CDU-Vorwürfe

    mit Video

Bundeswehr-Reform und Wehrpflicht

Taurus-Debatte und der Ukraine-Krieg

  1. Hubschrauber H145-M (r) und CH-53 bei der Übergabe an die Bundeswehr
    FAQ

    Verteidigungsbudget soll steigen:Fünf Prozent fürs Militär - geht das denn?

    von Oliver Klein, Jan Schneider, Nils Metzger
    mit Video
  2. Ein Soldat der Bundeswehr nutzt einen HP 47 Drohnenstörsender während der Militärübung „Roter Sturm Bravo“ der Bundeswehr

    Reform des Bundespolizeigesetzes:Dobrindt plant Drohnenabwehr und Telefonüberwachung

    mit Video
  3. Marietta Slomka (l.) und Helene Reiner (r.) in "heute journal - der Podcast"

    heute journal - der Podcast:Unbekannte Drohnen über Deutschland

    28:49 min

Bundeswehr und die Gefahr von rechts

  1. Angetretene Soldaten des Jägerbataillons 292 (JgBtl 292) der Bundeswehr in Donaueschingen am 20.07.2025.

    37 Prozent mehr als im Vorjahr:Mehr rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr

    von Jordan Grawenhoff
  2. Teilnehmer einer rechtsextremen Demonstration

    Nachrichten | Thema:Rechtsextremismus

Auslandseinsätze der Bundeswehr

  1. Einsatz der Bundeswehr am Mittelmeer

    phoenix | phoenix vor ort:Einsatz der Bundeswehr am Mittelmeer

    39:50 min
  2. Bundeswehreinsatz im Libanon

    phoenix | phoenix parlament:Bundeswehreinsatz im Libanon

    49:14 min
  3. Einsatz im Sahel mit Schwerpunkt Niger

    phoenix | phoenix parlament:Einsatz im Sahel mit Schwerpunkt Niger

    45:58 min
Vier Soldaten der Bundeswehr stehen in Tarnuniform vor einem Leopard 2 Panzer. Daneben steht ein weiterer Panzer.

Rüstungsboom – Bomben, Panzer und Probleme

Militär und Kalter Krieg

Der Grenzübergang Helmstedt-Marienborn am 05.11.2013

Wir Deutschen und die USA

Der NATO-Doppelbeschluss
Kuba-Krise: Countdown zum Dritten Weltkrieg
Chruschtschow – Der rote Zar

Gründung der Bundeswehr

  1. Vereidigung von Soldaten

    Doku | Momente der Geschichte:Wiederbewaffnung in West und Ost

    3:44 min
  2. Jupp Darchinger

    Doku | Momente der Geschichte:"Es ging schon ziemlich rüde zu"

    1:51 min
  3. Ernst Grube

    Doku | Momente der Geschichte:"Ausschließlich Wehrmacht-Angehörige"

    3:03 min
  4. Adenauer und der Westen

    Doku | Momente der Geschichte:Adenauer und der Westen

    3:04 min

Deutsche Militärgeschichte

Deutsche Soldaten stehen mit dem Rücken zur Kamera vor dem Reichstag.

Deutschlands Soldaten

Wehrmacht
Alltag in der Hölle