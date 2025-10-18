Die Bundeswehr
|
Rund 229.000 Soldatinnen und Soldaten dienen derzeit in der Bundeswehr, die als Parlamentsarmee nur mit Zustimmung des Bundestages in Einsätze geht. Die Befehls- und Kommandogewalt liegt bei Verteidigungsminister Boris Pistorius, im Verteidigungsfall jedoch bei der Kanzlerin oder dem Kanzler. Diskutiert wird über Wehrpflicht, Ausbildung und Karriere in den Streitkräften. ZDFheute informiert aktuell zur Bundeswehr: News, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelles zur Bundeswehr
Waffenruhe in Gaza:Bundeswehr schickt drei Soldaten nach Israelmit Video
Junge zum "Wehrdienst per Los":"Gerade wird über unsere Köpfe hinweg entschieden"von Stefanie Reulmann und Dominik Rzepkamit Video
Innenminister bei "maybrit illner":Dobrindt: Einigkeit bei der Drohnenabwehrvon Torben Schrödermit Video
- FAQ
Stärkung der Bundeswehr:Wehrdienst: Das ist geplant - das ist noch strittigmit Video
Diskussion im Bundestag:Pistorius begrüßt "leidenschaftliche" Wehrdienst-Debattemit Video
- Interview
Wehrpflicht:Ist das Losverfahren gerecht, Herr Wüstner?
- Analyse
Trotz Streit in der Koalition:Kanzler Merz im Bundestag: Kein Wort zum Wehrdienstvon Britta Buchholzmit Video
Nachrichten | heute journal:"Diesen Überblick hat die Bundeswehr nicht"5:31 min
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Streit um neue Wehrpflichtvon Henriette de Maizière1:38 min
Nachrichten | heute:"Sie können und müssen sich einigen"1:15 min
Rekruten für die Bundeswehr:Per Los zum Wehrdienst: Woher kommt die Idee?von J. Schneider und J. Henrichmit Video
- Interview
Wehrdienst-Debatte:Grünen-Fraktionschefin: "Bundeswehr ist doch keine Losbude"mit Video
Wehrdienst-Streit:Linnemann bei "Lanz": SPD hat Fehler gemachtvon Felix Rappsilbermit Video
- Interview
CDU-Politiker Röwekamp:"Verteidigungsfähigkeit muss an erster Stelle stehen"mit Video
Nachrichten | heute journal update:„Müssen eine vernünftige Lösung finden“3:57 min
Streit über Wehrdienst:"Nicht destruktiv": Pistorius wehrt sich gegen CDU-Vorwürfemit Video
Bundeswehr-Reform und Wehrpflicht
- FAQ
Stärkung der Bundeswehr:Wehrdienst: Das ist geplant - das ist noch strittigmit Video
Rekruten für die Bundeswehr:Per Los zum Wehrdienst: Woher kommt die Idee?von J. Schneider und J. Henrichmit Video
Diskussion im Bundestag:Pistorius begrüßt "leidenschaftliche" Wehrdienst-Debattemit Video
- Interview
CDU-Politiker Röwekamp:"Verteidigungsfähigkeit muss an erster Stelle stehen"mit Video
- Interview
Wehrpflicht:Ist das Losverfahren gerecht, Herr Wüstner?
Beratung eine Woche später:Wehrdienstgesetz: Pistorius kritisiert Union
Pläne des Verteidigungsministers:Was Deutschland vom neuen Wehrdienst hältvon Juana Guschlmit Video
Taurus-Debatte und der Ukraine-Krieg
- FAQ
Verteidigungsbudget soll steigen:Fünf Prozent fürs Militär - geht das denn?von Oliver Klein, Jan Schneider, Nils Metzgermit Video
Reform des Bundespolizeigesetzes:Dobrindt plant Drohnenabwehr und Telefonüberwachungmit Video
heute journal - der Podcast:Unbekannte Drohnen über Deutschland28:49 min
Bundeswehr und die Gefahr von rechts
37 Prozent mehr als im Vorjahr:Mehr rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehrvon Jordan Grawenhoff
Nachrichten | Thema:Rechtsextremismus
Auslandseinsätze der Bundeswehr
phoenix | phoenix vor ort:Einsatz der Bundeswehr am Mittelmeer39:50 min
phoenix | phoenix parlament:Bundeswehreinsatz im Libanon49:14 min
phoenix | phoenix parlament:Einsatz im Sahel mit Schwerpunkt Niger45:58 min
Militär und Kalter Krieg
Gründung der Bundeswehr
Doku | Momente der Geschichte:Wiederbewaffnung in West und Ost3:44 min
Doku | Momente der Geschichte:"Es ging schon ziemlich rüde zu"1:51 min
Doku | Momente der Geschichte:"Ausschließlich Wehrmacht-Angehörige"3:03 min
Doku | Momente der Geschichte:Adenauer und der Westen3:04 min