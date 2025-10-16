Debatte in der Koalition:Live: Bundestag diskutiert über geplantes Wehrdienst-Gesetz
Wie mehr Menschen für die Bundeswehr gewinnen? Darüber diskutieren heute die Abgeordneten des Bundestags. Sehen Sie die Debatte hier im Livestream.
Der Bundestag debattiert heute über den Gesetzesentwurf der schwarz-roten Koalition zum neuen Wehrdienst. Ab dem kommenden Jahr soll in Anlehnung an das in Schweden praktizierte Modell an alle jungen Männer und Frauen ab dem Geburtsjahrgang 2008 ein Fragebogen versandt werden. Männer müssen ihn ausfüllen, für Frauen ist das freiwillig. Dabei soll das Interesse am Dienst in der Bundeswehr abgefragt werden.
Losverfahren könnte über Musterungen entscheiden
Willige und geeignete Kandidaten werden dann zur Musterung eingeladen. Im Raum steht, junge Männer per Losverfahren zur Musterung einzuladen und gegebenenfalls zum Dienst zu verpflichten, wenn sich nicht genügend Freiwillige finden.
Nach der ersten Lesung am Donnerstagnachmittag werden Union und SPD weiter über Änderungen im parlamentarischen Verfahren verhandeln, bevor es zur Abstimmung kommt. Am 10. November soll laut SPD eine parlamentarische Anhörung mit Experten im Bundestag stattfinden. Ziel bleibt es laut Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass das Gesetz zum 1. Januar in Kraft tritt.
