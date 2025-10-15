Haßelmann zu Wehrdienstplan: "Bundeswehr ist doch keine Losbude"

Wehrdienst-Debatte:Grünen-Fraktionschefin: "Bundeswehr ist doch keine Losbude"
Britta Haßelmann hält wenig von einem Losverfahren für Wehrpflichtige. Dass die schwarz-rote Koalition an einem Kompromiss scheiterte, bezeichnet sie als "total amateurhaft".
Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat das vorläufige Scheitern eines Kompromisses für einen neuen Wehrdienst als "total amateurhaft" kritisiert. Am Mittwoch sagte sie im ZDF-Morgenmagazin:
Haßelmann: Losverfahren wird der Lage nicht gerecht
Die Grünen-Politikerin kritisierte dabei auch den eigentlich geplanten und zunächst gescheiterten Kompromissvorschlag, notfalls per Los zu bestimmen, wer Wehrdienst leisten muss.
Die Idee eines Losverfahrens werde der Lage nicht gerecht, es müsse auch die Wirkung auf junge Menschen bedacht werden, die angesprochen werden sollen.
Haßelmann für freiwilligen Wehrdienst
Haßelmann sprach sich dafür aus, den Wehrdienst komplett freiwillig zu gestalten. Außerdem müsse auch direkt mit den jungen Menschen gesprochen werden - auch das schaffe die Regierungskoalition nicht.
Anders als erwartet hatten Union und SPD sich im Streit über die Pläne für den Wehrdienst am Dienstag doch nicht einigen können. Der am Aushandeln des gescheiterten Kompromisses beteiligte CDU-Politiker Norbert Röttgen warf Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor, das Gesetzgebungsverfahren torpediert zu haben - Pistorius wies dies zurück.
