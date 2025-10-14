  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Wehrdienst: Koalition einigt sich auf Losverfahren

Stärkung der Bundeswehr:Wehrdienst: Union und SPD einigen sich auf Losverfahren

|

SPD und Union planen, für den Wehrdienst ein Losverfahren einzuführen. Details wollen die Koalitionspartner noch heute bekanntgeben.

Soldaten der Bundeswehr laufen mit geschulterter Waffe während einer Veranstaltung.

Die Bundeswehr braucht mehr Soldaten.

Quelle: dpa

In der Debatte um den Wehrdienst bei der Bundeswehr haben sich Union und SPD auf ein Losverfahren geeinigt. Das erfuhr ZDFheute aus Fraktionskreisen. Details sollen noch heute vorgestellt werden.

Union und SPD zufrieden mit Kompromiss

SPD und Union zeigten sich zufrieden mit ihrem Kompromiss im Streit um den Wehrdienst. Von beiden Seiten vereinbarte Eckpunkte seien eine "gute Diskussionsgrundlage für das parlamentarische Verfahren", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch am Dienstag. Er sei sicher, dass die Koalition nach der ersten Lesung des Gesetzentwurfs am Donnerstag "sehr schnell" nach einer Anhörung zu einer endgültigen Klärung komme.

Britta Buchholz (Hauptstadtstudio) zur Wehrpflicht-Debatte

Die Diskussion um den Kriegsdienst beschäftigt die Menschen. Kann die Bundeswehr ihre Wehrfähigkeit mit einer freiwilligen Verpflichtung herstellen oder braucht es die Einführung der Wehrpflicht?

14.10.2025 | 2:34 min

Unionsfraktionschef Jens Spahn sagte, beide Seiten hätten "hart gerungen". Es sei aber "eine gute Lösung gefunden" worden. Dabei sei es auch um die Frage gegangen, wie ein möglichst gerechtes Verfahren bei der Auswahl der Wehrdienstleistenden gefunden werde. Ein nun vorgeschlagenes Losverfahren sei dabei aus seiner Sicht die fairste Variante. Ähnlich äußerte sich Miersch.

Streit über Freiwilligkeit

Der Gesetzentwurf von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht vor, dass ab kommendem Jahr junge Männer einen Fragebogen ausfüllen müssen. Geeignete Kandidaten werden dann zur Musterung geladen. Die Entscheidung für den Wehrdienst sollte aber freiwillig bleiben. Die Union hatte das jedoch nicht für ausreichend gehalten und Änderungen in Richtung einer Wehrpflicht verlangt, wenn Zielgrößen bei der Rekrutierung nicht erreicht werden.

Eine Aufnahme von Carsten Breuer, wie er in die Kamera lächelt

Das Interesse junger Menschen am Wehrdienst wächst. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich 15 Prozent mehr für den Dienst bei der Bundeswehr entschieden.

20.09.2025 | 0:23 min

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann umriss die nun grundsätzlich vereinbarten Änderungen am Dienstag folgendermaßen: "Wir starten freiwillig mit attraktiven Konditionen, aber dann eben mit einem klaren Pfad zu Zeit und Zielen, falls wir über die Freiwilligkeit nicht den notwendigen Personalaufwuchs erreichen".

heute journal - der Podcast mit Stefan Leifert und Dunja Hayali

Zum 18. Geburtstag einen Brief vom Staat bekommen, ob man bereit ist, in der Bundeswehr zu dienen. Ab nächstem Jahr soll das Realität werden. Aber wie viel Pflicht steckt da wirklich drin?

28.08.2025 | 40:52 min
Quelle: ZDF, AFP
Thema
Bundeswehr

Mehr zum Wehrdienst

  1. AfD Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla stehen bei einem Pressestatement zur Besetzung der Ausschüsse im Bundestag
    Analyse

    Antrag der Partei ist tot:Wie die AfD beim Thema Wehrpflicht laviert

    von Nicole Diekmann
  2. Archiv: Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026, spricht in einem Interview mit Journalisten der Deutschen Presse-Agentur.

    Wehrpflicht-Debatte:Özdemir schlägt "republikanisches Jahr" vor

    mit Video
  3. Soldaten der Bundeswehr stehen auf dem Appellplatz.

    Pläne des Verteidigungsministers:Was Deutschland vom neuen Wehrdienst hält

    von Juana Guschl
    mit Video
  4. Soldatinnen und Soldaten des Wachbataillons der Bundeswehr treten an zu einem Empfang im Bendlerblock in Berlin am 10.02.2025.

    Im Falle einer Wehrpflicht:SPD stimmt Merz bei Einbezug von Frauen zu