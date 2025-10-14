Wehrdienst: Koalition einigt sich auf Losverfahren

SPD und Union planen, für den Wehrdienst ein Losverfahren einzuführen. Details wollen die Koalitionspartner noch heute bekanntgeben.

Die Bundeswehr braucht mehr Soldaten. Quelle: dpa

In der Debatte um den Wehrdienst bei der Bundeswehr haben sich Union und SPD auf ein Losverfahren geeinigt. Das erfuhr ZDFheute aus Fraktionskreisen. Details sollen noch heute vorgestellt werden.

Union und SPD zufrieden mit Kompromiss

SPD und Union zeigten sich zufrieden mit ihrem Kompromiss im Streit um den Wehrdienst. Von beiden Seiten vereinbarte Eckpunkte seien eine "gute Diskussionsgrundlage für das parlamentarische Verfahren", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch am Dienstag. Er sei sicher, dass die Koalition nach der ersten Lesung des Gesetzentwurfs am Donnerstag "sehr schnell" nach einer Anhörung zu einer endgültigen Klärung komme.

Die Diskussion um den Kriegsdienst beschäftigt die Menschen. Kann die Bundeswehr ihre Wehrfähigkeit mit einer freiwilligen Verpflichtung herstellen oder braucht es die Einführung der Wehrpflicht? 14.10.2025 | 2:34 min

Unionsfraktionschef Jens Spahn sagte, beide Seiten hätten "hart gerungen". Es sei aber "eine gute Lösung gefunden" worden. Dabei sei es auch um die Frage gegangen, wie ein möglichst gerechtes Verfahren bei der Auswahl der Wehrdienstleistenden gefunden werde. Ein nun vorgeschlagenes Losverfahren sei dabei aus seiner Sicht die fairste Variante. Ähnlich äußerte sich Miersch.

Streit über Freiwilligkeit

Der Gesetzentwurf von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht vor, dass ab kommendem Jahr junge Männer einen Fragebogen ausfüllen müssen. Geeignete Kandidaten werden dann zur Musterung geladen. Die Entscheidung für den Wehrdienst sollte aber freiwillig bleiben. Die Union hatte das jedoch nicht für ausreichend gehalten und Änderungen in Richtung einer Wehrpflicht verlangt, wenn Zielgrößen bei der Rekrutierung nicht erreicht werden.

Das Interesse junger Menschen am Wehrdienst wächst. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich 15 Prozent mehr für den Dienst bei der Bundeswehr entschieden. 20.09.2025 | 0:23 min

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann umriss die nun grundsätzlich vereinbarten Änderungen am Dienstag folgendermaßen: "Wir starten freiwillig mit attraktiven Konditionen, aber dann eben mit einem klaren Pfad zu Zeit und Zielen, falls wir über die Freiwilligkeit nicht den notwendigen Personalaufwuchs erreichen".

Zum 18. Geburtstag einen Brief vom Staat bekommen, ob man bereit ist, in der Bundeswehr zu dienen. Ab nächstem Jahr soll das Realität werden. Aber wie viel Pflicht steckt da wirklich drin? 28.08.2025 | 40:52 min