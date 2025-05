Boris Pistorius ( SPD ) ist seit dem 19.1.2023 Bundesverteidigungsminister. Er war zuvor Innenminister von Niedersachsen. Pistorius folgt im Verteidigungsressort auf Christine Lambrecht (SPD), die wegen der Debatte um ihre Amtsführung zurücktrat. Auch in der neuen schwarz-roten Koalition bleibt Pistorius im Amt. Angesichts des Ukraine -Konflikts will er die Bundeswehr kriegstüchtig machen. ZDFheute informiert zu Boris Pistorius aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Interviews in der Übersicht.

Boris Pistorius' Lebenslauf

14. März 1960 Boris Pistorius wird als zweiter Sohn der SPD-Politikerin Ursula Pistorius in der Friedensstadt Osnabrück geboren

1978 Abitur am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Osnabrück

1978 - 80 Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann und Kaufmännischer Angestellter

1980 - 81 Wehrdienst

1981 - 87 Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Osnabrück und Münster

1990 Nach dem Referendariat und dem 2. Staatsexamen Rechtsanwalt

1991 - 2006 Verschiedene leitende Verwaltungstätigkeiten in Osnabrück und dem Land Niedersachsen

2006 - 2013 Oberbürgermeister von Osnabrück

2013 - Jan. 23 Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport

19. Januar 2023 als Bundesminister der Verteidigung vereidigt

Am 6. Mai 2025 erneut Amtseid als Bundesminister für Verteidigung abgelegt