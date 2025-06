Jusos gegen Boris Pistorius: Streit in der SPD über Wehrpflicht

Der Verteidigungsminister will in einem neuen Gesetz - ein Entwurf könnte in zwei Wochen vorliegen - die Möglichkeit einer Wehrpflicht verankern. Zwar setze er weiter auf Freiwilligkeit, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, allerdings erklärte er im Gespräch mit dem ZDF, dass auch eine mögliche Wehrpflicht greifen könnte, sollten sich nicht genug Freiwillige finden.

Jusos: Zwang ist nicht die Antwort

Auf ihrem Parteitag will die SPD das Debakel bei der Bundestagswahl aufarbeiten. Ex-Kanzler Scholz blickte in seiner Rede auf seine Amtszeit zurück und rief zum Zusammenhalt auf.

Pistorius: Habe nicht vor, zur Wehrpflicht zurückzukehren

Damit stellen sich die Jusos gegen den Verteidigungsminister. Der wiederum sieht seine und die Position der Jusos gar nicht so weit auseinander. Im Gespräch mit dem ZDF am Rande des SPD-Parteitags erklärte er:

Die Mehrheit der Deutschen will die Wehrpflicht zurück. Laut ZDF-Politbarometer sehen 45 Prozent Männer und Frauen in der Pflicht - 35 Prozent sind gegen die Wiedereinführung.

Ein Mechanismus für alle Fälle

Sollten jedoch tatsächlich Soldaten fehlen, brauche es einen Mechanismus, der schnell aktiviert werden könne, sagte Pistorius, "um dann nicht erst in ein Gesetzgebungsverfahren neu eintreten zu müssen". In so einem Fall habe man schon zu viel Zeit verloren, "und deswegen muss man diese Vorsorge meiner Überzeugung nach treffen", so der Verteidigungsminister.