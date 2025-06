SPD-Parteitag: Wahlergebnis ein "Tiefschlag für Klingbeil"

Lars Klingbeil ist mit nur knapp 65 Prozent wiedergewählt worden. Das sei eine “Abrechnung, weil er sich machtpolitisch durchgesetzt hat”, so Politikwissenschaftler von Lucke.

Beim Bundesparteitag der SPD in Berlin ist Lars Klingbeil als Parteivorsitzender bestätigt worden - allerdings stimmten nur 64,9 Prozent der Delegierten für den Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Arbeitsministerin Bärbel Bas hingegen wurde mit 95 Prozent neu in die Parteispitze gewählt.

Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke sieht in dem Wahlergebnis "weit mehr als einen Denkzettel". Es sei ein "Tiefschlag für Lars Klingbeil", sagte er bei ZDFheute live.

Der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil und Entwicklungsministerin Svenja Schulze bekamen in der neuen Regierung keine Posten, obwohl sie als aussichtsreiche Kandidaten gehandelt worden waren.

SPD stellt ihrer Parteispitze Bewährungsauftrag

Eine gewisse Tragik habe das schlechte Abschneiden auch, denn man müsse Klingbeil zugute halten, dass er der Partei Orientierung gegeben und vor den Koalitionsverhandlungen für Ordnung gesorgt habe. Klingbeil sei neben dem schlechten Bundestagswahlergebnis auch für das starke Ergebnis in den Koalitionsgesprächen verantwortlich, analysierte von Lucke.

Friedensmanifest spaltet die Partei

Der Vizekanzler könne seine Wiederwahl nun als "Bewährungsauftrag" verstehen - als Auftrag, in Zukunft Fehler zu vermeiden und die Partei stärker zusammenzuführen, so von Lucke.

Er wird jetzt in Zukunft daran gemessen werden, was er mit dieser Machtfülle macht.

Das "Manifest für den Frieden", mit dem sich mehrere SPD-Politiker um Rolf Mützenich und Ralf Stegner von Waffenlieferungen an die Ukraine distanzierten, bezeichnete von Lucke als "ein riesiges Problem für die Parteiführung".

Das so genannte Manifest zahlreicher prominenter SPD-Politiker, das eine Kehrtwende in der Außenpolitik und eine Annäherung an Russland fordert, richtet sich auch gegen Parteichef Lars Klingbeil.

