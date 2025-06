SPD-Parteitag: Bas und Klingbeil als Parteispitze gewählt

"Unter 70 Prozent, das ist schon ein sehr deutliches Zeichen", kommentiert ZDF-Korrespondentin Shakuntala Banerjee das Ergebnis. Klingbeil schrammte nur knapp am schlechtesten Ergebnis in der Geschichte der SPD-Vorsitzwahlen vorbei. Nur Oskar Lafontaine hatte 1995 mit 62,6 Prozent noch weniger Zustimmung bekommen - anders als Klingbeil allerdings mit einem Gegenkandidaten, Rudolf Scharping.

Klingbeil: "Schweres Ergebnis"

"Das Ergebnis ist für mich ein schweres Ergebnis", sagte Klingbeil. Er hätte sich gewünscht, der ein oder andere hätte diesen Unmut auch in der Debatte geäußert. Zugleich verteidigte er seine Entscheidungen der letzten Monate. "Es war richtig, dass wir uns neu aufgestellt haben, um zu Stärke zurückzukehren", so Klingbeil. Die Parteilinke Bas bekam dagegen kräftige Rückendeckung aus der Partei: Die 57-Jährige erhielt 95 Prozent der Delegiertenstimmen und großen Applaus.

Klingbeil räumt Fehler im Bundestagswahlkampf ein

Bas kritisiert SPD für Umgang mit Esken

Bärbel Bas rückt in der Parteispitze nun auf den Platz von Saskia Esken , die bisherige Co-Chefin neben Klingbeil. In ihrer Rede auf dem Parteitag kritisierte Bas ihre Partei für den Umgang mit Esken. Diese habe erleben müssen, "dass Solidarität nicht immer selbstverständlich ist - auch nicht in der Sozialdemokratie", sagte die Arbeitsministerin.

Bas ruft zum Kampf um Industriearbeitsplätze auf

In der Debatte über die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit wies Bas Kritik an angeblich "faulen Deutschen" scharf zurück. Dies sei völlig daneben und ein Schlag ins Gesicht der 46 Millionen Erwerbstätigen, sagte sie. Weniger geredet werde darüber, dass jährlich über eine Milliarde an Überstunden geleistet würden, mehr als die Hälfte davon unbezahlt, sagte Bas.

"Ich glaube, dass es gut ist, wenn nach außen die Partei geschlossen auftritt. Was nicht heißt, dass wir im Inneren nicht ringen", so Anke Rehlinger, Co-Vorsitzende der SPD und Ministerpräsidentin Saarland, zum anstehenden SPD-Parteitag.

Außerdem forderte Bas in ihrer Rede die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen ein - in Gesellschaft, Beruf und auch in ihrer Partei. Ein Schlaglicht warf sie auch auf ein mögliches AfD-Verbotsverfahren. In dieser Debatte wolle sie schnell vorankommen: