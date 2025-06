Pistorius bei "Illner": SPD-Manifest "völlig befremdlich"

Wie man sich in dieser Phase eine engere Zusammenarbeit mit Russland auch nur vorstellen kann, ist völlig befremdlich.

In Jahrzehnten möge die Lage anders sein. Doch aktuell sei Russland Kriegsaggressor, so Pistorius. Der russische Präsident Wladimir Putin verweigere jegliche Friedensverhandlungen: "Putin sabotiert sie und unterläuft sie sogar, indem er seine Angriffe auf die Zivilbevölkerung der Ukraine massiv erhöht."

Den im "Manifest" enthaltenen Vorwurf einer Konfrontationsstrategie nennt Pistorius "sehr bedauerlich". Ein Kurswechsel der SPD auf dem Bundesparteitag Ende Juni drohe nicht. Der Minister habe "großes Zutrauen in den Teil der Partei, der der größere ist, der diesem Koalitionsvertrag mit allen Inhalten, auch dieses Thema betreffend, mit über 80 Prozent zugestimmt hat".

Ein Manifest prominenter SPD-Politiker fordert von der Bundesregierung eine grundlegende Wende in der Außen- und Sicherheitspolitik - und entfacht einen innerparteilichen Streit.

Kiesewetter: "Die Ukraine schützt uns ja"

Nicht der Inhalt, lediglich "der Zeitpunkt kam für mich überraschend", sagt Kiesewetter. Und begrüßt, dass Pistorius so klare Worte gesprochen habe. "Die Ukraine schützt uns ja." Es sei keinesfalls andersherum.

Russland habe im Mai so viele Gebiete erobert, wie in keinem einzigen Monat zuvor seit 2022, sagt Oberst Reisner. Die russische Sommeroffensive in der Ukraine sei im vollen Gange.

12.06.2025 | 21:45 min