Tote bei russischem Angriff auf ukrainisches Gefängnis

Der Berater des ukrainischen Präsidenten, Andrij Jermak, forderte bei Telegram "wirtschaftliche und militärische Schläge, die Russland seiner Kriegsfähigkeit berauben". Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez schrieb in Onlinemedien, der Angriff in Saporischschja zeige einmal mehr, dass Russland in der Ukraine Kriegsverbrechen begehe: