Tump verkürzt Zoll-Frist: Moskau warnt, Kiew erfreut über Drohung

Trumps Fristverkürzung : Moskau warnt, Kiew erfreut über Zolldrohung

29.07.2025 | 09:44 |

Das neue Ultimatum von US-Präsident Trump in seinen Bemühungen um Frieden in der Ukraine hat in Moskau und Kiew gegensätzliche Reaktionen hervorgerufen - Warnungen und Freude.