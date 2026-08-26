Wolodymyr Selenskyj - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der ukrainische Präsident Selenskyj
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Wolodymyr Selenskyj ist seit 2019 Präsident der Ukraine. Zuvor war er Comedy-Star. Als Präsident wollte er vor allem die Korruption in der Ukraine bekämpfen. Seit Ende Februar 2022 wird die Ukraine von Russland militärisch angegriffen. Selenskyj kämpft für die Souveränität der Ukraine. Seine Amtszeit sollte eigentlich schon beendet sein, aber wegen des Kriegszustands bleibt er weiterhin im Amt. ZDFheute informiert über aktuelle News zu Wolodymyr Selenskyj.
Aktuelle Nachrichten zu Präsident Selenskyj
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
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Selenskyj zu Besuch in Belgrad:Trotz Nähe zu Russland: Ukraine will mit Serbien kooperieren
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Angriffe auf die Ukraine:Luftabwehr: "Quasi nicht mehr vorhanden"Video7:48
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Selenskyj und Trump:Ukraine wolle "Trump auf die Seite bekommen"Video6:23
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ZDF-Doku
Selenskyj und Europa
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EU-Außenminister auf Zypern:Ukraine-Hilfe: Warum sich Europa viele Fragen stellen mussIsabelle Schaefers, Limassolmit Video0:22
Seit Auslaufen der US-Unterstützung:Militärhilfen für Ukraine erreichen neuen Höchststand
35. Unabhängigkeitstag in der Ukraine
Aktuelle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine
Trump und Selenskyj: Beziehungen zwischen USA und Ukraine
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Kurz vor Nato-Gipfel:Trump telefoniert mit Selenskyj - und Putinmit Video0:22
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Vita von Wolodymyr Selenskyj
- 25.1.1978: Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj wird in Krywyj Rih im Südosten der Ukraine geboren.
- 1995 Schulabschluss: Danach Studium mit Abschluss in Rechtswissenschaften. Er war nie als Jurist tätig, sondern wendet sich der Schauspielerei und Comedy zu.
- Seinen größten Erfolg feiert er mit der Polit-Comedy "Sluha naroda" ("Diener des Volkes"), in der er einen Geschichtslehrer mimt, der zum Staatspräsidenten der Ukraine gewählt wird.
- 20. Mai 2019: Selenskyj wird nach seiner Wahl als Staatspräsident vereidigt.
- Mai 2020: Selenskyj unterzeichnet einen Gesetzesentwurf des ukrainischen Parlaments über ein Verbot der Rückgabe verstaatlichter Banken an ihre ehemaligen Eigentümer.
- November 2021: Er unterzeichnet ein Gesetz, das Oligarchen die Finanzierung von Parteien untersagt.
- 24. Februar 2022: Der russische Überfall auf die Ukraine markiert den Beginn des Krieges.
- März 2023: Ein Gesetz über die Regulierung der Medien findet in modifizierter Version eine Mehrheit. Journalisten kritisierten, dass Selenskyj faktisch die Medienaufsichtsbehörde kontrolliere.
- Juni 2023: Selenskyj stellt seine Pläne für einen ökonomischen Wandel der Ukraine vor. Maßnahmen sollten Fachkräfteförderung, Steuersenkungen und Unterstützung von Familien sein.
- 20. Mai 2024: Selenskyjs reguläre Amtszeit als ukrainischer Präsident endet nach fünf Jahren. Wegen des Kriegsrechts bleibt er weiterhin im Amt.
- Juli 2025: Das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die sogenannte Antikorruptions-staatsanwaltschaft verlieren durch ein Gesetz ihre Unabhängigkeit. Die Justiz kann gegen deren Bedienstete vorgehen.