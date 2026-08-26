Wolodymyr Selenskyj - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

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Krieg gegen die Ukraine

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Selenskyj und Trump

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mit Video 23:37

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Luftraumverletzungen durch Russland

von Anne Brühl

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Nachrichten | heute 19:00 Uhr

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Angriffe auf die Ukraine

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Ukraine trifft neue Ziele

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Selenskyj zu Besuch in Belgrad

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Angriffe auf die Ukraine

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Lage im Ukraine-Krieg

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Luftkrieg gegen die Ukraine

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Kiews Angriffe auf Russland

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mit Video 2:14

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Tote in Kiewer Vorort gemeldet

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mit Video 33:21

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Nach Forderung von Ex-Minister Fedorow

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Schutz vor Russlands Drohnen und Raketen

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Laut US-Medien

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Russland greift die Ukraine an

Aktuelle Nachrichten zu Präsident Selenskyj

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Seit Auslaufen der US-Unterstützung

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EU-Außenminister auf Zypern

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von Thomas Dudek

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Nach Einigung mit Ungarn

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Ukraine bald Teil der Union?

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Gipfel in Évian

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von Isabelle Schaefers, Kiew

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Von-der-Leyen-Besuch in Kiew

Selenskyj und Europa

35. Unabhängigkeitstag in der Ukraine