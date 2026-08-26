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Wolodymyr Selenskyj - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Der ukrainische Präsident Selenskyj

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Wolodymyr Selenskyj ist seit 2019 Präsident der Ukraine. Zuvor war er Comedy-Star. Als Präsident wollte er vor allem die Korruption in der Ukraine bekämpfen. Seit Ende Februar 2022 wird die Ukraine von Russland militärisch angegriffen. Selenskyj kämpft für die Souveränität der Ukraine. Seine Amtszeit sollte eigentlich schon beendet sein, aber wegen des Kriegszustands bleibt er weiterhin im Amt. ZDFheute informiert über aktuelle News zu Wolodymyr Selenskyj.

Aktuelle Nachrichten zu Präsident Selenskyj

  1. Satellitenbild: Rauchgeneratoren auf der Krim-Brücke aufgenommen am 22.6.2026
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  2. CIA-Direktor John Ratcliffe

    Laut US-Medien:CIA-Chef Ratcliffe reiste offenbar zu Gesprächen nach Moskau

    mit Video0:31
  3. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (rechts) überreicht einem Soldaten während einer Zeremonie anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages in Kiew eine Auszeichnung.

    Schutz vor Russlands Drohnen und Raketen:EU stärkt Ukraine mit 6,1 Milliarden zum Nationalfeiertag

    mit Video2:31
  4. Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj in Kiew.

    Nach Forderung von Ex-Minister Fedorow:Selenskyj: Wahlen im Krieg würden Ukraine "zerstören"

    mit Video33:21
  5. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) trifft Wolodymyr Selenskyj am 22.08.2026 in Kiew, Ukraine.

    Tote in Kiewer Vorort gemeldet:Während Wadephul-Besuch: Russische Angriffe auf Kiew

    mit Video2:14
  6. ZDF-Korrespondent Felix Klauser in Moskau

    Kiews Angriffe auf Russland:"Benzinkrise mit voller Wucht zurückgekehrt"

    Video5:11
  7. ZDF-Reporter Henner Hebestreit in Kiew

    Luftkrieg gegen die Ukraine:"Haben nicht mal Luftverteidigung gehört"

    Video2:56
  8. Militäranalyst Franz-Stefan Gady

    Lage im Ukraine-Krieg:"Systemische Kriegsführung gegen Russland"

    Video25:17
  9. ZDF-Reporterin Anne Brühl

    Angriffe auf die Ukraine:"Da sterben Menschen auf offener Straße"

    Video6:03
  10. Serbien, Belgrad: Der serbische Präsident Aleksandar Vučić empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

    Selenskyj zu Besuch in Belgrad:Trotz Nähe zu Russland: Ukraine will mit Serbien kooperieren

  11. ZDF-Reporter Felix Klauser

    Ukraine trifft neue Ziele:"Deutlicher Angriff auf den Alltag"

    Video5:04
  12. ZDF-Reporterin Anne Brühl in der Ukraine

    Angriffe auf die Ukraine:Luftabwehr: "Quasi nicht mehr vorhanden"

    Video7:48
  13. Ausgebrannte Autos: Kiew ist erneut Ziel massiver russischer Luftangriffe geworden.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Russland verstärkt Angriffe auf die Ukraine

    von Anne Brühl
    Video1:35
  14. Militärexperte Nico Lange

    Luftraumverletzungen durch Russland:Lange: Marschflugkörper über Polen "hochgefährlich"

    mit Video23:37
  15. ZDF-Reporterin Anne Brühl

    Selenskyj und Trump:Ukraine wolle "Trump auf die Seite bekommen"

    Video6:23
  16. Militärexperte Nico Lange

    Krieg gegen die Ukraine:"Richtig, dass sich die Ukraine traut"

    Video23:37

ZDF-Doku

Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj sind einander gegenübergestellt

Putin gegen Selenskyj

Selenskyj und Europa

  1. Minister Olexander Mischenko und Ursula von der Leyen in Kiew

    Von-der-Leyen-Besuch in Kiew:Die Ukraine und das Momentum der Stärke

    von Isabelle Schaefers, Kiew
    mit Video0:23
  2. Frankreich, Paris: Der französische Präsident Emmanuel Macron (l) empfängt den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen

    Russischer Angriffskrieg:Neun Länder dabei: Raketenabwehr-Bündnis für Kiew und Europa

    mit Video6:50
  3. Frankreich, Evian-les-Bains: US-Präsident Donald Trump (l-r), der französische Präsident Emmanuel Macron und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, während einer Arbeitssitzung auf dem G7-Gipfel

    Gipfel in Évian:G7-Staaten wollen Druck auf Russland erhöhen

    mit Video1:21
  4. Flaggen der EU-Mitgliedstaaten sowie die Ukraine-Flagge und die EU-Flagge wehen vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.
    FAQ

    Ukraine bald Teil der Union?:Was der Beginn der EU-Beitrittsgespräche für Kiew bedeutet

    mit Video1:08
  5. Flaggen der Ukraine und der Europäischen Union wehen im Wind in Brüssel.

    Nach Einigung mit Ungarn:Ukraine: Ein Schritt näher an EU-Mitgliedschaft

    mit Video2:00
  6. Symbolbild: Polnische und ukrainische Flagge

    Streit überschattet Wiederaufbau-Konferenz:Polnisch-ukrainische Beziehungen: Die Last der Geschichte

    von Thomas Dudek
    mit Video2:49
  7. Ukrainische und EU-Flaggen vor dem Europäischen Parlament
    FAQ

    EU-Außenminister auf Zypern:Ukraine-Hilfe: Warum sich Europa viele Fragen stellen muss

    Isabelle Schaefers, Limassol
    mit Video0:22
  8. Archiv: Ukrainische Soldaten arbeiten an einem Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 A5

    Seit Auslaufen der US-Unterstützung:Militärhilfen für Ukraine erreichen neuen Höchststand

35. Unabhängigkeitstag in der Ukraine

Ukrainer gehen mit der Nationalflagge durch die Stadt.

Feiertag im Schatten zunehmender Angriffe Russlands

Aktuelle Nachrichten zum Krieg in der Ukraine

Ein Soldat hält sich vor Kriegsgerät die Ohren zu.

Krieg in der Ukraine

Trump und Selenskyj: Beziehungen zwischen USA und Ukraine

  1. Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump stehen nebeneinander im Oval Office.

    Möglicher Kurswechsel des US-Präsidenten:Ist Donald Trump plötzlich auf der Seite der Ukraine?

    von Jan Fritsche
    mit Video69:14
  2. Ukrainischer Präsident Selenskyj in den USA

    Ukrainische Flugabwehr:Selenskyj: Trump hat uns Patriot-Lizenzen zugesagt

    mit Video0:18
  3. Weißes Haus in Washington mit USA-Flagge im Vordergrund

    Treffen am Dienstag geplant:Trump will Selenskyj und Netanjahu empfangen

    mit Video0:33
  4. USA, Washington: Das Kapitol, Sitz des US-Kongresses

    Mit großer Mehrheit:US-Senat stimmt für neues Sanktionspaket gegen Russland

    mit Video0:25
  5. US-Außenminister Marco Rubio (l) und der russische Außenminister Sergej Lawrow (r) am Rande des Außenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean

    USA-Russland-Gespräch in Manila:Nach Lawrow-Treffen: Rubio dämpft Ukraine-Friedenshoffnung

    mit Video0:20
  6. US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.

    Kurz vor Nato-Gipfel:Trump telefoniert mit Selenskyj - und Putin

    mit Video0:22
  7. Ein vom Pressedienst des ukrainischen Präsidenten bereitgestelltes Foto zeigt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (l.) und US-Präsident Donald J. Trump (l.) im Gespräch am Rande des G7-Gipfels in Évian-les-Bains, Frankreich, am 16. Juni 2026.

    Nach Abkommen zwischen Iran und USA:Öffnet sich im Ukraine-Krieg ein "Fenster der Diplomatie"?

    mit Video15:19
  8. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält eine Rede.

    Stockende Verhandlungen:Selenskyj spricht mit US-Vermittlern über den Ukraine-Krieg

    mit Video1:11

Vita von Wolodymyr Selenskyj

  • 25.1.1978: Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj wird in Krywyj Rih im Südosten der Ukraine geboren.
  • 1995 Schulabschluss: Danach Studium mit Abschluss in Rechtswissenschaften. Er war nie als Jurist tätig, sondern wendet sich der Schauspielerei und Comedy zu.
  • Seinen größten Erfolg feiert er mit der Polit-Comedy "Sluha naroda" ("Diener des Volkes"), in der er einen Geschichtslehrer mimt, der zum Staatspräsidenten der Ukraine gewählt wird.
  • 20. Mai 2019: Selenskyj wird nach seiner Wahl als Staatspräsident vereidigt.
  • Mai 2020: Selenskyj unterzeichnet einen Gesetzesentwurf des ukrainischen Parlaments über ein Verbot der Rückgabe verstaatlichter Banken an ihre ehemaligen Eigentümer. 
  • November 2021: Er unterzeichnet ein Gesetz, das Oligarchen die Finanzierung von Parteien untersagt. 
  • 24. Februar 2022: Der russische Überfall auf die Ukraine markiert den Beginn des Krieges. 
  • März 2023: Ein Gesetz über die Regulierung der Medien findet in modifizierter Version eine Mehrheit. Journalisten kritisierten, dass Selenskyj faktisch die Medienaufsichtsbehörde kontrolliere. 
  • Juni 2023: Selenskyj stellt seine Pläne für einen ökonomischen Wandel der Ukraine vor. Maßnahmen sollten Fachkräfteförderung, Steuersenkungen und Unterstützung von Familien sein. 
  • 20. Mai 2024: Selenskyjs reguläre Amtszeit als ukrainischer Präsident endet nach fünf Jahren. Wegen des Kriegsrechts bleibt er weiterhin im Amt. 
  • Juli 2025: Das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die sogenannte  Antikorruptions-staatsanwaltschaft verlieren durch ein Gesetz ihre Unabhängigkeit. Die Justiz kann gegen deren Bedienstete vorgehen.

Andere Staats- und Regierungschefs