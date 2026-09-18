Warnung vor hybriden Angriffen Russlands auf Verbündete Kiews

Polens Regierungschef Tusk warnt vor hybriden Angriffen Moskaus auf Verbündete Kiews. Es bestehe ein "reales Risiko", dass Drohnen auf das Gebiet eines Nato-Staates stürzten.

Warnt vor russischer Sabotage: Polens Präsident Donald Tusk. Quelle: ROLAND SCHLAGER / AFP

Der polnische Regierungschef Donald Tusk hat eindringlich vor russischen Angriffen auf Verbündete der Ukraine mit Drohnen und Raketen im Zuge von Moskaus hybrider Kriegsführung gewarnt. "Der russische Plan" umfasse nach Geheimdienstinformationen "hybride Angriffe" auf Länder, welche die von Russland angegriffene Ukraine unterstützen, sagte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk im Parlament in Warschau.

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Tusk: Moskau will Nato-Zusammenhalt schwächen

Es bestehe ein "reales Risiko", dass Drohnen auf das Gebiet eines oder mehrerer Nato-Staaten an der Ostflanke des Verteidigungsbündnisses stürzten, sagte Tusk. Diese könnten zu Zerstörungen führen. Moskaus offizielle Darstellung werde sein, "dass es sich um einen Unfall handelt", sagte Tusk. Ziel sei es, den Zusammenhalt innerhalb der Nato zu schwächen.

In den vergangenen Monaten gab es wiederholt Drohnenvorfälle in osteuropäischen Nato-Ländern, darunter in Polen, das unter anderem an die russische Exklave Kaliningrad, das mit Russland verbündete Belarus und an die Ukraine grenzt. Auch die baltischen Staaten melden regelmäßig ähnliche Vorfälle. Unter anderem stürzten im Mai zwei aus Russland kommende Drohnen in Lettland ab.

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"Kritischster Moment" im Herbst und Winter

Allen Quellen zufolge sei für Spätherbst und Winter "der kritischste Moment im bisherigen russisch-ukrainischen Krieg" zu erwarten, sagte Tusk. Zuvor hatten russische Drohnen in der Nähe des ukrainischen Grenzübergangs Jahodyn nach Polen angegriffen. Dies löste Luftalarm auch auf polnischer Seite aus; Kampfjets stiegen auf.

Für Freitag kündigte Tusk einen Besuch in der Ukraine an, um mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zu sprechen. Dabei solle es vor allem um die von russischen Angriffen bedrohte Energieversorgung der Ukraine gehen. Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico wird nach Angaben aus Bratislava in die Ukraine reisen.

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Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist ein wichtiger Umschlagsort für militärische und humanitäre Hilfsgüter der Unterstützerländer für die Ukraine. Polen hat Russland seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 wiederholt "Sabotage" vorgeworfen.

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Quelle: AFP. dpa