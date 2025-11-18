Russland unter Verdacht:Sabotage: Warum trifft es immer wieder Polen?
Ein Sprengsatz ist auf Bahngleisen in Polen explodiert, die Regierung vermutet Russland dahinter. Es ist nicht der erste Sabotageakt in Polen, hinter dem Russland stecken soll.
Wieder Polen, wieder ein Angriff auf die Infrastruktur: Ein an Bangleisen angebrachter Sprengstoff explodierte am Samstag bei der Ortschaft Mika in Polen. Verletzt wurde niemand.
Polen vermutet Russland hinter Sabotageakten
Am Dienstag gab Regierungschef Donald Tusk bekannt, dass zwei Verdächtige identifiziert wurden. Es soll sich um Ukrainer handeln, die im Auftrag des russischen Geheimdienstes gehandelt haben.
Im vergangenen Jahr hatte Polens Regierung bereits russische Geheimdienste für einen Großbrand in einem Einkaufszentrum in Warschau verantwortlich gemacht. Im Oktober wurden zudem acht Personen wegen des Vorwurfs, im Auftrag Moskaus Sabotageakte geplant und Spionage betrieben zu haben, festgenommen.
Warum trifft es so häufig Polen?
Russische Sabotageakte sehen Geheimdienste in ganz Europa: In Leipzig geht ein Paket in Flammen auf, in London brennt ein Lager für Ukraine-Hilfsgüter. Regierungen, Experten und Geheimdienste sehen darin Russlands Strategie der hybriden Kriegsführung. Dazu kommen Cyberangriffe und Drohnenflüge. Doch Polen scheint dabei besonders im Visier des Kremls zu sein.
Kai-Olaf Lang, Polenexperte beim Institut für Politik und Wissenschaft, sieht dafür vor allem zwei Gründe. "Polen ist ein Frontstaat, der sehr aktiv ist in der westlichen Gemeinschaft, ein Land an der Ostflanke der Nato, das sicherlich die Allianz derer mit anführt, die (...) eine harte Gangart gegenüber Russland anmahnen, die für eine unangeschränkte Solidarität mit der Ukraine stehen.", erklärt er bei ZDFheute live.
Gleichzeitig sei Polen eine ganz wichtige Drehscheibe für die Versorgung der Ukraine. "Da gibt es natürlich auch viele neuralgische Punkte, die man treffen kann", sagt Lang. Die jetzt betroffene Strecke führt zum Grenzort Dorohusk und von dort weiter in die Ukraine.
Vor allem aber dürfte Moskau ein Dorn im Auge sein, vermutet Lang, dass Polen nicht müde wird, eine schärfere Haltung gegenüber Russland zu fordern - auch gegenüber US-Präsident Donald Trump.
Experte: Russland nutzt innenpolitische Lage in Polen
Mit Sabotageakten wie diesen stiften die Verursacher jedoch nicht nur auf Nato- und EU-Ebene Unruhe. Am rechten politischen Rand gebe es in Polen Gruppen, die zwar nicht unbedingt russlandfreundlich, aber doch sehr ukrainekritisch seien, erklärt Lang.
Durch hybride Aktionen wie den Sprengstoffanschlag versuche Russland, Verwirrung zu stiften und die innenpolitische Gemengelage für sich zu nutzen, sagt Lang.
Das Interview führte Philip Wortmann, zusammengefasst hat es Marie Ahlers.
