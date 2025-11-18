Nach einer Explosion auf der Strecke Warschau-Lublin ermittelt Polen wegen Sabotage. Die Regierung vermutet Russland hinter dem Anschlag und prüft Verbindungen zum Geheimdienst.

Am Wochenende war ein Gleis auf der Route in die Ukraine beschädigt worden. Quelle: AFP

Polen hat Russland für den Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnlinie verantwortlich gemacht. Alles deute darauf hin, dass die Auftraggeber des Sabotageaktes die russischen Geheimdienste seien, sagte Jacek Dobrzynski, Sprecher des Geheimdienstkoordinators in Warschau.

Zuvor hatte das Komitee für nationale Sicherheit der Regierung in einer Sondersitzung getagt.

Sprengladung zerstörte Bahngleise

Am Sonntag hatten bislang unbekannte Täter auf der Trasse von der Hauptstadt Warschau nach Lublin im Osten des Landes Gleise durch eine Sprengladung zerstört. Der Schaden wurde rechtzeitig von einem Lokführer bemerkt und an die Leitstelle gemeldet, die die Strecke vorübergehend sperrte. Verletzt wurde niemand.

Die Regierung geht davon aus, dass die Explosion unweit der Ortschaft Mika 100 Kilometer südöstlich von Warschau das Ziel hatte, einen Zug in die Luft zu sprengen. Es gab noch zwei weitere Beschädigungen der gleichen Trasse.

Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort feststellten, waren die Gleise am Montag bereits repariert. Das Gebiet wurde von Polizisten und Bahnbeamten abgesichert.

Karte, Polen, Warschau, Deblin Quelle: ZDF

Polen ist Verbündeter der Ukraine

Ziel des Anschlags sei es vermutlich gewesen, einen Zug zum Entgleisen zu bringen, erklärte Regierungschef Donald Tusk nach einem Besuch vor Ort am Montag. Die Staatsanwaltschaft und der Geheimdienst ermitteln. Die Angelegenheit würde von ihnen vollständig aufgeklärt, sagte Dobrzynski.

Die russischen Dienste wollen unsere Gesellschaft destabilisieren, sie wollen Angst verbreiten. „ Jacek Dobrzynski, Sprecher des Geheimdienstkoordinators

Das EU- und Nato-Mitgliedsland Polen hat Grenzen zur Ukraine, zu Russlands Verbündetem Belarus und zur russischen Exklave Kaliningrad. Es ist einer der engsten politischen und militärischen Verbündeten der von Russland angegriffenen Ukraine.

Polen macht Moskau für mehrere Vorfälle verantwortlich

Seit Kriegsbeginn herrscht in Polen Angst vor russischen Sabotageakten. Besonders das Eisenbahnnetz gilt als mögliches Ziel, denn viele Militärtransporte in die Ukraine laufen über Polen in das Nachbarland. Die jetzt betroffene Strecke führt zum Grenzort Dorohusk und von dort weiter in die Ukraine.

Im vergangenen Jahr hatte Polens Regierung bereits russische Geheimdienste für einen Großbrand in einem Einkaufszentrum in Warschau verantwortlich gemacht. Im Oktober wurden zudem acht Personen wegen des Vorwurfs, im Auftrag Moskaus Sabotageakte geplant und Spionage betrieben zu haben, festgenommen.