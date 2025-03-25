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Donald Tusk - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Donald Tusk

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Donald Tusk ist Ministerpräsident in Polen. Er löste Ende 2023 Mateusz Morawiecki mit seiner PiS-Partei ab. Eines der wichtigsten Ziele des ehemaligen EU-Ratspräsidenten ist es, die umstrittenen Neuerungen der PiS-Regierung rückgängig zu machen. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Donald Tusk.

Aktuelle Nachrichten zu Donald Tusk

  1. GERMANY-NATO-E5-MEETING-POLITICS-DEFENCE

    Pressekonferenz zu E5-Gipfel:Europa zeigt transatlantische Einigkeit

    Video20:05
  2. Archiv: US-Militärbasis in Boleslawiec, Polen

    US-Base in Niederschlesien:Wie "Fort Trump" in Polen ankommt

    Nina Niebergall, Warschau
    mit Video4:28
  3. Blick auf die Skyline Warschaus.

    Wirtschaftswunder im Nachbarland :Wie Deutschland von Polen profitieren kann

    Mathias Kubitza, Warschau
    mit Video2:10
  4. Der polnische Präsident Karol Nawrocki. (Archiv)

    Nawrocki stoppt Gesetz:Polens Präsident legt Veto gegen EU-Rüstungskredite ein

    mit Video0:35
  5. Polens Präsident Karol Nawrocki

    Karol Nawrocki:Polens Präsident blockiert EU-Rüstungskredite

    Video0:35
  6. Das queere Paar Łukasz (44) und Andrzej (35) aus Polen.

    Polen plant neues Gesetz:Kulturkampf um queere Partnerschaften

    Mathias Kubitza, Warschau
    mit Video2:17
  7. Lego Figuren in den Farben der Pride Flagge. (Symboldbild)

    Nachrichten | heute in Europa:Polen: Gleichgeschlechtliche Partnerschaften

    von Mathias Kubitza
    Video2:17
  8. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpraesidenten der Republik Polen, Donald Tusk in Berlin am 01.12.2025.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Uneinigkeit bei Vergangenheitsbewältigung

    von Andreas Kynast
    Video1:45
  9. Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (r, CDU) begrüßt Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, anlässlich der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen mit militärischen Ehren vor dem Bundeskanzleramt.

    Nachrichten | heute:Partnerschaft zwischen Deutschland und Polen

    von Andreas Kynast
    Video1:31
  10. Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (r, CDU) begrüßt Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, anlässlich der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen mit militärischen Ehren vor dem Bundeskanzleramt.

    Regierungskonsultationen:Merz empfängt polnische Delegation in Berlin

    Video0:20
  11. Die Flaggen von Deutschland und der Republik Polen am Kanzleramt.
    Interview

    Deutsch-Polnische Beziehungen:Wie Polens Vertrauen in Deutschland schwindet

    mit Video2:28
  12. Polen, Mika: Spezialkräfte und Polizei sind am Ort eines beschädigten Gleisabschnitts auf der Strecke Deblin-Warschau in der Nähe des Bahnhofs des Ortes Mika im Einsatz. Der polnische Ministerpräsident Tusk gab bekannt, dass ein Sabotageakt stattgefunden hat, bei dem die Explosion eines an dieser Stelle platzierten Sprengsatzes die Bahnstrecke beschädigt hat.

    Vorwurf russischer Sabotage:Anschlag auf Bahnstrecke in Polen

    von Kai Remen
    Video1:05
  13. Spezialkräfte und Polizei sind am 17.11.2025 am Ort eines beschädigten Gleisabschnitts auf der Strecke Deblin-Warschau in der Nähe des Bahnhofs des polnischen Ortes Mika im Einsatz.

    Strecke Warschau-Lublin :Explosion auf Bahnstrecke: Polnische Regierung vermutet Sabotage

  14. Archiv: Beamte der Territorialen Verteidigung räumen Trümmer vom zerstörten Dach eines Hauses auf, nachdem russische Drohnen den polnischen Luftraum verletzt haben.

    Fehler bei Drohnenabwehr:Bericht: Haus durch polnische Rakete beschädigt

    mit Video3:29
  15. Ein F-16-Kampfjet der polnischen Luftwaffe ist während eines Besuchs des polnischen Präsidenten Naworcki (nicht im Bild) auf dem 31. taktischen Luftwaffenstützpunkt stationiert.

    Russland verletzt Nato-Lufträume:Neue Drohnenvorfälle in Polen und Rumänien

    mit Video1:44
  16. Ukraine-Krieg - Polen
    FAQ

    Wie die Nato jetzt reagiert:Drohnenabwehr: Schwachpunkt an Ostgrenze

    mit Video1:08

Biografie

Der am 22. April 1957 in Danzig geborene Donald Tusk war bereits als Geschichtsstudent in der Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc aktiv. Als 1981 in Polen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, kam er für kurze Zeit ins Gefängnis. Nach der Wende in Polen gründete Tusk 2001 die liberalkonservative
Partei Bürgerplattform. 2014 wurde Tusk zum Präsidenten des Europäischen Rates berufen wurde. 2019 wurde er zum Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP) gewählt. 2021 kehrte er in die polnische Politik zurück. Mit seinem neuen Bündnis Koalicja Obywatelska gelang es ihm 2023 die PiS-Regierung unter Mateusz Morawiecki abzulösen.

Die polnisch-deutschen Beziehungen

  1. Grenzpfähle an der deutsch-polnischen Grenze

    35 Jahre Nachbarschaftsabkommen:Warum Deutschland und Polen näher zusammenrücken wollen

    mit Video2:12
  2. Johann Wadephul (CDU, r), Außenminister, spricht während des Deutsch-Polnischen Forums im Auswärtigen Amt bei einer Pressekonferenz neben Radoslaw Sikorski, Außenminister von Polen.
    Interview

    35 Jahre Nachbarschaftsvertrag:"Die Deutschen wissen immer noch viel zu wenig über Polen"

    mit Video2:12
  3. Blick auf die Skyline Warschaus.

    Wirtschaftswunder im Nachbarland :Wie Deutschland von Polen profitieren kann

    Mathias Kubitza, Warschau
    mit Video2:10
  4. Die Flaggen von Deutschland und der Republik Polen am Kanzleramt.
    Interview

    Deutsch-Polnische Beziehungen:Wie Polens Vertrauen in Deutschland schwindet

    mit Video2:28

Aktuelle Nachrichten aus Polen

  1. NATO-Flaggen beim Gipfel in Ankara

    Ausgaben für Verteidigung:Fünf Nato-Staaten werden 2026 wohl 3,5-Prozent-Ziel erreichen

    mit Video1:47
  2. Ukraine Recovery Conference 2026

    Nachrichten | heute in Europa:Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Danzig

    von Carsten Thurau, Andreas Weise
    Video4:40
  3. Symbolbild: Polnische und ukrainische Flagge

    Streit überschattet Wiederaufbau-Konferenz:Polnisch-ukrainische Beziehungen: Die Last der Geschichte

    von Thomas Dudek
    mit Video2:49
  4. Selenskyj und Tusk halten sich an den Armen und drehn sich von der Kamera weg. Im Hintergrund stehen ukrainische und polnische Flaggen.

    Wiederaufbaukonferenz in Polen:Verhandlungen über Ukraine-Hilfe - mit einem Missklang

    von Andreas Weise
    mit Video4:40
  5. ukraine-polen-wiederaufbaukonferenz-

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Ukraine: Wiederaufbaukonferenz in Polen

    von Carsten Thurau
    Video2:49
  6. ukraine-konferenz-polen-

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Ukraine-Konferenz: "Kooperationen schmieden"

    Video1:41
  7. ukraine-polen-streit-ehrentitel-

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Ukraine und Polen: Streit um Ehrentitel

    Video3:10
  8. ukraine-polen-streit-ehrentitel-

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Polen-Ukraine-Diplomatie: Streit um Ehrentitel

    Video4:22
  9. Wolodymyr Selenskyj

    Diplomatischer Streit:Selenskyj sagt Teilnahme an Ukraine-Konferenz in Polen ab

    mit Video3:10
  10. Wolodymyr Selenskyj blickt ernst zur Seite

    Höchster Orden des Landes:Streit um Geschichte: Polen entzieht Selenskyj Auszeichnung

    mit Video0:35
  11. Johann Wadephul (CDU, r), Außenminister, spricht während des Deutsch-Polnischen Forums im Auswärtigen Amt bei einer Pressekonferenz neben Radoslaw Sikorski, Außenminister von Polen.
    Interview

    35 Jahre Nachbarschaftsvertrag:"Die Deutschen wissen immer noch viel zu wenig über Polen"

    mit Video2:12
  12. Grenzpfähle an der deutsch-polnischen Grenze

    35 Jahre Nachbarschaftsabkommen:Warum Deutschland und Polen näher zusammenrücken wollen

    mit Video2:12
  13. Grenzkontrollen Bundespolizei - Grenze zu Polen

    Nachrichten | heute in Europa:35 Jahre Nachbarschaftsvertrag

    von Natalie Steger
    Video2:12
  14. Deutsch-polnisches Forum

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Deutsch-polnisches Forum in Berlin

    von Andreas Kynast
    Video1:41
  15. ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers berichtet aus Helsingborg

    USA entsenden Soldaten nach Polen:"Truppenverlegungen als Belohnung und Strafe“

    Video1:09
  16. Ein Aufnäher in Form der US-Flagge ist an der Uniform eines US-Soldaten angebracht.

    Vor Nato-Ministertreffen:Trump: 5.000 weitere Soldaten für Polen

    Video0:30