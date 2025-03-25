Donald Tusk - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Der am 22. April 1957 in Danzig geborene Donald Tusk war bereits als Geschichtsstudent in der Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc aktiv. Als 1981 in Polen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, kam er für kurze Zeit ins Gefängnis. Nach der Wende in Polen gründete Tusk 2001 die liberalkonservative

Partei Bürgerplattform. 2014 wurde Tusk zum Präsidenten des Europäischen Rates berufen wurde. 2019 wurde er zum Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP) gewählt. 2021 kehrte er in die polnische Politik zurück. Mit seinem neuen Bündnis Koalicja Obywatelska gelang es ihm 2023 die PiS-Regierung unter Mateusz Morawiecki abzulösen.