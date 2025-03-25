Donald Tusk - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Donald Tusk
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Donald Tusk ist Ministerpräsident in Polen. Er löste Ende 2023 Mateusz Morawiecki mit seiner PiS-Partei ab. Eines der wichtigsten Ziele des ehemaligen EU-Ratspräsidenten ist es, die umstrittenen Neuerungen der PiS-Regierung rückgängig zu machen. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Donald Tusk.
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Biografie
Der am 22. April 1957 in Danzig geborene Donald Tusk war bereits als Geschichtsstudent in der Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc aktiv. Als 1981 in Polen das Kriegsrecht ausgerufen wurde, kam er für kurze Zeit ins Gefängnis. Nach der Wende in Polen gründete Tusk 2001 die liberalkonservative
Partei Bürgerplattform. 2014 wurde Tusk zum Präsidenten des Europäischen Rates berufen wurde. 2019 wurde er zum Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP) gewählt. 2021 kehrte er in die polnische Politik zurück. Mit seinem neuen Bündnis Koalicja Obywatelska gelang es ihm 2023 die PiS-Regierung unter Mateusz Morawiecki abzulösen.
Partei Bürgerplattform. 2014 wurde Tusk zum Präsidenten des Europäischen Rates berufen wurde. 2019 wurde er zum Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP) gewählt. 2021 kehrte er in die polnische Politik zurück. Mit seinem neuen Bündnis Koalicja Obywatelska gelang es ihm 2023 die PiS-Regierung unter Mateusz Morawiecki abzulösen.
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