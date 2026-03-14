US-Base in Niederschlesien:Wie "Fort Trump" in Polen ankommt
von Nina Niebergall, Warschau
In Schlesien soll eine US-Base ausgebaut werden. Der Ort gilt als "amerikanischster" in Polen. Es ist ein Politikum in einer heiklen Phase der polnisch-amerikanischen Beziehungen.
Wie eng sie hier im niederschlesischen Boleslawiec mit den USA verwoben sind, zeigt Pawel Skokuns Sprachschule "Better Call Paul". Der Name ist angelehnt an die US-amerikanische Fernsehserie "Better Call Saul", und Pawel wurde mit der Gründung vor neun Jahren zu "Paul".
Der 35-Jährige ist Amerika-Fan, pflegt sogar einen amerikanischen Akzent. Darüber, dass die bestehende US-Base zum "Fort Trump" ausgebaut werden soll, freut er sich. Es sei gut fürs Geschäft.
Von der "Geisterstadt" zur "amerikanischen Stadt"
Seit 2017 sind hier bereits etwa 1.000 US-Soldat*innen stationiert: Davor habe es kaum ein Restaurant, kaum ein Café in der 40.000-Einwohner-Stadt gegeben. Es sei eine "Geisterstadt" gewesen, erzählt Skokun. Mit Fort Trump würden nun "viele amerikanische Soldaten mit ihren Familien hierherkommen".
Neben dem wirtschaftlichen Aspekt sieht Skokun die USA auch als Garant für Sicherheit. Die US-Base schütze die Polinnen und Polen hier, auch wenn sie weit weg von der ukrainischen Front seien.
"Fort Trump" schon seit 2018 in Planung
Je mehr Soldat*innen, desto besser. Bevor Russland 2014 die Krim annektierte, gab es praktisch keine US-Soldat*innen in Polen. Inzwischen sind es 10.000 im ganzen Land, Tendenz steigend - bestätigt auch Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
"Fort Trump" soll mehrere Stützpunkte in der Gegend umfassen, unter anderem die US-Base in Boleslawiec. Die Pläne sind schon 2018 unter dem früheren polnischen Präsidenten Andrzej Duda entstanden, der auch den Namen erfunden hat. Die Ankündigung wurde jüngst erneuert.
Wie viele US-Soldat*innen künftig im "Fort Trump" stationiert werden sollen, ist noch unklar. Das ganze Projekt soll laut Verteidigungsministerium umgerechnet 430 Millionen Dollar kosten.
Polen von mehr Sicherheit durch Trump nicht überzeugt
Dabei sind viele Pol*innen längst nicht mehr davon überzeugt, dass der Nato-Partner tatsächlich für ihre Sicherheit sorgt. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Centrum Badania Opinii Społecznej, die im Januar diesen Jahres durchgeführt wurde, fanden 24 Prozent aller Befragten, dass Donald Trumps Präsidentschaft die Sicherheit Polens stärkt. 41 Prozent sagten hingegen, Trumps Präsidentschaft schwäche die Sicherheit des Landes.
Auch in Boleslawiec sind die Meinungen zum Namensgeber von Fort Trump gemischt. So sagt Marek: "Was Präsident Trump angeht, bin ich kein Fan, aber die Amerikaner selbst mögen wir, wir fühlen uns mit ihnen hier sicher, das ist nicht schlecht." Karolina sieht es so:
Verhältnis zwischen USA und Polen angespannt
Das Verhältnis der eher liberalen Regierung von Donald Tusk zur US-Regierung ist schon länger angespannt. Das könnte getroffene Vereinbarungen mit Trump gefährden. So hatte der polnische Parlamentspräsident Wlodzimierz Czarzasty Anfang Februar deutlich gemacht, dass er Trumps Bemühungen um einen Friedensnobelpreis nicht unterstützen werde und auch die Idee seines sogenannten Friedensrates ablehne. Daraufhin brach der US-Botschafter in Polen öffentlichkeitswirksam den Kontakt zu Czarzasty ab.
Tusk: "Polen zu keinem Land der Welt ein Vasall"
Und Ministerpräsident Donald Tusk weiß zwar, dass er die USA braucht, macht aber immer wieder deutlich, dass sich seine Regierung nicht herumschubsen lassen wird. Es sind Aussagen, die dem Mann im weißen Haus nicht gefallen dürften.
Und so sieht auch Pawel Skokun eine Gefahr: Trump könne von heute auf morgen entscheiden, dass er die Soldat*innen aus seiner Heimatstadt abzieht. "Die meisten Unternehmen werden zusammenbrechen", glaubt er. Denn alles in Boleslawiec sei darauf ausgelegt, die Amerikaner*innen glücklich zu machen.
Nina Niebergall ist Redakteurin der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen.
Mehr aus Polen
Nachrichten | heute - in Deutschland:Was Polen besser machtvon Mathias KubitzaVideo1:58
Asyl bei Orban:Polnischer Ex-Justizminister setzt sich abNatalie Steger, WarschauVideo2:09
Polen plant neues Gesetz:Kulturkampf um queere PartnerschaftenMathias Kubitza, Warschaumit Video2:17
"Fetter Donnerstag" in Polen:Auf die Plätze, fertig - KrapfenVideo1:19